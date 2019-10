Buon compleanno Linus, Maradona…

…Claudia Berardicurti, Leo Sanfelice, Claude Lelouch, Lamberto Boranga, Roberto Cicciomessere, Olga d’Antona, Luca Serianni, Piero Gros, Mario Beretta, Gianni Melilla, Giuseppe Cossiga, Riccardo Gallo, Francesca La Marca, Ivanka Trump, Marco di Maio, Julian Uccello, Federico Tontodonati, Luca Spirito, Karoline Pichler…

Oggi 30 ottobre compiono gli anni: Claudia Berardicurti, giornalista; Giovanni Travaglini, politico, ingegnere; Lamberto Caimi, direttore della fotografia; Franco Benedetti, ex lottatore; Paolo Moreno, storico dell’arte; Armando Fallanca, ex calciatore; Leo Sanfelice, pianista, cantante, compositore; Enzo Tonti, matematico, fisico; Mario Perani, politico; Luciano Tovoli, direttore della fotografia; Claude Lelouch, regista, sceneggiatore, produttore; Umberto Corsi, politico; Gino Rigoldi, presbitero; Lorenzo Baraldi, scenografo, costumista, produttore cinema; Michele Rak, critico letterario, storico, scrittore; Antonino Mirone, politico, avvocato; Orazio Schena, ex calciatore, allenatore; Lamberto Boranga, calciatore, atleta; Roberto Scheda, politico, avvocato; Giancarlo Polidori, ex ciclista; Bruno Arrigoni, allenatore pallacanestro, dirigente; Roberto Cicciomessere, politico; Olga d’Antona, politica; Antonio Moresco, scrittore; Luca Serianni, linguista, filologo.

Inoltre, compiono gli anni: Basilio Germanà, politico; Oliviero La Stella, giornalista, scrittore; Enrico Loccioni, imprenditore; Aldo Audisio, architetto, museologo; Vincenzo Guerini, ex calciatore, allenatore; Roberto Visentin, politico; Salvatore Vullo, ex calciatore, allenatore; Fabio Pignatelli, bassista, compositore, arrangiatore; Piero Gros, ex sciatore, dirigente; Gianni Melilla, politico; Nuccio Iovene, politico; Linus (Pasquale di Molfetta), conduttore radio e tv; Michele Gambino, giornalista; Mario Beretta, ex calciatore, allenatore, dirigente; Luigi Vinaccia, pilota auto; Marco Boni, violoncellista, direttore d’orchestra; Diego Armando Maradona, ex calciatore, allenatore, dirigente; Nicola Rao, giornalista, scrittore; Giuseppe Cossiga, politico, ingegnere; Massimo Mauceri, pallamanista; Gennaro Nunziante, attore, regista, sceneggiatore; Jean-Marc Bosman, ex calciatore.

Poi, compiono gli anni: Annalisa Garancini, giornalista; Giovanni Calabrese, canottiere; Elena Guarnieri, giornalista, conduttrice tv; Riccardo Gallo, politico; Sabrina Bertini, ex pallavolista; Pasquale Luiso, ex calciatore, allenatore; Mauro Sanchini, pilota moto, politico; Simona Vietina, politica; Sergio Maria Teutonico, cuoco, scrittore; Gemma Gaetani, scrittrice, poetessa; Marco di Costanzo, ex calciatore; Maurizio Lobina, musicista, compositore, dj; Maurizio Rasero, politico; Elena Torre, giornalista, scrittrice; Marco Giungi, atleta; Francesca La Marca, politica.

Infine, festeggiano il compleanno: Francesco Sarcina, cantante, chitarrista; Valentina Romeo, fumettista, illustratrice, giocatrice di biliardo; Valentina Borrelli, pallavolista; Massimo Cavalletti, baritono; Manolo Pestrin, calciatore; Manuel Quinziato, ex ciclista; Ivanka Trump, imprenditrice, modella; Marco di Maio, politico; Benedetta Mazzucchetti, calciatrice; Lorenzo Perazzolo, pallavolista; Ornella de Santis, cantante; Ramona Aricò, pallavolista; Irene Cordioli, calciatrice; Flaminia Festuccia, giornalista, saggista; Anna Ghiretti, ex giocatrice di curling; Omar Bellicini, giornalista; Julian Uccello, calciatore; Silvia Lussana, pallavolista; Federico Tontodonati, atleta; Luca Spirito, pallavolista; Giovanni Buselli, attore; Karoline Pichler, sciatrice; Siria Cella, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Diego Armando Maradona)