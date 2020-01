Buon compleanno Giovinco, Gasperini, Delio Rossi, Mourinho…

…Ercole Baldini, Corrado Augias, Alberto Clò, Antonio Pennacchi, Massimo Donelli, Roberto Citran, Filippo d’Acquarone, Ivan Zazzaroni, Lena Biolcati, Daniele Luttazzi, Angela d’Onghia, Sergio Pirozzi, Antonio Garavello, Valentina Licata, Davide Michielli, Luca Siligardi, Nicolò Melli, Nico Mirallegro…

Oggi 26 gennaio compiono gli anni: Ercole Baldini, ciclista; Pietro Ceccarelli, attore, stuntman; Umberto Meggiolaro, ex calciatore; Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore tv; Giorgio Lattanzi, magistrato; Giovanni Dettori, vescovo; Roberto Fontirossi, pittore; Nando de Luca, pianista, arrangiatore, compositore; Arturo di Modica, scultore; Antonio Satta, politico; Massimo Siviero, scrittore, giornalista; Bernard Tapie, imprenditore, politico, attore, ex presidente dell’Olympique Marseille.

Inoltre, compiono gli anni: Rossella Artioli, politica; Mario Morello, ex calciatore Ascoli; Pino Masi, cantastorie; Alberto Clò, economista; Massimo Inguscio, fisico; Antonio Pennacchi, scrittore; Sergio Tavcar, giornalista; Palmiro Ucchielli, politico; Roberto Parlanti, ex calciatore Pistoiese; Tommaso Giaretta, scrittore; Luciano Manuzzi, regista, sceneggiatore; Enrico Renna, compositore; Renato Sarti, attore, regista, drammaturgo; Emanuele Giordana, giornalista; Antonio d’Orrico, giornalista, critico letterario, scrittore; Massimo Donelli, giornalista, direttore Canale 5; Roberto Citran, attore; Paolo dal Fiume, ex calciatore Napoli, Perugia, allenatore; Nadia Urbinati, politologa, giornalista.

Poi, compiono gli anni: Laura Curino, attrice, regista, drammaturga; Guido Tabellini, economista; Filippo d’Acquarone, giornalista; Dado Parisini, compositore, arrangiatore, discografico; Gian Piero Gasperini, ex calciatore Palermo, Pescara, allenatore; Fabio Massimi, ex calciatore Pisa; Ivan Zazzaroni, giornalista; Lena Biolcati, cantante; Emidio Cipollone, arcivescovo; Delio Rossi, ex calciatore Foggia, allenatore; Daniele Luttazzi (Fabbri), attore, comico, scrittore; Pasquale Traini, ex calciatore Cesena, allenatore; Lois Anvidalfarei, scultore; Angela d’Onghia, imprenditrice, politica.

Anche compleanno di: Angelo Jannone, ex carabiniere, collaboratore di Falcone; Domenico Matassini, ex cestista; Josè Mourinho, ex calciatore, allenatore; Sergio Pirozzi, allenatore calcio, politico, ex sindaco di Amatrice; Gaetano Lizzio, attore, doppiatore; Francesco Porzio, ex pallanotista; Mauro Marino, conduttore radio, cantante; Andrea Valente, scrittore, illustratore; TheNextOne (Maurizio Cannavò), ballerino, dj, beatmaker; Antonio Perazzi, botanico, scrittore, giornalista; Paolo Petronelli, ex pallanotista; Franco Colturi, ex sciatore; Alessandra Sensini, velista; Nicola Bruno, ex tennista; Daniele Caluri, fumettista; Ivan Cerioli, ex ciclista; Carmine Treanni, giornalista, saggista; Stefano Dellio, pilota moto; Willy Pittana, ex calciatore; Morris Manolo Ripa, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Anaclerio, ex calciatore Pisa; Elena Donati, nuotatrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Georgia Luzi, attrice, conduttrice tv; Marco Ruggiero, musicista; Rinaldo Melucci, imprenditore, politico; Giovanni Morabito, ex calciatore Cesena, allenatore; Walter Bressan, calciatore; Andrea Lisuzzo, calciatore; Simonetta Spiri, cantante; Nicola Traversa, cantante; Valentina Arrighetti, pallavolista; Antonio Garavello, atleta; Sebastian Giovinco, calciatore; Valentina Licata, calciatrice; Davide Michielli, giocatore di curling; Philipp Pircher, hockeista; Luca Siligardi, calciatore; Aura Rolenzetti, attrice, modella; Luca Rosario Trischitta (l’Elfo), rapper; Nicolò Melli, cestista; Nico Mirallegro, attore; Alessia Lamoglia, attrice; Giuseppe Scalera, calciatore; Stefano Sottile, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sebastian Giovinco)