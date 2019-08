Buon compleanno Gianluca Semprini, Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa…

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Katyna Ranieri, Rita dalla Chiesa, Francesco Paolo Tronca, Gianluca Semprini, Carlo Sangalli, Luca Cordero di Montezemolo, Enrico Musiani, Gianluigi da Rold, Melchiorre Cirami, Richard Gere, Francesca Grimaldi, Rania di Giordania, Emanuele Pesoli, Salvatore Puccio, Romolo Guerreri, Sara Venerucci…

Oggi 31 agosto compiono gli anni: Bianca Maria Vaglio, attrice, sceneggiatrice; Giuseppe Braccini, ex calciatore; Lidio Massagrande, ex calciatore; Mario Valiante, politico; Mario Puddu, politico, avvocato; Katyna Ranieri, cantante, attrice; Umberto Badii, ex calciatore, allenatore; Sergio Matteucci, attore, doppiatore; Alfredo Lucifero, poeta, scrittore, scultore; Irene Cefaro, attrice; Pietro Meloni, vescovo; Giovanni Marchesini, ingegnere, accademico, rettore; Enrico Musiani, cantante; Carlo Sangalli, politico, imprenditore; Nicola Ruggiero, ex calciatore; Luigi Ferrari, ex calciatore; Giacinto Berloco, arcivescovo; Gianluigi da Rold, giornalista, scrittore; Rodolfo Guzzi, scrittore, scienziato; Alessandro Pesenti-Rossi, pilota auto; Melchiorre Cirami, politico; Enrico Falqui, politico; Silvana Amati, politica; Carlo Borgomeo, dirigente pubblico.

Inoltre, compiono gli anni: Luca Cordero di Montezemolo, dirigente d’azienda, politico; Rita dalla Chiesa, conduttrice tv, giornalista; Alessandro Pajno, politico, giurista; Richard Gere, attore; Ubaldo Scanagatta, giornalista, conduttore tv; Marcello del Duca, pallanotista; Valerio Lualdi, ex ciclista; Riccardo Cucchi, giornalista; Silvio Feliciani, compositore, pianista; Enzo Iacchetti, attore, comico, conduttore tv; Francesco Paolo Tronca, prefetto; Nando Mismetti, politico; Sergio Caputo, cantautore, musicista; Maurizio Gaiardi, ex calciatore, allenatore; Giancarlo Ceccarelli, ex calciatore, allenatore; Marco Gasperetti, giornalista, scrittore; Bruno Arpaia, scrittore, giornalista.

Compleanno anche di: Antonio Finco, giornalista, scrittore; Silvia Pepitoni, attrice, doppiatrice, dialoghista; Antonietta Potente, teologa, religiosa; Francesca Grimaldi, giornalista; Leonardo d’Ascenzo, arcivescovo; Francesca Martini, politica; Giovanni Veronesi, sceneggiatore, regista, attore; Stefano Battaglia, pianista, compositore; Giovanni Bellucci, pianista; Roberto Deidier, poeta, saggista; Alessio Pala, ex calciatore, allenatore; Christian Fassetta, attore, doppiatore; Alberto Arrighi, politico; Jerico (Emiliano Cecere), cantautore; Simona Bencini, cantante; Emilio Casalini, giornalista.

Infine, festeggiano il compleanno: Gianluca Semprini, giornalista, conduttore tv; Rania di Giordania, regina; Junior Jack (Vito Lucente), dj, discografico; Luca Fusco, ex calciatore, allenatore; Marco Predieri, attore, giornalista, drammaturgo; Edoardo de Angelis, regista, sceneggiatore, produttore; Matteo Rubbiani, atleta; Francesca di Battista, cestista; Emanuele Pesoli, ex calciatore, allenatore; Stefano Lodovichi, regista, sceneggiatore; Antonio Zennaro, politico, funzionario; Cosimo Messeri, attore, regista, sceneggiatore; Alice Bertocchi, attrice, doppiatrice; Katia Greco, attrice; Serena Rossi, attrice, cantante, conduttrice tv; Andrea Celeste, cantautrice; Salvatore Puccio, ciclista; Romolo Guerreri, attore; Sara Venerucci, pattinatrice; Marco Spanghero, cestista; Marco Tecchio, biker, ciclista; Giovanni Tocci, tuffatore; Giovanni Carboni, ciclista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.