Buon compleanno Gian Franco Lepore Dubois, Vincenzo d’Amico…

Oggi 5 novembre compiono gli anni: Gian Franco Lepore Dubois, giornalista; Adalberto Baldoni, giornalista, saggista, politico; Angelo Camis, compositore, paroliere, discografico; Francesco Tagliarini, politico, avvocato; Mario Orfini, regista, sceneggiatore, produttore; Gianni Vasino, giornalista; Cesar Luis Menotti, ex calciatore, allenatore; Pierluigi Sangalli, fumettista; Guglielmo Forni Rosa, storico; Giorgio Biavati, attore; Maria Clelia Cardona, poetessa, scrittrice; Luisa Morgantini, politica; Giulio Paolini, pittore, scultore; Elke Sommer, attrice, cantante, pittrice; Emilio Casalini, ex ciclista; Art Garfunkel, cantautore; Robinio Costi, politico; Filadelfio Puglisi, ingegnere; Franco del Prete, batterista; Maria Grazia Pagano, politica; Franco Trappoli, politico; Federico Fauttilli, politico; Bernard Henri Lévy, filosofo, giornalista; Raffaele Morelli, psichiatra, scrittore; Angelo Compagnon, politico; Luis Molteni, attore; Ettore Palmiro Pedroni, politico; Goffredo Bettini, politico; Giorgio Repetto, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Aurelio Andreazzoli, allenatore; Caterina Chinnici, magistrata, politica; Vincenzo d’Amico, ex calciatore, allenatore, dirigente; Anna Rusticano, cantante; Roberta Paladini, attrice, doppiatrice; Umberto Pasti, botanico, scrittore; Gianni Poli, ex atleta; Ghibli (Cristofaro Pascale), cantautore, chitarrista; Maria Martinelli, regista, produttrice; Manfred Pinzger, politico; Pietro Langella, politico; Andrea Manzo, ex calciatore, allenatore; Domenico Loparco, bassista; Andrea Buscemi, attore, regista, conduttore tv; Tatum O’Neal, attrice; Jean-Pierre Papin, ex calciatore, allenatore; Fabio Porta, politico; Alina Marazzi, regista; Agnese Nano, attrice; Andrea Poltronieri, comico, polistrumentista, cantante; Mauro Tabasso, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Dario Bottaro, ex ciclista; Duilio Forte, artista, architetto; Silvia La Fratta, ex tennista; Bob Corn (Tiziano Sgarbi), musicista; Alessandro Morello, ex calciatore, allenatore; Petra Loreggian, conduttrice tv e radio; Fabrizio Bosso, trombettista; Simone Salvati, snowboarder; Moreno di Biase, ex ciclista; Riccardo Lorenzone, sciatore; Cristian Biancone, ex calciatore; Elisabetta Marin, ex atleta; Gian Maria Gabbiani, pilota auto, imprenditore, personaggio tv; Luigi Viale, velista; Giancarlo Costanzo, pallamanista; Antonella del Core, ex pallavolista; Deborah Morese, cantante, attrice, doppiatrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Flavio Cannone, ginnasta; Primo Reggiani, attore; Simone Borrelli, cantautore, attore, regista; Giulia Lapi, sincronetta; Alexander Andergassen, ex hockeista; Leandro Castan, calciatore; Giulia Decordi, pallavolista; Stefania Corna, pallavolista; Edoardo Stochino, nuotatore; Giulio Dressino, canoista; Marco Verratti, calciatore; 2Choice, dj, discografico.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Vincenzo d’Amico)