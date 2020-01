Buon compleanno Giovanna Ralli, Davide Santon…

…Santo Versace, Michele Pinto, Francesca Duranti, Imerio Massignan, Giuseppe Pisanu, Piero Craveri, Nuccio Fava, Ennio Brion, Carlo Rognoni, Nadia Cassini, Edrissa (Idris) Sanneh, Paolo Hendel, Cesara Buonamici, Salvatore Marino, Franco Vazio, Giuseppe Taglialatela, Tommaso Vailatti, Clizia Miceli, Cesare Gradi, Cavanda, Francesco Bini, Renata Spagnolo, Giulia Ciabattoni, Laura Baggi, Adam Masina, Valentina Giacinti…

Oggi 2 gennaio compiono gli anni: Giancarlo Fabrello, ex calciatore; Ernesto Giraudo, ex calciatore; Michele Pinto, politico; Marcello Agnoletto, ex calciatore Padova, Sampdoria, Vicenza; Armando Carta, ex calciatore Akragas; Giuseppe Costanzo, arcivescovo; Roberto Messina, attore, stuntman; Nicolò Mineo, critico letterario, accademico; Francesca Duranti, scrittrice; Francesco Paolo Lucchese, politico; Giovanna Ralli, attrice; Gianni Brunoro, critico letterario; Alfonso Quaranta, magistrato; Orazio Cancila, storico; Enzo Lunari, fumettista.

Inoltre, compiono gli anni: Imerio Massignan, ex ciclista; Giuseppe Pisanu, politico; Piero Craveri, storico, politico; Massimo Foschi, attore, doppiatore; Nando Murolo, attore; Franco Nicolini, ex calciatore, allenatore; Luigi Trevisan, ex calciatore; Antonino Nuccio Fava, giornalista, politico; Ferdinando Leonzio, storico; Pino Mauro, attore, cantante; Ennio Brion, imprenditore; Alberto Negrin, regista; Pietro Valenzano, ex calciatore; Luigi Boggio, politico; Luciano Puccini, scenografo, designer; Carlo Rognoni, giornalista, politico; Edoardo Romano, attore, cabarettista; Sandro Schmid, sindacalista, politico; Giuseppe Leanza, arcivescovo; Filippo Collura, politico; Santo Versace, imprenditore, politico; Aldo Cennamo, politico; Stefano Marcucci, ex calciatore Lecce, Perugia, Nocerina.

Anche compleanno di: Giovanni Masiello, ex calciatore Lazio, Mantova, Torino, Ternana, allenatore; Ennio Grassi, scrittore; Giampiero Comolli, romanziere, saggista; Nadia Cassini (Gianna Lou Muller), attrice, cantante; Claudio Cabrini, cantante, musicista; Edrissa (Idris) Sanneh, giornalista; Vincenzo Zazzaro, ex calciatore; Paolo Hendel, comico; Franco Zulian, compositore, polistrumentista; Giuseppe Buzzanca, medico, politico; Alberto Capitta, scrittore, regista, attore; Fausto Rossi, cantautore; Sandro del Conte, fumettista; Luigi Vitali, avvocato, politico; Bruno Antoniazzi, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Antonio Sala, allenatore calcio; Ovidio Vezzoli, vescovo; Paolo Beruatto, ex calciatore Torino, Lazio, Mantova, allenatore; Cesara Buonamici, giornalista; Beppe Gabbiani, pilota auto; Stefano Giuliani, ex ciclista; Paolo Barnard, giornalista; Stefano Giuliani, ex ciclista, dirigente; Nicola Cosentino, politico; Ezio Gavazzeni, scrittore; Uliana Pernazza, medaglista; Gianluca Ciardelli, regista, scrittore; Gigi di Fiore, giornalista, saggista; Salvatore Marino, attore, personaggio tv; Roberto Ennas, ex calciatore, allenatore; Francesco Michienzi, giornalista, scrittore; Liliana Moro, artista; Domenico Moro, ex calciatore, allenatore; Carlo Riccetelli, ex calciatore; Graziana Saccocci, canottiera; Franco Vazio, politico; Luca Devoti, velista; Gaetano Caputi ex d.g. Consob.

Ancora, compiono gli anni: Maria Paola Turcutto, ex ciclista, ciclocrossista; Massimo Pellegrini, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Vivarini, ex calciatore, allenatore; Massimo Cardelli, ex calciatore; Maria Mussini, politica; Gianni del Corral, regista, sceneggiatore; Pietro Franza, imprenditore; Giuseppe Taglialatela, ex calciatore Napoli, Palermo, Fiorentina, allenatore, dirigente; Mary Cacciola, conduttrice radio; Alfonso Papa, politico; Massimiliano Cappellini, ex calciatore Piacenza, Foggia, dirigente; Deda (Andrea Visani), rapper; Paolo Bordogna, baritono, basso; Davide Scala, tennista; Marcello Castellini, ex calciatore Parma, Perugia, Sampdoria, Bologna; Simone Confalone, calciatore, allenatore; Adalgisa Impastato, ex cestista; Michele Pais, politico; Giovanni Polidori, pallavolista.

Infine, festeggiano il compleanno: Matteo Stefanelli, saggista; Danilo di Luca, ex ciclista; Erik Masoero, ex canoista; Aimo Diana, ex calciatore Brescia, Sampdoria, Palermo, Torino, allenatore; Alessandro Cittadini, cestista, allenatore; Francesca de Beni, calciatrice; Gilberto Zanoletti, calciatore; Nicola Bresciani, surfista; Marco Candrina, calciatore; Adriano Cutraro, regista, sceneggiatore; Stefano Moro, pallavolista; Davide Moro, calciatore; Rosario La Mastra, atleta; Brenda Spaziani, ex tuffatrice; Tommaso Vailatti, calciatore; Clizia Miceli, ex cestista; Gery Bavetta, thaiboxer, kickboxer; Cesare Gradi, pallavolista; Andrea Pasqualon, ciclista; Francesco Bini, calciatore; Renata Spagnolo, nuotatrice; Marco Rizzo, pallavolista; Luis Pedro Cavanda, calciatore ex Lazio; Giulia Ciabattoni, pallavolista; Davide Santon, calciatore; Laura Baggi, pallavolista; Giada Oliviero, calciatrice; Valentina Giacinti, calciatrice; Adam Masina, calciatore; Matteo Morelli, pallanotista; Erika Furlani, atleta; Vincenzo Tozzi, pallanotista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giovanna Ralli)