Buon compleanno Katia Parise, Alda d’Eusanio, Antonella Benanzato…

…Daniele Vitta Ferrari, Fabio Vitta Ferrari, Farah Diba, Ralph Lauren, Cliff Richard, Federico Ghizzoni, Silvio Scaglia, Giuseppe Fioroni, Gegè Telesforo, Cristiano Bergodi, Beatrice Lorenzin, Luca Matteotti, Matteo Cecchini, Marco Capuano, Lorenzo Federici…

Oggi 14 ottobre compiono gli anni: Katia Parise, giornalista; Antonella Benanzato, giornalista; Daniele Vitta Ferrari, manager; Fabio Vitta Ferrari, attore; Gino Zanna, bobbista; Vittorio Salvatori, politico, avvocato; Guido Calabresi, giurista; Luigi Farace, politico; Marlaena Kessick, musicista; Vittorio Franceschi, attore, regista, drammaturgo; Gianni Rossi ex calciatore, allenatore; Visconti Follador, ex calciatore; Mirella Pace, attrice, doppiatrice; Salvatore Forte, politico; Farah Diba Pahlavi, ex imperatrice; Ralph Lauren, stilista; Edoardo Menichelli, arcivescovo, cardinale; Glauco Tomasin, ex calciatore, allenatore; Paolo Valesio, scrittore, saggista, critico letterario; Ranieri Clerici, esperantista; Mariolina de Fano, attrice; Cliff Richard, cantante, attore; Livia Giampalmo, attrice, regista, doppiatrice; Roberto della Casa, cabarettista; Guerrino Tosello, ex ciclista.

Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Fortunato, politico; Carlo Ballesi, politico; Alda d’Eusanio, giornalista, conduttrice tv; Walter Grezzani, ex calciatore; Michele Ascolese, polistrumentista; Federico Ghizzoni, ex a.d. Unicredit; Angelo Zucchi, politico; Alberto Gobbi, chirurgo; Duilio Pizzocchi, cabarettista; Enzo Traverso, storico; Amato Berardi, politico, imprenditore; Giuseppe Fioroni, politico; Silvio Scaglia, imprenditore; Sergio Pagnacco, bassista; Barbara Pedri, giornalista; Gegè Telesforo, cantante, musicista; Maurizio Conti, ex ciclista; Giovanni Grasso, giornalista, saggista; Massimiliano Amato, attore, regista, sceneggiatore; Luca Maestri, dirigente d’azienda; Alessandro Safina, tenore; Cristiano Bergodi, ex calciatore, allenatore; Giovanni Franzoni, attore; Gabriella Labate, attrice, coreografa; Elisa Anzaldo, giornalista; Massimo Ienca, dirigente sportivo.

Compleanno anche di: Alessandro Ruben, politico, avvocato; Giuseppe Scienza, ex calciatore, allenatore; Oscar Bertone, ex tuffatore; Francesco Manneschi, ex tennistavolista; Enzo Cursio, giornalista, attivista; Federica Foghetti, pentatleta.

Ancora, compiono gli anni: Armando de Vincentiis, psicologo, divulgatore scientifico, saggista; Emanuele Casale, compositore; Matteo Scanni, giornalista, regista; Christian Antonini, scrittore; Alessandro Ballico, doppiatore; Roberta Ferrero, politica; Gary d’Eramo, chitarrista; Beatrice Lorenzin, politica; Emanuele Casale, compositore; Giampiero Mazzi, rugbista, allenatore; Regina Egle Liotta, imprenditrice, attivista; Fabrizio Catalano, regista, drammaturgo; Silvia de Santis, attrice; Angelo Lancelotti, pilota automobilistico; Errico Buonanno, scrittore, giornalista.

Infine, festeggiano il compleanno: Raffaello Fusaro, regista, sceneggiatore, autore tv; Fabrizio Nevola, attore; Claudia Mazzoni, pallavolista; Paolo Ramora, calciatore; Federica Piovano, golfista; Manuel Belletti, ciclista; Lorenzo Gagli, golfista; Luca Matteotti, snowboarder; Francesco Molitierno, calciatore a 5; Andrea Paroni, calciatore; Stefania Strumillo, atleta; Matteo Cecchini, giocatore di beach volley; Marco Capuano, calciatore; Lorenzo Federici, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alda d’Eusanio)