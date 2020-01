Buon compleanno Giuliano Ferrara, Storari…

Oggi 7 gennaio compiono gli anni: Corrado Contin, ex calciatore Roma; Mario Bergamaschi, ex calciatore Milan, Sampdoria; Benita Martini, attrice, doppiatrice; Michele Megale, politico; Franco Debenedetti, imprenditore, politico; Carlo Fuscagni, giornalista; Anna Maria Zampieri Pan, giornalista; Giovanna Sesto, ex cestista; Sergio Ammirata, attore, regista; Franco Gaetano Scoca, accademico, avvocato; Zaccaria Cometti, ex calciatore Atalanta, allenatore; Piero Pierotti, storico, urbanista; Dario Baruffi, ex calciatore Verona, Prato, Monza, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Gianvito Geotti, ex calciatore Como, Lecco, Palermo; Mario Bianchi, regista; Sergio Pasina, politico; Riccardo Ezzati Andrello, arcivescovo, cardinale; Carlo Mazza, vescovo; Luigi di Bartolomeo, politico; Mario Bertini, ex calciatore Fiorentina, Inter; Giampaolo Urlando, ex atleta; Ireneo Janni, scultore, pittore, incisore; Carlo Laverda, ex atleta; Giuliano Ferrara, giornalista, conduttore tv, politico; Fabrizio Mattei, politico; Luca Ferrieri, bibliotecario; Palmiro Masciarelli, ex ciclista, dirigente; Giuseppe Mazzei, giornalista, saggista; Virginio Bernardi, allenatore pallacanestro; Mauro della Bianchina, ex calciatore, allenatore; Marzio Lugnan, ex calciatore Atalanta, Novara, Sanremese, Venezia.

Anche compleanno di: Maurizio Totti, imprenditore, produttore cinema; Graziano Bini, ex calciatore Inter, Genoa, allenatore, dirigente; Ruggero Lenci, architetto; Enrico Boselli, politico; Miki Biason, due volte campione del mondo di rally; Vincenzo di Pinto, allenatore pallavolo; Maurizio Donadoni, attore; Claudio Giuliodori, vescovo; Nicola di Leo, ex calciatore Cosenza, Avellino, Perugia; Francesco Ercolino, ex arbitro di calcio; Carlo Simionato, ex atleta; Tony Tammaro, cantautore; Marco Berlinguer, giornalista, politico; Antonio Ullo, ex atleta; Nicolas Cage, attore, produttore; Luca Rigoni, giornalista; Emanuele Trevi, critico letterario, scrittore.

Poi, compiono gli anni: Alessandro Lambruschini, ex atleta; Flavio Manzoni, designer, architetto; Francesco Rolleri, politico, imprenditore; Alberto Filippi, politico; Maurizio Carta, urbanista, architetto; Nick Clegg, ex capo partito liberaldemocratico GB; Giuseppe Moles, politico; Pamela Giacoma Giovanna Orrù, politica; Marco Simone, ex calciatore Milan, allenatore, dirigente; Simona Borioni, attrice; Sergio Carnevale, batterista, disc jockey; Emanuele Canonica, golfista; Andrea Costa, musicista; Carlo Ratti, architetto, ingegnere; Nicola de Meneghi, rugbista; Giuseppe Franzella, fumettista.

Infine, festeggiano il compleanno: Federico Smanio, ex calciatore; Patrizio Pelizzi, attore; Giuseppe Pollicelli, giornalista, poeta, regista; Francesco Bottai, cantautore, chitarrista, attore; Valeria Ciardiello, conduttrice tv, giornalista; Marco Storari, ex calciatore, portiere; Marco Maggioni, politico; Marco Mordente, cestista, capitano azzurro; Mario Chiarini, ex giocatore di baseball, allenatore; Manuele Cricca, ex pallavolista; Luchè (Luca Imprudente), rapper; Andrea Pisanu, ex calciatore, allenatore; Salvatore Ruocco, attore; Joel Zacchetti, cestista; Matteo Tagliariol, schermidore; Gloria Favilla, ex cestista; Michele Troiano, calciatore; Jacopo Lo Conte, attore, doppiatore; Serena Ortolani, pallavolista; Antonio de Paola, pallavolista; Alessandro Fabian, triatleta; Luigi Miracco, schermidore; Carlotta Filippi, arbitra di calcio, ex calciatrice; Omar Bertazzo, ciclista; Michelangelo Albertazzi, calciatore; Luca Morassi, giocatore calcio a 5; Roberto Pereyra, calciatore ex Juventus; Maicol Scuttari, tuffatore; Jessica Rossi, tiratrice; Michele Serranti, calciatore a 5; Andrea Gasbarro, calciatore; Dennis Foggia, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giuliano Ferrara)