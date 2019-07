Buon compleanno Gianni Mercati, Federico Garimberti, Virginia Raggi…

…Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Sante Zuffada, Gianni Romoli, Lucio Tarquinio, Elio di Rupo, Marco Ferrando, Leonardo Semplici, Adriana Galgano, Erika Stefani, Carlo Vanzini, Michele Mian, Chiara Conti, Matteo Ricci, Emanuela Galliussi, Marco Piscopo, Mara Navarria, Simone Ciancio, Melanie Schwarz, Claudia Giovine…

Oggi 18 luglio compiono gli anni: Gianni Mercati, manager; Federico Garimberti, giornalista; Lilia Dale (Koralind Hand), attrice; Tullio Altamura, attore; Enzo Spitaleri, attore; Enore Boscolo, ex calciatore; Violetta Gragnani, attrice; Giancarla Codrignani, scrittrice, giornalista, politica; Sami Modiano, ex deportato a Auschwitz; Armando Dini, arcivescovo; Enzo Milioni, regista, sceneggiatore; Giuliano Scabia, drammaturgo, scrittore; Ornella Donda, ex cestista; Alfredo Scapinello, ex calciatore; Basilio Grillo Miceli (Giuseppe Grillo), arcivescovo ortodosso; Giorgio Costantini, ex calciatore; Pino Callà, regista; Ernesto Galli della Loggia, storico, giornalista; Arrigo Miglio, arcivescovo; Roberto Colombo, attore, doppiatore; Giuseppe Zuech, politico; Sante Zuffada, politico; Claudio Sorrentino, attore, doppiatore; Giuseppe Bognanni, lottatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Ignazio La Russa, politico; Mauro Colombini, ex calciatore; Pierluigi Formiconi, ex pallanotista, allenatore; Antonino Gazzara, politico; Corrado Paoloni, medico, politico; Domenico Barrile, politico; Giampaolo d’Andrea, politico; Gianni Romoli, sceneggiatore, produttore cinema; Lucio Tarquinio, politico; Attilio Calatroni, schermidore; Ruggero Gialdini, ex ciclista; Claudio Bordon, preparatore atletico; Elio di Rupo, politico; Sergio Sinceri, attore; Roberto Cimatti, direttore della fotografia; Marco Ferrando, politico; Maurizio Gasparri, politico; Enrico Solmi, vescovo; Nuccio Ordine, filosofo; Mario Pavin, rugbista, allenatore; Raimondo Fassa, politico; Emilio Bonifazi, politico.

Compleanno anche di: Fabio Fasola, pilota moto; Sandro Mencucci, dirigente sportivo; Fabrizio Merlo, sciatore nautico; Giuseppe Romano, ex calciatore; Adriana Galgano, imprenditrice, politica; Dania Mondini, giornalista; Alessandro Bollati, ex rugbista, allenatore; Luigi di Fiore, attore, regista; Oliviero di Stefano, ex calciatore, allenatore; Roberto Paci, ex calciatore; Paola Folli, cantante; Michele Moro, ex ciclista; Fabio Roscioli, ex ciclista; Emma d’Aquino, giornalista; Nadia Muscialini, psicologa, psicanalista, saggista; Pietro Lorefice, politico; Leonardo Semplici, ex calciatore, allenatore; Frankie hi-nrg mc, rapper; Franco Binotto, ex cestista, allenatore; Andrea Cecon, ex salto con sci, combinatista nordico; Domenico Piccichè, pianista, compositore, giurista; Ubaldo Ranzi, bobbista, ex atleta; Erika Stefani, avvocata, politica; Carlo Vanzini, giornalista, telecronista, ex sciatore; Cristian Boscolo, ex calciatore; Michele Mian, ex cestista; Salvatore Soviero, ex calciatore, allenatore; Mosè Navarra, ex tennista; Matteo Ricci, politico; Gill Voria, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Mr Lui (Marco Lui), mimo, comico, regista; Devis Da Canal, ex biatleta; Chiara Conti, attrice; Martina Feri, cantante, pianista; Tomas Danilevicius, ex calciatore, dirigente; Virginia Raggi, sindaca di Roma; Davide Dieli, pugile; Emanuela Galliussi, attrice; Marco Piscopo, pallavolista; Dario Alioto, giocatore di poker; Stefano Corti, comico, personaggio tv; Mara Navarria, schermitrice; Simone Ciancio, calciatore; Angela Ciaburri, attrice; Fabio Infimo, canottiere; Alice Nesti, nuotatrice; Melanie Schwarz, slittinista; Claudia Giovine, tennista; Giulia Colini, calciatrice; Gianmarco Piccioni, calciatore; Federica Sala, sincronetta; Silvia Fiori, pallavolista; Francesco Ingargiola, schermidore; Roberta Melesi, sciatrice; Elisabetta Oliviero, calciatrice; Alessia Orro, pallavolista; Larissa Iapichino, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Virginia Raggi)