Buon compleanno Giorgio Forattini, Giuseppina Manaresi…

Oggi 14 marzo compiono gli anni: Giuseppina Manaresi, manager; Benito Bollati, avvocato, politico; Franco Bile, magistrato; Giorgio Forattini, disegnatore, vignettista; Enzo Sartori, ex calciatore Vicenza; Quincy Jones, arrangiatore, direttore d’orchestra, discografico; Michael Caine, attore; Gennaro Acquaviva, politico; Sergio Frascoli, ex calciatore Pro Patria, Monza, Venezia, dirigente; Pierluigi Angeli, politico; Bertrand Blier, regista, attore, sceneggiatore; Luciano Lombardi d’Aquino, giornalista; Antonino Monteleone, medico, politico; Angelo Picano, politico; Pierluigi Magri, ex calciatore Marzotto, Alessandria; Lucio Testa, politico, manager.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giorgio Devoto, editore, scrittore; Bruno Mazzia, ex calciatore Juventus, Lazio, Perugia, allenatore; Francesco Mandarini, politico; Domenicantonio Spina Diana, politico; Cosimo Pinto, ex pugile; Michele Errico, politico; Carlo Fatuzzo, politico; Luigi La Monica, attore, doppiatore; Albarosa Sisca, poetessa; Gianni Bella, cantautore; Paolo Giaretta, politico; Roberto Piumini, scrittore; Billy Crystal, attore, regista, sceneggiatore; Luigi Alici, filosofo; Gianni Rinaldini, sindacalista; Mariano Garau, compositore; Alessandra Cardini, costumista, attrice; Maurizio Viroli, saggista, filosofo; Daniele Boffelli, karateka; Luigi Castagnola, pallanotista; Sauro Catellani, ex calciatore Napoli, procuratore; Roberto Meddi, direttore fotografia, regista.

Festeggiano anche: Tommaso Montano, schermidore; Nicola Sartor, economista, politico; Cinzia Leone, disegnatrice, scrittrice, giornalista; Stefano Pulga, tastierista, musicista, cantante; Graziano Rossi, pilota moto, padre di Valentino; Federico Audisio di Somma, scrittore; Daniel Bertoni, ex calciatore Fiorentina, Napoli, Udinese; Franco Grillini, politico; Paolo de Chiesa, ex sciatore, giornalista; Giancarlo Leone, giornalista, dirigente d’azienda; Franco Frattini, politico; Giovanni Lorini, ex calciatore Monza, Brescia, Genoa, allenatore; Rudi Marguerettaz, politico; Pasquale Passarelli, ex lottatore; Roberto Perrone, giornalista, scrittore; Alberto II, principe di Monaco.

Poi, compleanno di: Mauro Fabris, politico, dirigente sportivo; Michelangelo La Neve, fumettista; Edoardo Guarnera, cantante; Sandro Loi, ex calciatore Cagliari, allenatore; Patrizia Rinaldi, scrittrice; Rita Forte, cantante, musicista; Sergio Tabbia, allenatore calcio a 5; Marco Philopat, scrittore; Massimo Piscedda, ex calciatore Lazio, allenatore; Dino Cerruti, bassista, contrabbassista; Cinzia Colaiacomo, karateka; Davide Lucarelli, ex calciatore Pisa, allenatore; Luca Masali, scrittore; Ugo Delucchi, fumettista, illustratore, pittore; Sergio Liberatore, ex hockeista, dirigente; Giuseppe Angelini, ex calciatore Cesena, allenatore; Achille d’Aniello, doppiatore; Massimo Brioschi, ex calciatore Monza, Piacenza, allenatore; Antonio Ciacca, pianista, compositore, arrangiatore; Andrea del Bianco, ex calciatore Cesena, allenatore.

Infine, tra i festeggiati: Gelsomina Vono, politica; Annalisa Bruchi, giornalista, conduttrice tv; Gianluca Iacono, attore, doppiatore; Gianfranco Parlato, ex calciatore Sambenedettese, Reggiana, Cesena; Moira Placchi, ex calciatrice, allenatrice; Rossano Rubicondi, attore, modello, quarto marito di Ivana Trump; Nunzio Coppola, militare; Roger de Menech, politico; Francesco Baldini, ex calciatore Napoli, Genoa, allenatore; Karin Proia, attrice, regista, sceneggiatrice; Mirko Batoni, attore; Roan Johnson, scrittore, regista, sceneggiatore; Gianluca Petrella, trombonista; Emanuele Gardossi, bassista; Mop Mop (Andrea Benini), musicista, discografico; Matteo Cambi, imprenditore; Susanna Galeazzi, giornalista; Nino Bosco, politico; Michele Riondino, attore; Cristian Bertani, calciatore; Valentina Cenni, attrice; Maurizio Lanzaro, calciatore; Valentina Boni, calciatrice; Geppino Marino, allenatore; Vanessa Nagni, calciatrice; Sabrina Sena, tiratrice; Ivan Scarponi, cestista; Federico Apolloni, atleta; Laura Neboli, calciatrice; Alice Pignagnoli, calciatrice; Denis Rombaldoni, scacchista; Alberto Alverà, giocatore di curling; Giacomo Beretta, calciatore; Nadya Ochner, snowboarder; Matteo Pistolesi, pallavolista; Denise Tantucci, attrice, scrittrice; Nico Mannion, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giorgio Forattini)