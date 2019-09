Buon compleanno Ida Ledda, Maurizio Ginocchi, Patrizia Rettori…

Elisabetta Canalis, Milo Manara, Andrea Occhipinti, Gerardo Bianco, Giovanni Cervetti, Cesare Castellotti, Antonio del Pennino, Mariano Rigillo, Pierluigi Marzorati, Giuseppe Corasaniti, Franco Amurri, Giampiero Fiorani, Fernando Orsi, Stefano Palazzi, Paola Turci, Alessia Rotta, Edoardo Pesce, Riccardo Cresci, Sergio Parisse, Stefano Oppo…

Oggi 12 settembre compiono gli anni: Ida Ledda, insegnante (101 anni); Maurizio Ginocchi, giornalista; Patrizia Rettori, giornalista; Maria Bianca Cita Sironi, geologa, paleontologa; Giuseppe della Frera, ex calciatore; Dino Pavanello, ex calciatore; Giorgio Casoli, politico, magistrato; Nicola Imbriaco, politico; Gerardo Bianco, politico; Giuseppe Lomazzi, ex cestista; Carmelo Ferraro, arcivescovo; Francesco Cesare Casula, storico; Giovanni Cervetti, politico; Franco Trincale, cantante, cantastorie; Miranda Cicognani, ex ginnasta; Silvano Silvi, cantante; Giovanni Anceschi, designer; Cesare Castellotti, giornalista; Antonio del Pennino, politico; Mariano Rigillo, attore, doppiatore; Romano Bagatti, ex calciatore; Giancarlo Versolato, ex calciatore; Salvatore Landolina, attore, doppiatore.

Inoltre, compiono gli anni: Roberto Pinotti, giornalista, scrittore; Milo Manara, fumettista; Renato Dehò, ex calciatore; Giannino Balbis, poeta, critico letterario, saggista; Stefano d’Orazio, batterista, cantante, paroliere; Claudio Bazzari, chitarrista; Piero Stefani, teologo; Sergio Cappelli, politico; Renato Damonti, ex calciatore, allenatore; Leonardo Michelini, politico, imprenditore; Maria Giovanna Biga, storica, archeologa, orientalista; Fausto Fiorucci, fantino; Angelo Orazi, ex calciatore, allenatore; Luigi Ernesto Uccellini, pittore; Pierluigi Marzorati, ex cestista; Donatello Bellomo, scrittore; Piergiorgio Fasolo, attore; Gianni Lucini, giornalista, scrittore, drammaturgo; Lido Scarpetti, politico; Mariano Turigliatto, politico; Mario Buccilli, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Furio di Castri, contrabbassista; Paolo Bartolozzi, politico; Giuseppe Corasaniti, magistrato; Alexandra delli Colli, attrice; Maura Furlotti, ex calciatrice; Andrea Occhipinti, attore, produttore; Federico Rossi, ex calciatore, allenatore; Franco Amurri, regista, sceneggiatore; Fabio Ceccherini, politico; Enrico Lana, ex cestista; Laura Fedele, cantautrice, pianista; Gianpiero Fiorani, banchiere, dirigente d’azienda; Fernando Orsi, ex calciatore, allenatore; Maurizio Longobardo, ex calciatore, allenatore; Stefano Palazzi, magistrato; Francesco Carlà, giornalista, imprenditore; Daniela Ferrian, ex atleta.

Poi, compiono gli anni: Marco Guida, compositore di scacchi; Luca Romagnoli, politico, docente; Giorgio Ginex, attore, doppiatore, conduttore radio; Marco Fainello, ingegnere; Paola Turci, cantautrice; Emanuela Baroni, attrice, doppiatrice; Cristiano dal Sasso, paleontologo; Uccio de Santis, attore, cabarettista, personaggio tv; Pierpaolo Lopatriello, attore; Davide Oliveri, batterista; Stefano Agnesi, ex cestista; Andrea Bernabè, ex pallavolista e beach volley; Lucrezio de Seta, batterista, percussionista, discografico; Samya Abbary, attrice; Cinzia Cavazzuti, judoka; Giammarco Frezza, calciatore; Alessia Rotta, giornalista, politica.

Infine, festeggiano il compleanno: Maurizio Giadini, cestista; Oxana Pavlyk, pallamanista; Elisabetta Canalis, showgirl, attrice; Set Teitan, chitarrista; Edoardo Pesce, attore; Andrea Semenzato, pallavolista; Pietro Accardi, ex calciatore, dirigente; Riccardo Cresci, giornalista, conduttore radio e tv; Sergio Parisse, rugbista; Giuseppe Poeta, cestista; Domenico Tedesco, ex calciatore, allenatore; Laura Vernizzi, ex ginnasta; Simone Consonni, ciclista; Federico Marrazzo, pallavolista; Stefano Oppo, canottiere; Filippo Zaccanti, ciclista; Zaynab Dosso, atleta; Valentina Puglisi, calciatrice; Chiara Pellacani, tuffatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Elisabetta Canalis)