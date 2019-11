Buon compleanno Gigi Proietti, Enrico Albertosi, Gigi Sammarchi…

…Paolo Portoghesi, Sofia di Grecia, Mario Trevi, Rino Cammilleri, Fabio Zavattaro, Elena Gentile, Emanuela Falcetti, Eva Henger, Monica Gregori, Pablo Armero, Emanuele Ruzza, Edoardo Zardini, Edoardo Goldaniga…

Oggi 2 novembre compiono gli anni: Giovanni di Benedetto, attore; Antonio Cantisani, arcivescovo; Paolo Portoghesi, architetto; Antonio Puddu, scrittore; Angelo Stucchi, ex calciatore; Cip Barcellini, attore, doppiatore, pittore; Cip Barcellini, attore; Paolo Mentani, ex calciatore; Sofia di Grecia, ex regina di Spagna; Enrico Albertosi, ex calciatore; Giuseppe Lisciani, editore, scrittore, pedagogista.

Compiono gli anni anche: Gigi Proietti, attore; Mario Trevi, cantante; Vasco Giannotti, politico; Laurana Lajolo, scrittrice; Marco Tropea, giornalista, traduttore, scrittore; Gianfranco Macchia, pugile; Hubert Frasnelli, politico; Remo di Giandomenico, politico; Francesco Attaguile, avvocato, politico; Chicco Crippa, politico; Giancarlo Magrini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Ezio di Matteo, ex tennista; Virgilio Ilari, storico; Franco Berardi, scrittore, filosofo; Dino Gobbi, ex calciatore; Lelio Lazzarini, ex rugbista; Gigi Sammarchi, attore; Paolo Buglioni, attore, doppiatore; Rino Cammilleri, giornalista, scrittore; Primo Galdelli, politico; Stanislao Bozzi, ex calciatore, allenatore; Alberto Cheli, cantante; Maura Fabbri, ex calciatrice; Fabio Zavattaro, giornalista; Gianpietro Maffoni, politico; Jean-Claude Fabbri, ex ciclista; Elena Gentile, politica; Adolfo Ceretti, criminologo.

Inoltre, compiono gli anni: Luciano Dottarelli, filosofo; Sebastiano Sandro Ravagnani, autore tv, regista; Gerardo Labellarte, politico; Andrea Colasio, politico; Emanuela Falcetti, giornalista, conduttrice radio; Lunetta Savino, attrice; Franco Boffi, atleta; Andrea Carraro, scrittore; Eduardo Fiorillo, imprenditore, giornalista, regista; Paolo Emilio Landi, regista teatro, giornalista; Paola Majano, attrice, doppiatrice; Gianfranco Phino (Finocchi), attore, comico, imitatore; Antonio Buonfiglio, politico, avvocato; Lorenzo Calza, sceneggiatore; Eva Henger, attrice; Alessandra Meloni, modella, personaggio tv; Marion Posch, snowboarder; Barbara Chiappini, attrice, showgirl; Tommaso Mecarozzi, giornalista, telecronista sportivo; Gabriella Pession, attrice; Ivan Pisciottu, ex pilota rally; Matteo Bellina, attore; Simone Paolo Puleo, ex calciatore, direttore sportivo; Monica Gregori, politica.

Infine, compleanno di: Monica Gregori, politica; Monica Carminati, ex calciatrice; Patrick Schwienbacher, ex slittinista; Valentina Vitale, surfista; Laura Gorla, cestista; Pablo Armero, calciatore; Emanuele Ruzza, attore, doppiatore; Edoardo Zardini, ciclista; Francesco Berti, politico; Mauro Crenna, canoista; Thierry Chenal, biatleta; Edoardo Goldaniga, calciatore; Alice Rita Cocco, atleta; Tommaso Maria Neri, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gigi Proietti)