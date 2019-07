Buon compleanno Lino Banfi, Paolo Di Canio, Roberto Gervaso…

…Vincenzo Musacchio, Adriano Panatta, Gianluca Vialli, Donald Rumsfeld, Mario da Pozzo, Jair da Costa, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena Bonfanti, Giorgia Benecchi, Lucia Bosetti, Gioia Barbieri, Valentina Casaroli, Oxana Corso…

Oggi 9 luglio compiono gli anni: Arcangelo Zerbini, ex calciatore; Domenico Pace, ex schermidore; Giovanni Meazzo, ex ciclista; Giampaolo Loddo, musicista, chitarrista; Donald Rumsfeld, politico, diplomatico; Renato Pestriniero, scrittore, pittore; Lino Banfi (Pasquale Zagaria), attore; Roberto Gervaso, giornalista, scrittore; Mauro Olivi, politico; Massimo Pica Ciamarra, architetto; Renato Bellinelli, ex calciatore; Mario da Pozzo, ex calciatore; Jair da Costa, ex calciatore; Luciano Pacco, ex calciatore; Arcangelo Sannicandro, avvocato, politico; Renzo Corni, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Pietro Masala, sollevatore; Silvano Tagliagambe, filosofo; Giuseppe Crippa, politico; Andrea Mantelli, fumettista, scrittore, editore; Gian Stefano Milani, politico; Margherita Petranzan, architetta; Renato Piccoli, ex calciatore; Laura Pennacchi, economista, politica; Adriano Panatta, ex tennista; Paolo Dalle Fratte, politico; Paola Bolognesi, ex atleta; Claudio Cappon, dirigente d’azienda; Dino Greco, sindacalista, scrittore, giornalista; Sandra Petrignani, scrittrice, giornalista; Orazio Soricelli, arcivescovo; Paolo Priori, pilota moto; Enzo Rivellini, politico; Sandro Ruotolo, giornalista; Giampiero David, scacchista; Alessio Fasano, pediatra; Tom Hanks, attore, regista, sceneggiatore; Elisabetta Sgarbi, editrice, regista; Nicola Labanca, storico; Maria Giulia Baiocchi, scrittrice, giornalista; Massimo Corvo, attore, doppiatore, dialoghista.

Compleanno anche di: Lucio Gallo, baritono; Giuseppe Lauricella, politico; Giorgio Merlo, politico; Giuseppe Testa, ex calciatore, allenatore; Federico Cervi, schermidore; Giovanni Dellacasa, ex calciatore, allenatore; Gian Domenico Borasio, medico; Marco Brunetti, vescovo; Salvatore Mugno, saggista, romanziere; Andrea Possenti, astrofisico; Pier Antonio Torroni, ex calciatore; Cosimo Adronico, montatore; Roberto Carmenati, allenatore di pallacanestro; Gianluca Vialli, ex calciatore, allenatore, commentatore tv; Pierangelo Avanzi, ex calciatore; Michele di Lella, militare; Roberto Lorenzini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Paolo di Canio, ex calciatore, allenatore; Federico Guglielmo, violinista, direttore d’orchestra; Vincenzo Musacchio, giurista; Elisabetta Perrone, ex atleta.

Poi, compleanno di: Giorgio Venturin, ex calciatore, allenatore, dirigente; Ivan Calcaterra, fumettista; Patrizia Sberti, ex calciatrice; Giusi Malato, pallanotista, allenatrice; Carmelo Floriddia, militare; Mauro Ottobre, politico; Diego Cafagna, atleta; Stefania Cavallaro, giornalista; Isabella Cocuzza, produttrice cinema; Andrea Sambucco, comico, cantante; Raffaele Schettino, attore, regista, produttore; Adriano Barone, scrittore, sceneggiatore; Lady Coco, dj; Alessandro Grazian, cantante, musicista, compositore; Carlo Mazzoni, scrittore; Francesco Gungui, scrittore; Antonella Manzoni, sciatrice d’erba; Maurizio Oioli, skeletonista; Claudio Sebastianutti, ex pallanotista; Mace (Simone Benussi), dj, discografico, beatmaker; Daniele Minelli, arbitro di calcio; Francesca Marcon, pallavolista; Gianni Fabiano, calciatore; Nicola Cassio, nuotatore; Hans Peter Fischnaller, ex slittinista; Elena Gigli, pallanotista.

Infine, compiono gli anni: Niccolò Beni, ex nuotatore; Marco Ferrone, pallanotista; Matteo Rubin, calciatore; Elena Bonfanti, atleta; Giorgia Benecchi, ex ginnasta, atleta; Lucia Bosetti, pallavolista; Gioia Barbieri, tennista; Matteo Ferro, rugbista; Valentina Casaroli, calciatrice; Francesca Massobrio, atleta; Beatrice Flammini, attrice; Oxana Corso, atleta paralimpica; Luca Clemenza, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Roberto Gervaso)