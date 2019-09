Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen, Paolo Rossi…

…Julio Iglesias, Vittoria Ronchey, Sergio Brighenti, Alberto Asor Rosa, Walter Maestosi, Massimo Luigi Salvadori, Rosario Priore, Maria Pia di Meo, Luis Durnwalder, Gerlando Gatto, Cherie Blair, Giovanni Lombardo Radice, Raffaele Baldassarre, Tinì Cansino, Gianpiero dalla Zuanna, Carlo Sabatini, Enzo Raisi, Daniele Farina, Josefa Idem, Martina Nardi, Matteo Bragantini, Fabio Simplicio, Dalila Nesci, Matteo Rasom, Giulio Gazzotti…

Oggi, 23 settembre, compiono gli anni: Dino Felisetti, avvocato, politico; Angelo Acerbi, arcivescovo; Vittoria Aliberti Ronchey, scrittrice; Nicola Quarta, politico; Claudio Venanzetti, politico; Edda Bresciani, egittologa, archeologa; Fabrizio Mioni, attore; Sergio Brighenti, ex calciatore, allenatore; Alberto Asor Rosa, critico letterario, scrittore, politico; Walter Maestosi, attore, doppiatore; Gino Paoli, cantautore; Franco Mora, hockeista, allenatore; Massimo Luigi Salvadori, storico, politico; Giovanni Cantoni, scrittore; Vincenzo Ruggieri, pittore; Rosario Priore, magistrato; Maria Pia di Meo, attrice, doppiatrice; Aldo Forbice, conduttore radio, giornalista; Luis Durnwalder, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Benedetta Craveri, critica letteraria, scrittrice; Paila Pavese, attrice, doppiatrice; Pietro Ferrara, politico; Riccardo Gallo, docente, economista, ingegnere; Julio Iglesias, cantante; Sandro Quintarelli, ex ciclista; Paolo del Mese, politico; Gerlando Gatto, giornalista; Giuliano Pedulli, politico; Titta Colleoni, musicista, compositore; Maria Luisa Sangiorgio, politica; Riccardo Sessa, diplomatico; Valerio Bettoni, politico; Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo; Bruce Springsteen, cantautore, chitarrista; Antonio Borriello, saggista, scrittore; Pietro Fontanini, politico; Bruno Lombardi, ex calciatore; Graziano Maffioli, politico; Massimo Rinaldi, attore, doppiatore; Cherie Blair, avvocata; Vito di Tano, ex ciclista, ex ciclocrossista; Giovanni Lombardo Radice, attore, sceneggiatore; Eleonora Lo Curto, politica, dirigente pubblica; Rosa Pianeta, attrice; Francesco Uguagliati, allenatore atletica leggera, dirigente.

Poi, compleanno di: Remo Bassini, scrittore, giornalista; Paolo Rossi, ex calciatore, dirigente; Maurizio Caruso, pittore; Giorgio Nardone, psicologo; Andrea Pieroni, politico; Tinì Cansino, attrice; Mauro Fabi, giornalista, scrittore, poeta; Andrea Fusco, giornalista, conduttore tv, telecronista sportivo; Andrea Orsini, politico; Gianpiero dalla Zuanna, politico, accademico; Carlo Sabatini, allenatore di calcio; Gianni Guardigli, drammaturgo; Enzo Raisi, politico, imprenditore; Stefano Andreucci, fumettista; Cosimo Fusco, attore; Vitaliano della Sala, presbitero; Riccardo Giudici, regista, sceneggiatore; Stefano Nolfi, accademico; Rocco Pagano, ex calciatore; Romeo Toffanetti, fumettista; Ferdinando Vicentini Orgnani, regista, sceneggiatore, produttore; Augusto Binelli, ex cestista, allenatore; Daniele Farina, politico; Josefa Idem, ex canoista, politica; Graziano Salvadori, comico, cabarettista; Menotti (Roberto Marchionni), fumettista, sceneggiatore; Viero Vignoli, ex calciatore, allenatore; Diego Bortoluzzi, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Lorenzo de Luca, scrittore, sceneggiatore; Michelangelo Ricci, regista, poeta, drammaturgo; Cristina Donà, cantautrice, musicista; Gianluca Pianegonda, ex ciclista; Raffaella Bergé, attrice, personaggio tv; Luca Gianfrancesco, regista, montatore, produttore; Andrea Romeo, ex arbitro di calcio, dirigente; Fabio Celoni, fumettista, scrittore; Luca Giacomin, ex arbitro calcio a 5; Martina Nardi, politica; Matteo Bragantini, politico; Danilo Finazzi, ex pallavolista; Andrea Bacchetti, pianista; Fabio Ongaro, rugbista, allenatore, dirigente.

Infine, compleanno di: Roberto Corradini, giocatore di baseball; Gloria Vizzini, politica; Marco Banchini, ex calciatore, allenatore; Fabio Simplicio, ex calciatore; Leonardo Morsut, ex pallavolista; Livio Sciandra, ex atleta; Francesca Modica, ex cestista, dirigente; Marco Ghizzoni, scrittore; Cristian Agnelli, calciatore; Antonio Cairoli, pilota moto; Valentina Fabbri, cestista; Anna Unterberger, attrice, cantante; Dalila Nesci, giornalista, politica; Matteo Rasom, ex hockeista; Raffaele de Vita, calciatore; Tito Tebaldi, rugbista; Elisa Cerato, calciatrice; Carl Brave (Carlo Luigi Coraggio), cantautore, discografico; Giulio Gazzotti, cestista; Philipp Kosta, hockeista; Marco Carminati, giocatore di beach volley; Antonio Nibali, ciclista; Michela Pesce, calciatrice; Federica Tombolato, pattinatrice; Giacomo Sgorbati, cestista; Angelica Parascandolo, calciatrice; Melissa Girelli, ex ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paolo Rossi)