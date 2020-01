Buon compleanno Laura Mercati, Gian Micalessin, Fabio Quagliarella…

…Salvo Sottile, Giampiero Boneschi, Beatrice di Orange Nassau, Daniela Bianchi, Alessandro Benvenuti, Davide Parenti, Gino Rivieccio, Manuela di Centa, Simone Tiribocchi, Justin Timberlake, Salvatore Masiello, Alessandro Rosina, Silvia Motta, Nadir Caselli, Elia Favilli, Laura Melandri…

Oggi 31 gennaio compiono gli anni: Laura Mercati, manager, public relations woman; Ivanne Trebbi, politica; Michele Tantalo, politico; Ernesto Brambilla, ex pilota moto auto; Armando Celso, attore, cabarettista, chitarrista; Luigi Tripisciano, giornalista; Beatrice di Orange Nassau, ex regina d’Olanda; Salvatore di Naro, schermidore.

Inoltre, è il compleanno di: Giuseppe Lavorato, politico; Mariella Bettarini, poetessa, saggista, scrittrice; Daniela Bianchi, attrice; Adriano Bardin, ex calciatore Vicenza, allenatore; Silvano Mezzavilla, sceneggiatore, giornalista; Lino Golin, ex calciatore Verona, Milan, Foggia; Enrico Perego, ex calciatore; Silvino Bercellino, ex calciatore Palermo, allenatore; Michele Cibrario, bancario; Alberto Gagliardi, dirigente, politico; Ulrico Kostner, ex fondista; Arduino Paniccia, opinionista, scrittore; Pietro Sabatini, ex calciatore Sampdoria.

E’ il compleanno anche di: Gian Matteo Ranzi, lottatore; Roberto Bernardelli, politico, imprenditore; Fabio Bonci, ex calciatore Parma; Rossano Caddeo, politico; Alessandro Benvenuti, attore, commediografo, regista; Giovanni Confalonieri, politico; Mauro Baldi, pilota auto; Gilberto Mancini, ex calciatore Verona, Ascoli, Lecce; Valeria Perilli, attrice, doppiatrice, annunciatrice tv; Guido Barbujani, genetista, scrittore; Renato Walter Togni, politico; Bruno Coli, compositore; Davide Parenti, autore tv (Le jene); Ciro Miniero, vescovo; Claudio Antonucci, ex cestista; Franco Ricordi, attore, regista, scrittore, direttore artistico.

Poi, compleanno di: Gino Rivieccio, attore, cabarettista; Antonio Elia Acerbis, ex calciatore Bari, Pescara, Lazio, Verona; Alberto Giovanni Biuso, filosofo, saggista; Domenico Fiordalisi, magistrato; Gian Micalessin, giornalista; Joe Violanti, comico, conduttore radio, autore tv; Luciano Cilona, ex calciatore Bologna; Giovanni Deogratias, ex calciatore Rimini, Ancona; Stefano Maguolo, ex cestista; Flavio Tranquillo, giornalista, scrittore; Manuela di Centa, ex fondista, dirigente, politica; Clementina Forleo, magistrata; Mario Rossi, fumettista; Gianluca Pol, ex cestista; Guido Marini, presbitero.

Ancora, compleanno di: Luiz Antonio da Costa, ex calciatore Torino, Perugia; Rocco Girlanda, politico, dirigente d’azienda, giornalista; Pia Tuccitto, cantautrice; Federico Berruti, politico; Silvio Giusti, ex calciatore Lucchese, Chievo; Migidio Bourifa, atleta; Alessandro Chiappini, allenatore pallavolo; Tito Leati, autore di giochi, traduttore; Federico Bertozzi, drammaturgo, scrittore; Rita Guarino, ex calciatrice; Salvo Sottile, giornalista, scrittore, conduttore tv; Massimiliano Mondello, tennistavolista; Paolo Agostini, ex calciatore; Giovanni Orfei, ex calciatore Torino, Venezia, Reggiana, Verona, allenatore; Simone Rosalba, ex pallavolista.

E ancora, è il compleanno di: Michele Antonioli, ex pattinatore; Tania Belvederesi, ciclista; Beatrice Brignone, politica; Patrick Gruber, slittinista; Mattia Palazzi, politico; Simone Tiribocchi, ex calciatore, allenatore; Claudia Gattini, cestista; Ciro Grieco, regista; Leonardo Miglionico, calciatore; Massimo Russo, batterista, percussionista; Luisa Tamanini, ex ciclista; Stefano Ianni, tennista; Danilo Napolitano, ciclista; Justin Timberlake, cantautore, attore; Salvatore Vicari, calciatore, allenatore; Francesca Angelinelli, scrittrice; Marco Mancinelli, ex calciatore; Salvatore Masiello, calciatore.

Infine, compleanno di: Emanuele Morini, calciatore; Francesco Parravicini, ex calciatore, allenatore; Giovanni Ziberna, regista, montatore, direttore fotografia; Chiara Bertoglio, pianista, musicista; Dario de Rosa, doppiatore; Andrea Manco, flautista; Fabio Quagliarella, calciatore; Malika Ayane, cantautrice; Alessandro Rosina, calciatore; Alessandro Zanni, rugbista; Lorenzo Carotti, calciatore; Virginio (Simonelli), cantautore, musicista; Ivan Demetz, hockeista; Giuseppe Aita, atleta; Silvia Motta, pallanotista; Nadir Caselli, attrice, modella; Elia Favilli, ciclista; Giulia Riva, atleta; Filippo Scaglia, calciatore; Sofia Luciani, calciatrice; Martina Favaretto, atleta; Laura Melandri, pallavolista; Francesca Blasoni, calciatrice; Biagio Borrelli, pallanotista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Laura Mercati)