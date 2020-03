Buon compleanno Guido Bertolaso, Mattia Destro…

…Guido Fabiani, Antonio Bassolino, Giuseppe Pecoraro, Silvano Martina, Spike Lee, Catherine Ashton, Michele Piras, Isolde Kostner, Fernando Torres…

Oggi 20 marzo compiono gli anni: Silvio di Gennaro, ex calciatore, allenatore; Marisa Caciolli, ex cestista; Giorgio de Giuseppe, politico; Giacomo Randazzo, dirigente sportivo; Piero Antonio Toma, giornalista; Guido Fabiani, ex rettore Roma Tre; Giovanni Nardi, giornalista; Gianfranco Lombardi, ex cestista, allenatore; Alfredo Pesenti, ex calciatore Atalanta; Alida Cappellini, attrice, doppiatrice, scenografa; Arcangelo Pinelli, schermidore; Stefano Gragnani, attore; Alfio Speranza, politico; Antonio Bassolino, politico; Rocco Fotia, ex calciatore Sampdoria; Alberto Sinigaglia, giornalista; Roberta Amadei, cantante; Lanfranco Malaguti, chitarrista; Claudio Trachelio, ex atleta; Giancarlo Alessandrini, fumettista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Guido Bertolaso, medico, ex capo Protezione civile; William Hurt, attore; Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma; Giancarlo Raffaeli, ex calciatore Perugia, Rimini; Oreste Ruggiero, architetto, scrittore; Ugo Zottin, generale; Carlo Ciattini, vescovo; Matteo Brigandì, avvocato, politico; Alberto Manenti, militare, funzionario; Silvano Martina, ex calciatore Genoa, Torino, Lazio, procuratore; Salvatore Cusimano, giornalista; Francesco Baldarelli, politico; Renato Capacci, politico; Stefania Minardo, ballerina, coreografa; Catherine Ashton, ex Alta commissaria Ue politica estera; Sarah Felder, ex slittinista; Pietro Reichlin, economista; Costantino Boffa, politico; Spike Lee, regista, sceneggiatore, attore; Felice Garzilli, ex calciatore Cremonese.

Festeggiano anche: Moreno Ferrario, ex calciatore Napoli, allenatore; Stefano Butti, ex calciatore Arezzo, Triestina, allenatore; Armando Cascione, ex calciatore Catanzaro; Leonardo Gajo, attore, doppiatore, dialoghista; Davide Marzi, attore, doppiatore; Gianni Sarcone, artista, scrittore, inventore; Paolo Saviane, politico; Riccardo Luna, giornalista; Gennaro Ruotolo, ex calciatore Genoa; Alberto Caprotti, pallavolista; Massimo de Lorenzo, attore; Silvio Formichetti, pittore; Stefano Grazioli, giornalista; Davide Marzi, doppiatore; Michele Piras, politico; Alvise Casellati, direttore d’orchestra; Mario Petrone, ex calciatore, allenatore; Igiaba Scego, scrittrice; Isolde Kostner, ex sciatrice; Giorgio Zattoni, skateboarder; Carlo Luisi, ex calciatore Benevento, Pescara, Modena; Claudio Giovannesi, regista, sceneggiatore, musicista; Riccardo Bonetto, ex calciatore Empoli, Bologna, Livorno, allenatore; Sarah Felberbaum, attrice; Omar Longhi, ex sciatore alpino; Alessandro Casola, attore, drammaturgo.

Infine, compleanno di: Marta Forghieri, attrice, stilista; Valentina Izumi Cocco, attrice; Matteo Priamo, ciclista; Luca Ceccarelli, calciatore; Luca Giacomelli Ferrarini, attore, ballerino, cantante; Francesca Giogoli, pallavolista; Cosimo Aldo Cannone, pilota motonautico; Meltea Keller, traduttrice, scrittrice, cantante; Roberta Casile, calciatrice; Fernando Torres, calciatore Atletico Madrid; Andrea Tummiolo, calciatore; Maria Enrica Spacca, atleta; Julaika Nicoletti, atleta; Carlo Sanna, fantino; Mattia Destro, calciatore; Ruggero Tita, velista; Stefano Garnero, pilota moto; Luisa Pugnali, calciatrice; Eleonora Cadeddu, attrice; Martina Piazza, calciatrice; Ruben Zugno, cestista; Carlotta Baldo, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Guido Bertolaso)