Buon compleanno Ilaria Atzeri, Tommaso Ciriaco, Liliana Nicoletta…

…Victoria Cabello, Daniele Baselli, Mattia Ravaioli, Liza Minnelli, Raffaele Delfino, Piera degli Esposti, Mario Giobbe, Pia Giancaro, Giulio Albanese, Alessandro Forlani, Mimosa Martini, Aldo Firicano, Beppe Fiorello, Sara Ventura…

Oggi 12 marzo compiono gli anni: Ilaria Atzeri, psicologa, funzionaria; Tommaso Ciriaco, giornalista; Liliana Nicoletta, giornalista; Mattia Ravaioli, giornalista, video producer; Paolo De Stefanis, ortopedico; Giuseppe Eberle, ex calciatore; Grazia Migneco, attrice, doppiatrice; Mario Fioret, politico; Antonio Casagrande, attore; Raffaele Delfino, politico; Augusto Blotto, poeta; Loriano Macchiavelli, scrittore; Gianna Cobelli, attrice; Enzo Doria, attore, sceneggiatore, produttore; Carlo Bonomi, attore, doppiatore; Rosario Parmegiani, ex pallanotista; Patricia Carli, cantante; Piera degli Esposti, attrice; Giuseppe Galtarossa, ex calciatore Padova, dirigente; Mario Giobbe, giornalista, conduttore radio; Corrado Pellanera, ex cestista, allenatore; Giuseppe Orlandoni, vescovo.

Inoltre, compiono gli anni: Claudio Correnti, ex calciatore Reggiana, Bari, Como, dirigente; José Luiz del Roio, politico; Graziella Polesinanti, attrice, doppiatrice; Ernesto Grassani, fumettista; Liza Minnelli, attrice, cantante; Dante Mircoli, ex calciatore Sampdoria, allenatore; Bruno Pellegrino, politico, giornalista, scrittore; Carmine Nardone, politico; Mitt Romney, politico Usa, candidato avversario di Obama; Paolo Lagazzi, critico letterario, scrittore; Marina d’Amato, filosofa, sociologa, giornalista; Pia Giancaro, attrice; Fabio da Col, ex bobbista; Ryan Paris (Fabio Roscioli), cantante; Fulvio Wetzl, regista, sceneggiatore; Stefano Agresti, ex calciatore, allenatore; Edoardo Pecar, illusionista; Vincenzo Romano, ex calciatore Roma, Genoa, Avellino, Bologna; Giuseppe Donatelli, ex calciatore Rimini, Taranto, Salernitana, allenatore.

Poi, compleanno di: Maurizio Giovannelli, ex calciatore Catania, Cagliari; William Salomoni, ex pallanotista, allenatore; Giulio Albanese, missionario, giornalista; Fabio Fabene, vescovo; Alessandro Forlani, politico; Giuseppe Spagnoli, pianista, compositore; Guido Bistazzoni, ex calciatore Sampdoria, Triestina, Padova, allenatore; Gilberto Gerali, ex giocatore di baseball, allenatore; Mimosa Martini, giornalista, scrittrice; Hans Karl Peterlini, giornalista, scrittore; Marcello Bartalini, ex ciclista; Riccardo Caneva, ex cestista; Carlo della Valle, ex cestista; Emanuele Barison, fumettista; Alessandro Boni, ex cestista, dirigente; Nello Guidotti, ex cestista; Francesca Leone, artista, pittrice; Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore; Karl Zinny, attore; Madaski (Francesco Caudullo), cantante, tastierista, discografico; Nello Cusin, ex calciatore Bologna, allenatore.

Compiono gli anni anche: Andrea Martinelli, artista; Aldo Firicano, ex calciatore Udinese, Cagliari, Fiorentina, allenatore; Massimiliano Frezzato, fumettista; Beppe Fiorello, attore, produttore; Cinzia Poli, conduttrice radio e tv, disegnatrice; Giorgio Vasta, scrittore; Santi Pulvirenti, compositore, musicista; Igor Zaniolo, ex calciatore; Vincenzo Spadafora, politico; Victoria Cabello, conduttrice tv, attrice, doppiatrice; Barbara di Bartolo, attrice; Sara Ventura, conduttrice radio e tv; Gabriella Greison, fisica, giornalista, scrittrice; Paolo Stella, attore; Francesco Abrignani, fumettista; Cecilia Strada, saggista; Maurizio Lauro, calciatore; Manuel Iori, calciatore; Patrizia Caccamo, calciatrice; Lorenzo Maggioni, arbitro di calcio; Davide Marra, pallavolista; Marco Bonanomi, pilota auto; Fabrizio Franzoni, rugbista; Andrea Montovoli, attore; Tonino Sorrentino, ex calciatore; Manuele Boaro, ciclista; Camilla Gallo, attrice, doppiatrice.

Infine, compleanno di: Alessandro Gherardi, calciatore Carrarese; Alice Longo, ex fondista; Ruggero Trevisan, rugbista; Daniele Baselli, calciatore; Andrea Amato, cestista; Andrea Chiarabini, tuffatore; Amos Mosaner, giocatore di curling; Francesca Pattaro, ciclista; Erika Lauriola, calciatrice; Federico Mussini, cestista; Anna Comarella, fondista; Andrea Russo, ginnasta; Cesare Barbon, cestista; Giulio Maggiore, calciatore; Gloria Marinelli, calciatrice; Michele Serpilli, cestista; Alessandro Plizzari, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ilaria Atzeri)