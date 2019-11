Buon compleanno Gigi Riva, Serena Sartini, Angelo Scola…

…Giambattista Pastorello, Giovanni Maria Flick, Ottaviano del Turco, Franco Bonanini, Massimo Ciavarro, Walter Bianchi, Miriana Trevisan, Almiron, Andrea Rossi, Veronica Calabrese, Simone Favaro, Alessandro Ligi, Stefano Tonut, Nicola Akele, Martina Piemonte…

Oggi 7 novembre compiono gli anni: Serena Sartini, giornalista; Mario Fiorentini, partigiano, agente segreto, matematico; Giovanni Greselin, ex calciatore; Romano Grassi, ex calciatore; Guido Carlesi, ex ciclista; Alberto Maria Careggio, vescovo; Renata Colorni, traduttrice; Giovanni Maria Flick, giurista, politico; Angelo Scola, arcivescovo, cardinale; Carlo Senaldi, politico; Costantino dell’Osso, manager, politico; Mario Tomy, ex calciatore; Sidio Corradi, ex calciatore, allenatore; Ottaviano del Turco, sindacalista, politico; Gigi Riva, ex calciatore, dirigente sportivo; Giambattista Pastorello, dirigente sportivo; Dino Scantamburlo, politico; Gianpiero de Toni, politico; Daniela Giordano, attrice; Alfredo Caterini, imprenditore, giornalista, disegnatore; Riccardo Sesani, regista, sceneggiatore; Giannantonio Sperotto, ex calciatore; Giuseppe de Rosa, attore; Antonio Bonaldi, ex calciatore; Franco Bonanini, politico; Ines Pellegrini, attrice; Franco Bernini, rugbista, allenatore; Mariano Scartezzini, ex atleta.

Inoltre, compiono gli anni: Eugenio Filograna, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Egidio Termine, attore, regista, sceneggiatore; Carmelo Zappulla, cantante, attore; Massimo Ferrario, imprenditore, politico; Massimo Ciavarro, attore; Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo; Giorgio Figus, fumettista; Marco Mutascio, arti marziali; Claudio dalla Zuanna, arcivescovo; Desiderio Quercetani, liutaio; Giovanni Caprara, allenatore pallavolo; Walter Bianchi, ex calciatore, allenatore; Guido Cavalleri, attore, doppiatore, autore tv; Cinzia Maria Fontana, politica, sindacalista; Massimo Palermo, linguista; Nicola Paparusso, produttore tv; Michele La Ginestra, attore, conduttore tv; Adele Marsiletti, ex calciatrice; Corrado Sanguineti, vescovo; Maura Tomasi, politica; Marco Baldi, ex cestista, dirigente; Roberto Cappellacci, ex calciatore, allenatore; Riccardo Crosa, fumettista, disegnatore, illustratore; Antonella Bellutti, ex ciclista, ex bobbista; Alessandro Cesaretti, ex calciatore; Donatella dal Bianco, ex velocista; Sabrina Gandolfi, conduttrice tv, giornalista; Marcello Marrocco, ex calciatore, dirigente.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano Rossi Crespi, cantautore; Francesco Coppola, ex calciatore a 5; Michele Tardioli, ex calciatore, allenatore; Luca Lomi, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Spagnolo, giornalista, scrittore; Miriana Trevisan, showgirl; Christian Ginepro, attore, regista; Cristiana Astori, scrittrice; Andrea Loberto, allenatore calcio; Gabriele Mainetti, attore, regista, compositore; Paola Tagliabue, apneista; Stefano Fonzi, compositore, direttore d’orchestra, percussionista; Alberto Bona, attore, regista; Marcello Fonte, attore; Mariafrancesca Garritano, ballerina; Sergio Bernardo Almiron, calciatore; Nicola Rodigari, pattinatore; Alessandro Frara, ex calciatore; Gaetano Grieco, calciatore; Fabrizio Pasqua, arbitro di calcio; Andrea Rossi, calciatore; Veronica Calabrese, taekwondoka; Simone Favaro, rugbista; Denise Capezza, attrice; Maddalena Cettolin, calciatrice; Alessandro Ligi, calciatore; Stefano Tonut, cestista; Nicola Akele, cestista; Martina Piemonte, calciatrice; Cecilia Prugna, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gigi Riva)