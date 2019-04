Buon compleanno Gianrico Tedeschi, Massimo d’Alema…

…Myriam Bru, Romano Misserville, Luigi Maifredi, Ryan O’Neil, Ortensio Zecchino, Jessica Lange, Francesco Prina, Andrea Agostinelli, Gero Grassi, Paolo Barilla, Roberto Cotti, Leonardo Manera, Gabriella Germani, Mario Staderini, David Checa, Ermal Meta, Angelo Tofalo, Chedric Seedorf…

Oggi 20 aprile compiono gli anni: Gianrico Tedeschi, attore, doppiatore (cento anni); Dante Bernini, vescovo; Vinicio Brandani, ingegnere; Giuseppe Barbero, economista, sociologo; Domenico Lo Vasco, politico, avvocato; Domenico Corcione, generale; Italo Biagi, ex calciatore; Giovanni Micali, medico; Myriam Bru, attrice; Romano Misserville, politico, avvocato; Tuccio Musumeci, attore; Carlo Mupo, ex calciatore; Modestino Acone, politico, avvocato; Ezio Ranaldi, musicista, compositore; Amalia Ercoli-Finzi, scienziata, ingegnera; Aldo di Gennaro, fumettista; Susy Andersen (Maria Antonietta Golgi), attrice; Maria Cristina Brancucci, cantante, doppiatrice; Domenico Cozzupoli, politico; Antonio Mattiazzo, arcivescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Sauro Sedioli, politico; Giovanni Ticci, fumettista; Gino Corradini, ex sollevatore; Ryan O’Neal, attore; Roberto Perpignani, montatore; Marcello Veneziale, magistrato, politico; Gian Mario Cazzaniga, filosofo, politico; Teresa Piergentili, attrice; Giuseppe Visca, politico; Giampiero Borghini, politico, giornalista; Gianfranco Borghini, politico; Francesco Desaymonet, ex ciclista; Pino Dato, scrittore; Gabriele Renzulli, politico; Ortensio Zecchino, storico, politico; Fiorella Alderighi, ex cestista; Cesare Giuseppe de Michelis, storico, filologo, letterato; Luisa de Santis, cantante, attrice; Giancarlo Bosetti, giornalista, scrittore; Sandro Chia, pittore, scultore; Pietro d’Elia, ex arbitro di calcio; Giorgio Corbellini, vescovo; Luigi Maifredi, allenatore di calcio; Renato Brioschi, cantautore, compositore; Enzo Moscato, drammaturgo, regista, attore; Massimo d’Alema, politico, giornalista; Jessica Lange, attrice; Giovanna Barbero, scrittrice, critica d’arte.

Festeggiano il compleanno anche: Mario Pirovano, attore; Amos Benevelli, ex cestista; Luigi Ceccarelli, compositore; Andrea Lenzi, medico; Gianluigi Pegolo, politico; Aldo Cibic, designer; Vito de Lorentis, ex calciatore; Pietro Greco, giornalista; Francesco Prina, politico; Franco Danieli, politico; Andrea Agostinelli, ex calciatore, allenatore, dirigente; Stefano Bettarello, rugbista, allenatore; Raffaella di Marzio, psicologa; Gero Grassi, politico; Anna Praderio, giornalista, conduttrice tv; Stefano Manetti, vescovo; Paolo Tassetto, preparatore atletico; Paolo Barilla, imprenditore, pilota auto; Gloria (Bonaveri), cantante; Roberto Cotti, politico; Francesco La Rosa, ex calciatore, dirigente; Andrea Ballarin, liutaio; Romano Benet, alpinista; Massimo Morales, allenatore calcio; Irma d’Alessandro, giornalista.

Poi, festeggiano: Marco Lietti, ex ciclista; Daniela Sanzone, giornalista, conduttrice tv; Andrea Adriatico, regista; Roberto Garofoli, magistrato; Antonio Marziale, sociologo, giornalista; Luca Pesando, ex sciatore; Fabio di Ranno, sceneggiatore; Leonardo Manera, comico, cabarettista; Lorenzo Rubinacci, ex calciatore, allenatore; Diego Sabre, doppiatore; Francesco Siciliano, attore; Christian di Domenico, attore; Gabriella Germani, attrice, imitatrice; Giammaria Manghi, politico; Gabry Ponte, dj, discografico, conduttore radio; Mario Staderini, politico; Federico Crovari, ex calciatore, dirigente; Carla Brunozzi, ex calciatrice, calciatrice a 5; Rudy Nicoletti, discografico; Marco Benvenuto, doppiatore; Filippo Cristante, ex calciatore, allenatore; Alessandro Rigotti, attore, doppiatore; David Checa, pilota moto; Ermal Meta, cantautore, compositore, polistrumentista; Angelo Tofalo, politico; Chedric Seedorf, calciatore; Fabio Staibano, rugbista; Daniele Giorgini, tennista; Agnese Ricco, calciatrice; Sofia Bruscoli, modella, showgirl; Tommaso Lazotti, attore; Chiara Rossi, cestista; Riccardo Marzoli, cestista; Kevin Ojiaku, atleta; Giorgio Bronzini, rugbista; Francesco di Tacchio, calciatore; Karim Laribi, calciatore; Giulia Pasqualin, ex cestista; Said Ahmed Said, calciatore; Davide Mogavero, cantante; Lorenzo Vespa, pallanotista; Riccardo Agostini, pilota auto; Erica de Matteis, modella; Riccardo Maestri, nuotatore; Gianni Moscon, ciclista; Anna Danesi, pallavolista; Francesco di Mariano, calciatore; Capo Plaza (Luca d’Orso), rapper; Giacomo Maremmani, hockeista; Rosy Franzese, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianrico Tedeschi)