Buon compleanno Gigliola Cinquetti, Andrea Belotti…

…Francesco Maria del Vigo, Francesco Damato, Orchidea de Santis, Piero Bassetti, Guido de Maria, Rik van Looy, Luigi Cancrini, Osvaldo Bevilacqua, Jean-Claude Trichet, Uri Geller, Giuliana Sgrena, Martin Schultz, Giuseppe Zappulla, Mauro Maria Marino, Isalbet Juarez, Luca Martinelli, Francesca Ferrazza, Beatrice Callegari, Michele Andreotti, Chiara Gambuzza, Ludovica Gargari…

Oggi 20 dicembre compiono gli anni: Francesco Maria del Vigo, giornalista; Francesco Damato, giornalista; Gino Pizzati, aviatore; Piero Bassetti, imprenditore, politico; Elio Giovannini, politico; Giuseppe Favero, ex ciclista, dirigente; Cleto Pavanetto, religioso, latinista; Guido de Maria, disegnatore, pubblicitario, autore tv; Rik van Looy, ex ciclista, dirigente; Luigi Cancrini, psichiatra, politico; Gianfranco Stella, ex fondista, ex sciatore; Osvaldo Bevilacqua, giornalista, autore tv, conduttore tv; Francesca Gordigiani, ex tennista; Lidia Marchetti, ex cestista; Jean-Claude Trichet, economista, banchiere, ex presidente Bce; Antonio Buoncristiani, arci vescovo; Aldo Arroni, politico; Uri Geller, personaggio tv; Francesco Jori, giornalista.

Inoltre, compleanno di: Franco Arrigoni, cestista; Gigliola Cinquetti, cantante, attrice, conduttrice tv; Paolo Rumiz, giornalista, scrittore; Orchidea de Santis, attrice; Alessandro Minelli, biologo, zoologo; Giuliana Sgrena, giornalista, scrittrice, politica; Giorgio Molteni, regista, sceneggiatore; Daniela Morelli, scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice; Gianfranco Morgando, politico; Pio (Pio Trebbi), cantante; Roberto Beccantini, giornalista; Osvaldo de Paolini, giornalista; Federico Antinori, fumettista; Walter Basso, scrittore; Salvatore Buglio, politico; Sergio Vastano, attore, cabarettista; Maurizio Gervasoni, vescovo; Andrea Guarino, politico, avvocato; Teresa Armato, politica, giornalista; Martin Schultz, ex presidente parlamento europeo.

Anche, compleanno di: Fulvio Abbate, scrittore, giornalista; Giuseppe Zappulla, politico; Alessandro Brogini, ex atleta; Clelia Piscitello, attrice; Raffaele Vrenna, dirigente sportivo, imprenditore; Franco Longobardi, regista, attore; Roberto Alajmo, scrittore; Barbara Errico, cantante; Elisabetta Virgili, attrice, cantante; Tommaso Chieffi, velista; Michele Mauri, giornalista, scrittore; Corrado Mastantuono, fumettista; Marco Mazzieri, ex giocatore di baseball, allenatore; Stefano Tessarin, chitarrista, compositore; Paolo Cananzi, autore tv, sceneggiatore; Roberto Crudeli, ex hockeista, allenatore; Pasquale Finicelli, attore, cantante, modello; Mauro Maria Marino, politico; Alessandro Perissinotto, scrittore, traduttore; Massimo Filardi, ex calciatore Napoli, allenatore, procuratore; Amedeo Letizia, attore, produttore; Andrea Rubei, ex giocatore calcio a 5.

Infine, festeggiano il compleanno: Fabrizio Manfredi, attore, doppiatore, dialoghista; Manuela Morabito, attrice; Fabrizio Accatino, giornalista, fumettista; Diego Binelli, politico; Eugenio Comincini, politico; Damiano Cesari, calciatore; Gabriele dell’Otto, fumettista, illustratore; Pietro Piller Cottrer, ex fondista; Alberto Nocerino, ex calciatore, allenatore; Cristian Adami, ex calciatore; Francesco Ortu, karateka; Chiara Francini, attrice; Denis Quarta, arbitro pallacanestro; Francesco Brandi, attore; Jack the Smoker (Giacomo Giuseppe Romano), rapper, beatmaker; Thomas Tallevi, pilota moto; Damiano Verri, cestista; Carla Rossetto, pallavolista; Matteo Busato, ciclista; Isalbet Juarez, atleta; Luca Martinelli, calciatore; Francesca Ferrazza, attrice; Francesca Papaleo, calciatrice; Beatrice Callegari, sincronetta; Silvia Zanolo, ginnasta; Michele Andreotti, rugbista; Andrea Belotti, calciatore Torino; Chiara Gambuzza, cestista; Irama (Filippo Maria Fanti), cantautore; Giulio Ciccone, ciclista; Ludovica Gargari, attrice; Luca Conti, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Andrea Belotti)