Buon compleanno Iva Zanicchi, Senad Lulic, Riccardo Montolivo…

…Katia Ricciarelli, Marco Tronchetti Provera, Dino Meneghin, Renato Zaccarelli, Daniele Marantelli, Kevin Costner, Bruno Gattai, Antonio Socci, Donato Bendicenti, Enrico Lo Verso, Pep Guardiola, Sarah Varetto, Domenico Celi, Adriano Zaccagnini, Giada di Miceli, Tommaso Rinaldi, Francesco Bardi, Nicola Bertoglio, Fabio Rovazzi…

Oggi 18 gennaio compiono gli anni: Senad Lulic, calciatore; Carmelo Latino, politico; Epifanio Cataldo Giudiceandrea, politico; Alberto Comin, ex rugbista, ex calciatore; Claudio Guglielmoni, ex calciatore Pisa; Pietro Kuciukian, attivista, saggista; Iva Zanicchi, cantante, conduttrice tv, attrice, politica; Katia Ricciarelli, soprano, attrice; Pier Marco Bertinetto, linguista, critico letterario; Grazia Labate, politica; Marco Tronchetti Provera, imprenditore, dirigente d’azienda.

Inoltre, compiono gli anni: Gianfranco Brancatelli, pilota auto; Gerardo Carmine Gargiulo, cantante, compositore, avvocato; Dino Meneghin, ex cestista, dirigente; Walter Riccomi, ex ciclista; Lida Viganoni, geografa; Renato Zaccarelli, ex calciatore Torino, allenatore, dirigente; Daniele Marantelli, politico; Rocco Pignataro, politico; Stefano Colagrande, medico; Kevin Costner, attore, regista, produttore; Luca Boschi, fumettista, giornalista; Marco Bonamico, ex cestista; Alfonso Mascitelli, medico, politico; Cornelio Donati, ex calciatore Padova, allenatore; Danilo Pileggi, ex calciatore Bologna, Torino, Cagliari, allenatore.

Poi compiono gli anni: Massimo Ferrante, cantante; Bruno Gattai, avvocato, giornalista, ex sciatore; Rosario Picone, ex calciatore Catania, allenatore; Antonio Socci, giornalista, scrittore; Gian Paolo Montali, allenatore pallavolo, dirigente; Mauro Boccafresca, ex calciatore Avellino, Pisa; Roberto Pedicini, attore, doppiatore; Flavio Carera, ex cestista; Donato Bendicenti, giornalista; Enrico Lo Verso, attore; Massimo Viglione, saggista, filosofo; Luca Landonio, ex calciatore Padova; Davide Celli, disegnatore, attore, politico; Massimo Donati, ex ciclista; Francesco Frattini, ex ciclista.

Anche compleanno di: Roberto Peliccioli, militare; Giancarlo Cavaliere, ex calciatore Ascoli, Pro Vercelli; Davide Paniate, attore; Pep Guardiola, ex calciatore, allenatore; Sarah Varetto, giornalista; Luca Belfiore, nuotatore; Domenico Celi, arbitro di calcio; Salvatore Fresi, ex calciatore Inter, Napoli, Bologna; Nicola Chesini, ex ciclista; Morena Gallizio, ex sciatrice; Connie Bismuto, attrice, doppiatrice, dialoghista; Ivan Clementi, pilota moto; Laura di Mariano, attrice; Ellis Rastelli, ex ciclista; Enrico Sbardella, ex calciatore, allenatore; Angelo Tasca, calciatore; Massimiliano Camaiti, regista, sceneggiatore; Klaus Lanzarini, nuotatore; Stefano Lorenzi, ex calciatore Atalanta, allenatore; Luca Saudati, ex calciatore Empoli.

Infine, festeggiano il compleanno: David d’Antoni, ex calciatore, allenatore; Giacomo Mazzi, calciatore; Nicola Santoni, ex calciatore Spezia, allenatore; Edgar Alvarez, calciatore, ex Roma, Pisa, Bari; Alessio Boggiatto, nuotatore; Thomas Degasperi, sciatore nautico; Christian Galenda, nuotatore; Adriano Zaccagnini, politico; Gianluca Galasso, calciatore; Ugo Ukah, calciatore; Elisa Manzano, pallavolista; Riccardo Montolivo, calciatore; Riccardo Moretti, pilota moto; Giada di Miceli, conduttrice radio, personaggio tv, attrice; Tommaso Rinaldi, tuffatore; Francesco Bardi, calciatore; Tommaso de Vecchis, ginnasta; Nicola Bertoglio, cestista; Laura Oberto, cestista; Fabio Rovazzi (Piccolrovazzi), cantante.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Senad Lulic)