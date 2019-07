Buon compleanno Giomaria Bellu, Pierluigi Battista, Ennio Doris…

…Gaspare Massimo Martino, Diana Bracco, Walter Veltroni, Tom Cruise, Osvaldo Bagnoli, Enrico Intra, Adriano Aragozzini, Angelo Benedicto Sormani, Mario Zanin, Ezio Zermiani, Vito Bonsignore, Michel Polnareff, Nello Santin, Emilio Albertario, Paolo Hutter, Michele Soavi, Andrea Enria, Stefano Desideri, Flavio Insinna, Catia Polidori, Julian Assange, Laura Bottici, Ruggero Radice, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Rawdeath, Michael Agazzi, Francesca Cipriani, Paolo Bernini, Carmelo Gitto, Sebastian Vettel, Enrico Cotza, Matteo Emmolo, Thomas Hertaux, Denis d’Onofrio, Fabio Aru, Nenad Krsticic, Federica Primavera, Francesca Reviglio…

Oggi 3 luglio compiono gli anni: Gaspare Massimo Martino, dirigente d’azienda; Tito del Bianco, tenore; Aldo Pagani, musicista, compositore, editore; Osvaldo Bagnoli, ex calciatore, allenatore; Enrico Intra, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Eder Rigonat, ex calciatore; Suor Germana, scrittrice esperta cucina; Adriano Aragozzini, giornalista, discografico, produttore teatro; Nicola Acocella, economista; Angelo Benedicto Sormani, ex calciatore; Giuseppe Cucchi, generale; Ennio Doris, banchiere; Mario Zanin, ex ciclista; Diana Bracco, imprenditrice; Ezio Zermiani, giornalista; Gabriele Lorenzi, tastierista; Vito Bonsignore, politico; Silvio Caiozzi, regista, sceneggiatore, fotografo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Rino Ceccardi, ex calciatore; Michel Polnareff, cantautore, discografico; Sergio Arecco, critico e storico cinema; Alessandra Bocchetti, attivista, scrittrice; Michele Castelli, linguista, scrittore; Pasquale Stanzione, giurista; Nello Santin, ex calciatore, allenatore; Ermanno Cavazzoni, scrittore, sceneggiatore; Giuseppe Pugliese, politico; Filiberto Scarpelli, regista, fotografo; Delfo Zorzi, imprenditore; Angelo Balducci, dirigente pubblico; Rosario Aiosa, generale; Lu Colombo, cantante; Emilio Albertario, giornalista; Paolo Hutter, giornalista, attivista; Vittorio Bo, editore; Giuseppe Giavardi, ex calciatore, allenatore; Fabrizio Serra, editore; Carlo Toffalori, logico, matematico, saggista; Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, conduttore tv.

Compleanno anche di: Marco Lucchesi, regista; Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore; Giovanni Maria Bellu, giornalista, scrittore, editore; Michele Soavi, regista, attore, sceneggiatore; Riccardo Piacentini, compositore, pianista, saggista; Francesco Ponticiello, allenatore di pallacanestro; Maddalena Balsamo, attrice; Andrea Enria, economista; Juri Fazi, ex judoka; Claudio Luperto, ex calciatore, allenatore; Riccardo Polosa, medico; Renata Bertolas, cantante, doppiatrice; Tom Cruise, attore, produttore; Gianni di Giovanni, giornalista; Riccardo Marchesini, canoista; Angelo Corbo, poliziotto; Stefano Desideri, ex calciatore, allenatore, dirigente; Flavio Insinna, attore, conduttore tv.

Poi, compiono gli anni: Sandra Ceccarelli, attrice; Catia Polidori, politica, imprenditrice; Consuelo Mangifesta, pallavolista, dirigente, telecronista; Petra Moroder, sciatrice; Mimmo Dany, cantautore, attore; Alfredo Bassani, ex calciatore; Marco Formentini, nuotatore; Gianluca Terranova, tenore, attore; Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista; Laura Bottici, politica; Ruggero Radice, ex calciatore, allenatore; Matteo Fedeli, violista, violinista; Christian Alderucci, ex hockeista; Christian Brighi, ex arbitro di calcio; Raoul Chiesa, hacker; Antonio Filippini, ex calciatore, allenatore; Emanuele Filippini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Cinzia Lacalamita, scrittrice; Daniele Russo, ex calciatore, allenatore.

Infine, compleanno di: Cristina Cassanelli, calciatrice; Domenico Doardo, ex calciatore, allenatore; Carlo Grande, canottiere; Rawdeath, musicista; Francesca Romana Elisei, giornalista; Marco Bellotti, chitarrista, cantautore; Marco Destro, cantante; Agnese Allegrini, giocatrice di badminton; Michele Conti, pilota moto; Flora Frati, politica; Sebastiano Riso, regista, sceneggiatore; Michael Agazzi, calciatore; Francesca Cipriani, showgirl, attrice, conduttrice tv; Jessica Tomasi, arciera; Paolo Bernini, politico; Carmelo Gitto, pallavolista; Sebastian Vettel, pilota auto; Manuela Coluccini, calciatrice; Enrico Cotza, calciatore; Matteo Emmolo, pallanotista; Thomas Hertaux, calciatore; Denis d’Onofrio, calciatore; Fabio Aru, ciclista; Nenad Krsticic, calciatore; Federica Primavera, ciclista; Francesca Reviglio, attrice; Giovanni di Noia, calciatore; Daniele Bagozza, snowboarder; Luminosa Bogliolo, atleta; Sara Bonifacio, pallavolista; Andrea Picarelli, cestista; Giacomo Gentili, canottiere; Guglielmo Caruso, cestista; Alessia Tornaghi, pattinatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giomaria Bellu)