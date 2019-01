Buon compleanno Gigi Simoni, Enrico Varriale e Jim Jarmusch

Buon compleanno Juliette Mayniel, Alberto Arbasino, Gigi Simoni…

…Pietro Spagnoli, Diego Zanetti, Giovanni Prandini, Mario Lettieri, Peppi Franzelin, Giovanni Improta, Fabio Mussi, Jim Jarmusch, Stefano Nosei, Maino Marchi, Linda Blair, Paolo Russo, Enrico Varriale, Francesca Guadagno, Veronica Tentori, Andrea Maccoppi, Alberto Frison, Francesco Renzetti, Nicolò Cazzolato, Giulia Bartolini, Beatrice Rana, Valentina Bergamaschi, Alice Tortelli…

Oggi 22 gennaio compiono gli anni: Carlo Bertolini, pittore, scultore, incisore; Piero Pietrasanta, ex calciatore; Otello Badiali, ex calciatore; Luigi Bares, ex calciatore; Guido Visco Gilardi, ex calciatore; Carlo Usiglio, politico; Ernesto Casnati, fisico; Luigi Manna, politico; Alberto Arbasino, scrittore, saggista, giornalista; Mariano de Nicolò, vescovo; Piper Laurie, attrice; Pietro Ramella, scrittore, saggista; Piero Angelini, politico, accademico; Juliette Mayniel, attrice, madre di Alessandro Gassman; Marcello Verziera, attore, pugile, stuntman; Paolo Angioni, cavaliere; Francesco Gurrieri, architetto; Gian Paolo Chiti, compositore, pianista; Gigi Simoni, ex calciatore Lazio, allenatore, dirigente; Diego Zanetti, ex calciatore, allenatore; Giovanni Prandini, politico; Luigi Ferrando, vescovo; Giuseppe Visenzi, imprenditore, pilota moto.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Lettieri, politico; Antonio Mereu, politico; Giampiero Beccaria, politico, imprenditore; Silvio Mantelli, presbitero; Mario Oliveri, vescovo; Pietro Carmignani, ex calciatore Juventus, Napoli, allenatore; Rosanna Gariboldi, politica; Vincenzo Apicella, vescovo; Peppi Franzelin, annunciatrice, conduttrice tv; Rino Mussi, allenatore di calcio, dirigente; Giuseppe Pernice, politico, ingegnere; Giovanni Improta, ex calciatore Napoli, allenatore; Fabio Mussi, politico; Agostino Spataro, giornalista, politico; Elena Emma Cordoni, politica.

Poi, compiono gli anni: Giuseppe Cosentino, imprenditore, dirigente sportivo; Pasquale Presutti, rugbista, allenatore, dirigente; Pablo Echaurren, pittore, fumettista, scrittore; Francesco Carluccio, compositore; Jim Jarmusch, regista, sceneggiatore; Elisabetta Spitz, architetta; Silvano Grisenti, politico; Stefano Nosei, cabarettista, musicista; Maino Marchi, politico; Francesco Anchisi, ex cestista; Linda Blair, attrice; Gaudenzio Colla, ex calciatore; Maurizio Lasi, ex cestista, allenatore; Fabio Fortuna, rettore; Paolo Russo, politico, scrittore; Enrico Varriale, giornalista, conduttore tv.

Anche compleanno di: Maria Teresa Baldini, medica, politica, ex cestista; Luisa Capelli, editrice; Paolo Alberto Faccini, ex calciatore, procuratore sportivo; Marco Marocchi, ex calciatore; Manuela Minelli, scrittrice, giornalista; Massimo Bulbi, politico; Cesareo (Davide Luca Civaschi), chitarrista; Ignazio Scassillo, cantautore, musicista, compositore; Maurizio Fiorentini, doppiatore; Vito Pollari, allenatore pallacanestro; Pietro Spagnoli, baritono; Mariano d’Angelo, attore, scrittore; Davide Drei, politico; Ivano de Matteo, attore, regista; Paolo Schianchi, architetto, designer; Paolo Tancredi, politico; Francesca Guadagno, attrice, doppiatrice; Alessandro de Virgilio, giornalista; Claudio Gianini, ingegnere, scrittore.

Ancora, compleanno di: Carmela Allucci, pallanotista; Matteo Pagani, ex calciatore; Max Pescatori, giocatore di poker; Vincenzo da Via Anfossi (Vincenzo de Cesare), rapper; Gianluca Masi, astronomo; Stefano Sardo, sceneggiatore, musicista; Jonatan Binotto, ex calciatore; Giampiero Lisarelli, attore; Nicola Stefanini, ex arbitro di calcio; Dario Ciffo, cantautore, chitarrista, violinista; Gioia Masia, calciatrice; Roberto Taurino, calciatore; Chistian Araboni, calciatore; Matteo Pelliciari, nuotatore; Mauro Calamia, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Claudio Cucinotta, ciclista; Matteo Rovere, regista, sceneggiatore, produttore; Sibilla di Vincenzo, atleta; Jenny Lavarda, arrampicatrice; Elisabetta Tona, calciatrice; Veronica Tentori, politica; Andrea Maccoppi, calciatore; Alberto Frison, calciatore; Francesco Renzetti, calciatore Cesena; Nicolò Cazzolato, cestista; Giulia Bartolini, pallanotista; Beatrice Rana, pianista; Valentina Bergamaschi, calciatrice; Gabriel Soares, canottiere; Jurij Bellobuono, calciatore a 5; Alice Tortelli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.