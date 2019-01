Buon compleanno Gianni Amelio, Beppe Bigazzi e Valdo Spini

Buon compleanno Gianni Amelio, Federico Peluso, Lorenzo Crisetig…

Oggi 20 gennaio compiono gli anni: Enrico Gentile, cantante; Giuliano Albarello, ex calciatore; Guido Stagnaro, regista; Buzz Aldrin, astronauta; Raniero Gnoli, orientalista, storico delle religioni; Franco Mancini, scenografo; Roberto Zapperi, storico, scrittore; Nicolò Amato, magistrato; Beppe Bigazzi, ex dirigente d’azienda, giornalista, gastronomo; Gabriele de Toni, ex calciatore Verona, Cagliari; Giorgio Ferrarese, matematico; Cesare Gussoni, ex arbitro; Giorgio Listuzzi, attore; Ugo Benelli, tenore; Angelo Mariani, ammiraglio; Giovanni Mariotti, scrittore, traduttore.

Inoltre, compiono gli anni: Giacomo Piperno, attore, doppiatore; Maria Rosa Bertellini, poetessa; Antonio Montanari, ex calciatore Ascoli; Franco Sangermano, attore; Marzio Pieri, critico letterario; Sebastiano Spoto Puleo, politico; Pietro Torrisi, ex culturista, attore; Mauro Vaiani, ex calciatore Catania; Giovanni Tommaso, contrabbassista; Fabio Buzzi, imprenditore, ingegnere, pilota motonautica; Gianni Amelio, regista; Aurelio Samorì, compositore; Valdo Spini, politico, scrittore; Claudio Bonvecchio, filosofo; Riccardo Fontana, arcivescovo; Loredana Martinez, attrice; Ippolita Avalli, scrittrice, sceneggiatrice, attrice; Giuliano Groppi, ex calciatore Mestre, Clodiasottomarina, Udinese, Catanzaro; Giuliano Andreuzza, ex calciatore Parma, Pescara, Padova, Ternana, dirigente.

Poi, compiono gli anni: Eddo Carlet, ex calciatore Novara, Perugia, Grosseto; Carmen Iarrera, giornalista, sceneggiatrice, scrittrice; Francesca Scopelliti, giornalista, politica; Piero Luxardo, imprenditore, docente; Felice Secondini, ex calciatore Piacenza, Genoa, Pisa, allenatore; Daniela Sogliani, ex calciatrice, allenatrice; Riccardo Mannelli, disegnatore; Stefano Boco, imprenditore, politico; Franco Ogliari, ex calciatore Genoa, Spal.

Anche compleanno di: Piergiorgio Carrescia, politico; Enrico Gilardi, ex cestista; Paola Tiziana Cruciani, attrice, sceneggiatrice; Lorenzo Lamas, attore; Carlo Osti, ex calciatore Udinese, Juventus, Atalanta, Piacenza, allenatore, direttore sportivo Sampdoria; Isabel Russinova, attrice, conduttrice tv, cantante; Vincenzo Sanasi, avvocato; Giacomo Ferri, ex calciatore Torino, allenatore, ex team manager Torino; Edmar, ex calciatore Pescara; Marcello Fois, scrittore, commediografo, sceneggiatore; Paolo Miano, ex calciatore Udinese; Stefano Tura, giornalista; Stefano Dadina, ex calciatore Forlì, Cesena.

Ancora, compleanno di: Domenico Battaglia, vescovo; Manuela dalla Valle, nuotatrice; Massimo Agostini, ex calciatore Cesena, Roma, Milan, Ancona, Napoli, allenatore; Angelo Carosi, ex atleta; Elena Fontanella, archeologa, giornalista; Paolo Vivaldi, compositore; Peso (Marco Pesenti), batterista; Vincenzo Rodia, ex calciatore Brindisi, Ascoli, Salernitana, Benevento, allenatore; Carlo Ragone, attore, cantante; Antonio Zavatteri, attore; Alessandra Guigoni, antropologa, saggista, blogger; Giovanni Savio, ex cestista; Andrea Sgorlon, ex rugbista, allenatore; Massimo Trevisan, ex nuotatore; Renato Greco, ex calciatore Pescara, Salernitana, Lecce.

E ancora, compleanno di: Giovanni Velluti, pianista; Marco Zaffaroni, ex calciatore Taranto, Pro Patria, Monza, allenatore; Ezio Brevi, ex calciatore Ternana, Reggina, Genoa, allenatore; Giuseppe Castiglione, ex calciatore Pistoiese; Marjorie Biondo, cantante; Marco Ercole, atleta paralimpico, snowboarder; Alessandro Kirschner, compositore, direttore di coro; Alessandro Pondi, sceneggiatore; David Dei, ex calciatore Pistoiese, Crotone, allenatore; Simona Ghisellini, pallavolista; Valeria Parrella, scrittrice; Daniele Nava, politico; Fabio Bencivenga, pallanotista; Francesco Paura (Curci), rapper, writer.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Tognaccini, pilota moto; Salvatore Aronica, ex calciatore; Luciano Zauri, ex calciatore, allenatore; Emiliano Bonazzoli, ex calciatore, allenatore; Giovanni Nicola Casale, judoka; Samuele Pace, rugbista; Francesco Amoni, cestista; Federico Peluso, calciatore Sassuolo; Saverio Raimondo, comico; Cecilia Ricali, atleta; Michele de Pascale, politico; Sergio Plumari, cestista; Giovanni Bianco, pallanotista; Lorenzo Crisetig, calciatore; Sebastiano Bianchetti, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.