Buon compleanno Gloria Guida, Massimo Fini, Suso…

…Enzo Foglianese, Quirino Principe, Ted Turner, Calvin Klein, Paolo Bolognesi, Michele Nicoletti, Giuliano Poletti, Mary Elizabeth Mastrantonio, Gianni Pittella, Meg Ryan, Jody Foster, Concita de Gregorio, Laurent Blanc, Povia, Cristian Iannuzzi, Alessandro Borghese, Erasmo Palazzotto, Andrea de Marchi, Daniele Sandri, Floriana Bertone…

Oggi 19 novembre compiono gli anni: Giorgio Celiberti, pittore; Giorgio Cori, ex calciatore; Italo Corradino, ex calciatore; Stelio Belletti, artigiano, imprenditore; Enzo Foglianese, giornalista; Kurt Hamrin, ex calciatore; Giuseppe Lo Curzio, politico; Elio Catola, ex atleta; Bruno Coppi, fisico; Quirino Principe, musicologo, critico; Maria Luisa Uggetti, fumettista; Valerio Mignone, politico; Ted Turner, imprenditore; Gianfranco Goberti, pittore; Saverio di Bella, politico; Calvin Klein, stilista; Maurizio Torrini, storico; Marcello Baraghini, editore; Agostino Paravicini Bagliani, storico; Paolo Bolognesi, politico, scrittore; Massimo Fini, giornalista, scrittore; Fulvio Francesconi, ex calciatore; Giulio Marra, critico letterario; Sergio Solli, attore teatro; Mario Ciaccia, politico, magistrato, scrittore; Natalino Libralesso, doppiatore; Paolo Emilio Taddei, politico; Giuliano Poletti, dirigente d’azienda, politico; Silvana Arbia, giurista; Carlo Ciccioli, politico; Fulvio Dodich, imprenditore; Edoardo Milesi, architetto, editore; Marilda Donà, attrice; Gloria Guida, attrice; Michele Nicoletti, politico, filosofo.

Inoltre, compiono gli anni: Aldo Piazza, politico; Luciano Adami, ex calciatore, allenatore; Leo Colonna, attore; Francesco Farina, dirigente sportivo; Daniela Conti, attrice; Claudio Foscarini, ex calciatore, allenatore; Maurizio Grosselli, ex calciatore; Mary Elizabeth Mastrantonio, attrice; Gianni Pittella, politico; Francesco Saverio Martelli, odontoiatra; Taleesa (Emanuela Gubinelli), cantante; Roberto Mandressi, ex calciatore, allenatore; Loris Dominissini, ex calciatore, allenatore; Alberto Zanardi, economista; Meg Ryan, attrice; Jody Foster, attrice, regista, produttrice; Concita de Gregorio, giornalista; Vincenzo Costantino, poeta, scrittore, cantautore; Bruno Incarbona, ex calciatore; Marzio Liuni, politico; Fabio Valdambrini, fumettista; Laurent Blanc, ex calciatore, allenatore; Ettore Diliberto, cantante, discografico; Gianfranco Longo, filosofo, poeta; Luca Intoppa, attore, doppiatore, dialoghista; Fabio Rizzi, politico; Paolo Constantini, ex giocatore di curling.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimo Beghetto, ex calciatore, allenatore; Alessandro Gatta, giornalista, scrittore; Alessandro Puzar, pilota moto; Simone Contu, regista; Andrea Jublin, regista, attore, sceneggiatore; Mia Molinari, ballerina; Andrea Sarubbi, giornalista, politico; Alfredo Giraldi, attore; Povia (Giuseppe Povia), cantautore; Michele Talarico, dj; Andrea Attucci, pianista, direttore d’orchestra; Cristian Iannuzzi, politico; Filippo Crociati, ex giocatore baseball; Giuann Shadai, dj; Daniela Gattelli, giocatrice di beach volley; Alessandro Borghese, cuoco, conduttore tv; Paolo Marcolin, giocatore di biliardo; Vincenzo Moretti, ex calciatore; Cecilia Vianini, nuotatrice; Edoardo Zardini, ex sciatore; Antonio Bellavista, ex calciatore; Paolo Lepore, allenatore di pallacanestro; Samuela Sardo, attrice; Francesco Arca, personaggio tv, attore; Mario Donadoni, ex calciatore; Oriana Civile, cantante; Hannes Paul Schmid, ex sciatore; Silvia Eccher, ex calciatrice, allenatrice; Giacomo Falcini, schermidore; Erica Marchetti, atleta; Sydney Sibilia, regista, sceneggiatore, produttore; Francesco Valente, batterista; Rudi Locatin, hockeista; Erasmo Palazzotto, politico; Francesco Reda, ciclista; Cecilia Maffei, pattinatrice; Davide Mucelli, ciclista; Pier Alberto Buccoliero, canoista; Alice Carpanese, nuotatrice; Andrea de Marchi, rugbista; Reka Szocs, calciatrice; Daniele Sandri, cestista; Floriana Bertone, pallavolista; Alessandro Campaiola, doppiatore; Marco Chiosa, calciatore; Suso, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gloria Guida)