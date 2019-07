Buon compleanno Giancarlo Oddi, Frank Cimini, Alessio Cerci…

…Sergio Mattarella, Andreina de Tomassi, Massimo Boldi, Daniel Radcliffe, Miki del Prete, Erika Blanc, Paolo Costa, Edoardo Bennato, Michele Plastino, Roberto Amen, Michele Emiliano, Laura Garavini, Monica Lewinsky, Alessio Tacchinardi, Alessandro Agostini, Walter Gargano, Mattia Aversa, Gabriele Ganeto, Stefano Patriarca, Giacomo Boero…

Oggi 23 luglio compiono gli anni: Giancarlo Oddi, ex calciatore, allenatore; Frank Cimini, giornalista; Andreina de Tomassi, giornalista; Franco Giraudo, ex calciatore, allenatore; Gaetano Giuliano, politico; Franca Lumachi, attrice, doppiatrice; Aldo Perni, ex calciatore; Matilde Callari Galli, antropologa; Richard Rogers, architetto; Silvana Bosi, attrice, regista; Saverio d’Amelio, politico; Miki del Prete, paroliere, discografico; Santi Latora, organista, compositore, arrangiatore; Benito Sarti, ex calciatore; Marcello Cestaro, imprenditore, dirigente sportivo; Antonio Faeti, scrittore, saggista; Renato Ischia, scultore; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Erika Blanc, attrice; Paolo Costa, politico; Brizio Montinaro, scrittore, attore; Domenico Zinzi, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Claudio Turchetto, ex calciatore; Massimo Boldi, attore, comico, cabarettista; Edoardo Bennato, cantautore, chitarrista, armonicista; Rino Bizzarro, scrittore, regista, attore; Giovanni Brizzi, storico; Roberto Frizzo, chitarrista, musicista; Rosellina Piano, scrittrice; Laura Pisano, accademica; Giuseppe Regali, ex calciatore; Lucia Codurelli, politica; Michele Plastino, giornalista; Fabrizio della Seta, musicologo; Stefano Dradi, ex calciatore; Roberto Amen, giornalista; Lorenzo Bersezio, scrittore; Fulvio Ervas, scrittore; Bruno Mancuso, politico; Salvatore Giacalone, politico; Renato Acanfora, ex calciatore.

Compiono gli anni anche: Paolo Pavese, ex calciatore, allenatore; Mario Russotto, vescovo; Carlo Ballarini, pianista, compositore; Giovanni Castellucci, dirigente d’azienda; Michele Emiliano, magistrato, politico; Vincenzo Nisco, designer, effettista; Mauro Zuliani, ex atleta; Laura Allegrini, politica; Livio Parasuco, ex hockeista, allenatore; Antonio Babini, ex pallavolista, allenatore; Duccio Camerini, attore, regista, sceneggiatore; Marco Milano, attore, cabarettista; Christoph Hainz, alpinista; Leandro Barsotti, cantante, giornalista; Pierpaolo Ferrazzi, ex canoista; Laura Garavini, politica; Maria Letizia Gorga, attrice; Emidio Morganti, ex arbitro di calcio; Giorgia Fiorio, fotografa, attrice, cantante.

Poi, compleanno di: Tommaso Ragno, attore; Alessandro Cisilin, giornalista, antropologo; Felicia Pentimone, ex cestista; Andrea Lavagnino, doppiatore; Emanuele Lusi, rugbista, dirigente; Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice tv; David Bianchini, ex calciatore; Enrico Buonocore, ex calciatore, allenatore; Massimo Lombardini, ex calciatore, allenatore; Rubens Pasino, ex calciatore, allenatore; Isabella Corbellini, atleta; Daniele Statella, disegnatore, fumettista; Maria Cocuzza, ex ginnasta, ballerina; Stefania de Francesco, attrice; Monica Lewinsky, psicologa; Andrea Scanavacca, rugbista, dirigente; Pietro Foroni, politico; Alessio Tacchinardi, ex calciatore, allenatore; Salvo Toscano, scrittore, giornalista; Andrea Cavaletto, sceneggiatore, fumettista; Silvia Colloca, attrice, conduttrice tv; Francesco Fortunato, pallavolista.

Infine, compiono gli anni: Alessandro Agostini, ex calciatore, allenatore; Antonio di Nardo, ex calciatore, allenatore; Irene Franchini, arciera; Valeria Montella, ex cestista; Walter Gargano, calciatore; Mattia Aversa, nuotatore; Alessandro Manuel Benvenuto, politico; Leonardo Pettinari, ex calciatore, allenatore; Alessio Cerci, calciatore; Gabriele Ganeto, cestista; Stefano Patriarca, pallavolista; Lanz Kgan (Francesco Caputo), rapper; Giulia Molinaro, golfista; Daniel Radcliffe, attore; Giacomo Boero, pallanotista; Morena Spanu, calciatrice; Andrea Mattei, pallavolista; Alessia Stivaletta, calciatrice; Alberto Urso, cantante; Sofia del Stabile, calciatrice; Martina Lenzini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessio Cerci)