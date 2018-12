Buon compleanno Gianni Morandi, Nino Frassica…

…Dario Antoniozzi, Jean-Louis Trintignant, Alain de Benoist, John Kerry, Brenda Lee, Andrea de Carlo, Franco Bordo, Fabrizio Ravanelli, Lino Pannofino, Stefano Candiani, Giancarlo Giordano, Roberto Baronio, Valentina Corti, Marco Orsi, Alice Parisi, Leonardo Gontero, Joyce Floridia…

Oggi 11 dicembre compiono gli anni: Dario Antoniozzi, politico; Jean-Louis Trintignant, attore; Tito Arecchi, fisico; Tina Gloriani, attrice, pittrice; Andrea Frova, fisico, scrittore, saggista; Milena Gelmetti, ex cestista; Maricla Boggio, scrittrice, giornalista, drammaturga; Stefano Zara, imprenditore, politico; Alberto Da Rin, ex hockeista; Cristina Annino, scrittrice; Paolo Manca, politico, medico; Fabio Mini, ex comandante missione in Kosovo; Alain de Benoist, scrittore; Roberto Franzon, ex calciatore, allenatore; John Kerry, politico; Brenda Lee, cantante; Gianni Morandi, cantante; Ennio Preatoni, ex atleta; Diego Landi, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Luraschi, stuntman; Titti Benvenuto, attrice; Daniela Dioguardi, politica; Laura Nappi, ex atleta; Antonio Bordon, ex calciatore; Antonio Buonomo, attore, cantautore; Nino Frassica, attore; Maria Luisa Meneghetti, filologa; Daniele Ricci, ex pallavolista, allenatore; Andrea de Carlo, scrittore, pittore, musicista; Leonardo Menichini, ex calciatore, allenatore; Guido Salvini, magistrato; Guerrino Ghedina, ex bobbista; Pierluigi Giombini, musicista, compositore; Antonio Napolioni, vescovo; Luca Gasparini, regista, montatore; Paolo Basilico, imprenditore; Franco Bordo, imprenditore, politico; Livio Guardi, cantante, musicista; Roberta Pelosi, ex tiratrice a volo; Raoul Precht, scrittore, poeta, traduttore; Luca Baldisserri, ingegnere Ferrari; Andrea Bettinetti, regista; Lino Pannofino, attore, musicista, sceneggiatore; Stefania Passaro, ex cestista, giornalista; Giorgio Prette, batterista.

Infine, festeggiano il compleanno: Sonia Viale, politica; Margherita d’Amico, giornalista, ambientalista, scrittrice; Sebastiano Barisoni, giornalista; Mario Brandani, ex calciatore; Gilberto d’Ignazio Pulpito, ex calciatore, allenatore; Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, allenatore; Maurizio Aiello, attore; Alessandro Melli, ex calciatore, dirigente; Pietro Strada, ex calciatore, allenatore, dirigente; Stefano Candiani, politico; Stefano Visi, ex calciatore; Giancarlo Giordano, politico; Cristian Servidei, ex calciatore; Anita Caprioli, attrice; Umberto Ferraro, militare; Stefano Ocera, giocatore di softball; Max Brigante, dj, conduttore radio e tv; Roberto Baronio, ex calciatore, allenatore; Andrea Bonomo, cantante, compositore; Melania Maccaferri, attrice; Massimo Scali, danzatore su ghiaccio; Marco Calvani, drammaturgo, regista, attore; Daniela Castrignanò, ex taekwondoka; Francesco Scardina, ex calciatore; Valeria Campagna, calciatrice; Emilio Docente, calciatore; Alessio Signego, ex ciclista; Matteo Castaldo, canottiere; Valentina Corti, attrice; Marco Orsi, nuotatore; Alice Parisi, calciatrice; Edoardo Ruffolo, rugbista; Andrea Barberis, calciatore; Leonardo Gontero, arrampicatore; Joyce Floridia, velista; Stefano di Cola, nuotatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianni Morandi)