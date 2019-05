Buon compleanno Giorgio Bracardi, Massimo Ranieri…

…Andrea Cossu, Renato Balestra, Edith Bruck, Nicolò Pollari, Dino, Giuseppe Ruvolo, Enrico Nistri, Francesco Profumo, Dario Vergassola, Astutillo Malgioglio, Debora Caprioglio, Myrta Merlino, Francesco Cariello, Loredana Lupo, Ezequiel Lavezzi, Raffaele Pucino…

Oggi 3 maggio compiono gli anni: Francesco Paredi, ex calciatore; Roberto Quercetani, giornalista; Renato Balestra, stilista; Dario Rizzoni, ex calciatore; Ferdinando Amman, fisico; Gianni Basile, ex calciatore; Edith Bruck, scrittrice, poetessa; Giorgio Bracardi, attore, doppiatore; Salvatore Giovanni Rinaldi, vescovo; Franco Modugno, costituzionalista; Pierangelo Paleari, politico; Pietro Cangelosi, politico; Piero Gallina, politico; Marta Ajò, politica, giornalista, scrittrice; Bruno Bruschettini, ex calciatore; Nicolò Pollari, generale; Giorgio Treves, regista, sceneggiatore; Nicodemo Filippelli, politico; Ferdinando Pappalardo, politico; Dino (Eugenio Zambelli), cantante; Angelo Colletta, ex calciatore, allenatore; Vando Freddi, ex calciatore, allenatore; Severino Saccardi, giornalista, politico; Massimo Ranieri, cantante, attore; Giuseppe Ruvolo, politico; Emanuele Curcio, ex calciatore; Enrico Nistri, giornalista, storico, scrittore.

Inoltre, compiono gli anni: Francesco Profumo, ingegnere, ex ministro; Stefano Calcagni, ex calciatore; Michele Girardi, musicologo; Vera Slepoj, psicologa; Giovanni Battista Bachelet, fisico, politico; Franco Ceraolo, scenografo; Luigi Olivieri, politico; Carlo Rovelli, fisico, saggista; Franco Manzoni, poeta, scrittore; Mauro Martoriati, artista; Cesare Rasini, doppiatore; Dario Vergassola, comico, cantautore; Enzo Angeloni, diplomatico, scrittore; Rosaria de Cicco, attrice; Astutillo Malgioglio, ex calciatore; Vincenzo Pisanello, vescovo; Gabriella Saitta, attrice; Marina Spadafora, stilista; Pietro Marcazzan, politico; Slep (Franco Sciancalepore), chitarrista, compositore; Alfredo Filippini, ex calciatore a 5, allenatore; Mauro Ermanno Giovanardi, cantante, discografico, bassista; Enrico Mantovani, imprenditore; Gianmario Pagano, sceneggiatore, scrittore.

Compiono gli anni anche: Massimo Battara, ex calciatore, allenatore; Enrico Bellei, driver; Licia Navarrini, attrice, doppiatrice; Floriana Garuccio, ex cestista, allenatrice; Debora Caprioglio, attrice, showgirl; Myrta Merlino, conduttrice tv, giornalista; Luca Mazzone, nuotatore, paraciclista; Luis Roberto Lorenzato, politico; Attilio di Giovanni, compositore, musicista; Giuseppe Festa, scrittore, musicista; Francesco Orsini, cestista; Francesco Orsini, cestista; Elena Percivaldi, storica, scrittrice, saggista; Lucia Ocone, attrice, imitatrice; Francesco Cariello, politico; Giuseppe Davi, cantautore; Mattia Crucioli, politico; Alessandro Battilocchio, politico; Giuseppe Gagliardi, regista, sceneggiatore; Roberta Meneghel, ex cestista, dirigente; Gennaro Scarlato, ex calciatore, allenatore; Loredana Lupo, politica; David Stricker, hockeista; Stefania Ascari, avvocata, politica; Angelo Bruscino, imprenditore, saggista; Daniele Catalucci, bassista, arrangiatore, critico musicale; Andrea Cossu, calciatore; Marco Albiero, illustratore, fumettista; Mattia Cola, ex biatleta; Filippo Pagni, pallavolista; Ezequiel Lavezzi, calciatore.

Infine, compiono gli anni: Patrick Baldassarre, cestista; Marta Carissimi, calciatrice; Cristina del Basso, showgirl, modella, attrice; Elodie (Elodie di Patrizi), cantante; Lucia Gai, rugbista; Mattia Runggaldier, combinatista nordico; Raffaele Pucino, calciatore; Greta Laurent, fondista; Simone Sardanelli, pallavolista; Lisa Boattin, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Massimo Ranieri)