Buon compleanno Kabir Bedi, Andrea Riccardi e

Buon compleanno Paola Bardi, Marilù Tolo, Kate Moss, Kabir Bedi, Paolo Cabras, Giorgio Carta, John Carpenter, Antonio Leone, Anna Margherita Miotto, Andrea Riccardi, Giovanni Vavassori, Vincenzo Maria Vita, Gianclaudio Bressa, Domenico Morfeo, Francesca Deidda…

Oggi 16 gennaio compiono gli anni: Paola Bardi, dirigente d’azienda; Carmine Iacovazzo, ex calciatore; Silvia Giamporcaro, ex cestista; Nino Milazzo, giornalista; Paolo Cabras, chirurgo, politico; Virginio Zucchi, ex cestista; Enrico de Lorenzo, ex bobbista; Adriano Manzino, ex calciatore Novara; Mauro Benvenuti, ex calciatore; Elia Greco, ex calciatore Napoli, allenatore; Giorgio Carta, politico; Angela (Angela Denia Tarenzi), cantante, paroliera, attrice; Lanfranco Barbanti, ex calciatore, allenatore; Giorgio Tinazzi, giornalista; Sergio Moravia, filosofo, antropologo; Aldo Romano, batterista; Carlo Maria Viganò, arcivescovo; Mario Giordana, arcivescovo; Antonio Fonnesu, politico; Domenico Fontana, ex calciatore Vicenza.

Inoltre, compiono gli anni: Marilù Tolo, attrice; Franco Zagari, architetto; Francesco Caraccio, artista, pittore, scultore; Kabir Bedi, attore; John Carpenter, regista, sceneggiatore, compositore; Giorgio Demetrio Gallaro, vescovo; Gianni Giuliano, attore, doppiatore; Antonio Leone, politico; Anna Margherita Miotto, politica; Marco Coira, militare; Andrea Riccardi, politico, storico; William Raffaeli, medico; Tamara Blazina, politica; Roberto Ferraris, tiratore; Piercarlo Ghinzani, pilota auto; Giovanni Vavassori, ex calciatore Atalanta, Napoli, Cagliari, allenatore; Vincenzo Maria Vita, giornalista, politico; Leonardo Acori, ex calciatore, allenatore; Enrico Nicolini, ex calciatore Ascoli, Catanzaro, Bologna, allenatore, conduttore tv.

Anche compleanno di: Carlo Piterà, pittore; Gianclaudio Bressa, politico; Guido Ruffa, attore; Guidina dal Sasso, ex fondista; Daniela Airoldi, attrice, cabarettista, cantante; Maria Grazia Fontana, musicista; Enrico Maniero, ex calciatore; Luca Rodolfo Paolini, politico; Pizza (Graziano Damiano De Santis), disc jockey; Lorenzo Marronaro, ex calciatore Bologna, Udinese, ex calcio a 5, procuratore sportivo; Dolores Prestifilippo, ex calciatrice, allenatrice; Ugo Bronzini, ex calciatore Sambenedettese; Roberto Falchi, fantino; Stefano Carobbi, ex calciatore Fiorentina, allenatore; Mavi Felli, attrice, doppiatrice; Massimo Pigliucci, filosofo; Dario Colagè, fantino; Sonia Bergamasco, attrice; Gianmarco Consonni, ex calciatore Atalanta, Novara.

Infine, festeggiano il compleanno: Lucia Ceci, storica; Silvio Dellagiovanna, ex calciatore, allenatore; Silvino Fusati, ex cestista; Andrea Dallamora, ex cestista; Filippo Roma, showman Le Jene; Alessio Tagliento, umorista, autore tv; Ivan Aiardi, ex calciatore; Andrea d’Angelo, scrittore; Marcello Mescoli, ex pallavolista, allenatore; Ida Rendano, cantante, attrice; Antonella Beccaria, giornalista, scrittrice; Kate Moss, modella, stilista; Nataliya Anisenkova, pallamanista; Daria d’Antonio, attrice; Domenico Morfeo, ex calciatore Atalanta, Fiorentina, Parma; Salvatore Sorrenti, hockeista; Marco Bazzoni, attore, cantante; Giacomo Sintini, pallavolista; Felicia di Bari, cestista; Beatrice Caggiula, doppiatrice; Rita Bertoni, calciatrice; Maurizio Ciaramitaro, ex calciatore Trapani, dirigente; Jonas Carpignaro, regista, sceneggiatore; Alice Santini, pallavolista; Andrea Gentile, scrittore, editore; Davide Giazzon, rugbista; Edoardo Munzone, schermidore; Francesca Deidda, sincronetta; Giulia d’Antoni, calciatrice; Mirko Scarandino, sollevatore; Daisy Osakue, atleta; Curtis Nwohuocha, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.