Buon compleanno Livia Turco, Pierluigi Collina, Franco Gabrielli…

…Kim Novak, George Segal, Salvo Andò, Amedeo Laboccetta, Mino Fuccillo, Ewa Aulin, Ramon Mantovani, Robbie Williams, Nico Pulzetti, Margherita Vicario…

Oggi 13 febbraio compiono gli anni: Sergio Asteriti, fumettista; Franca Cancogni, traduttrice, sceneggiatrice, scrittrice; Kim Novak, attrice; George Segal, attore; Lello Bavenni, pittore; Giulio Castelli, giornalista, scrittore; Roy Ciccolini, attore; Eugenio Guccione, storico; Giulio Maceratini, politico, avvocato; Giovanni Corridori, artista; Vittoria Febbi, attrice, doppiatrice; Adolfo Gori, ex calciatore; Guido Renzi, cantante; Giuseppe Cavallotto, vescovo; Marco Luberti, cantautore, paroliere; Gabriella Rosaleva, regista; Ugo Chiti, drammaturgo, sceneggiatore, regista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giovanni Lista, saggista, storico dell’arte, critico d’arte; Giancarlo Galli, politico; Giuliano Giuman, pittore, scultore; Salvo Andò, politico, giurista; Rubens Mattioli, chirurgo; Diego Peano, cantante; Giovanni Pirola, ex calciatore Atalanta; Amedeo Laboccetta, politico; Mino Fuccillo, giornalista; Fausto Silipo, ex calciatore Palermo, allenatore; Ewa Aulin, attrice; Domenico Cornacchia, vescovo; Peter Gabriel, cantante, polistrumentista, compositore; Rita Marchisio, ex atleta; Albano Pera, tiratore; Roberto Casone, ex calciatore Ternana, Casale, allenatore; Guido Grimod, politico; Sandro Medici, giornalista, scrittore, politico; Antonio Batesta, sollevatore; Vincenzo Magistà, giornalista.

Tra i festeggiati per il compleanno anche: Nico d’Ascola, avvocato, politico; Stefano Santospago, attore; Stefano Brusadelli, giornalista, scrittore; Ramon Mantovani, politico; Livia Turco, politica; Ettore Francesco Sequi, diplomatico; Stefano Bellon, compositore; Maurizio Marchetto, ex pattinatore, allenatore; Roberto Gandini, attore, regista; Donato Renato Mosella, politico; Andrea di Robilant, giornalista, scrittore, storico; Giampaolo Cadalanu, giornalista, scrittore; Ida Sansone, attrice, doppiatrice; Paolo Vecchi, ex pallavolista; Marco Bresciani, attore, doppiatore, sceneggiatore; Pierluigi Collina, ex arbitro di calcio; Franco Gabrielli, capo della polizia; Colomba Mongiello, politica; Michael Mair, ex scialpinista, allenatore; Nicola Caricola, ex calciatore Bari, Juventus, Genoa; Leo Andergassen, storico.

Poi, compleanno di: Rocco Tanica (Sergio Conforti), musicista, compositore, scrittore; Nicoletta Elmi, ex attrice, logopedista; Maurizio Colombi, comico, cabarettista, cantante; Marco Gori, ex calciatore Perugia, Empoli, Mantova; Dario Oppido, doppiatore, dialoghista; Daniele Sebastiani, dirigente sportivo, imprenditore; Fausto Frigerio, ex atleta; Eliana Liotta, giornalista, scrittrice; Francesco Moneti, musicista; Valentina Gardellin, ex cestista; Space One (Piergiorgio Severi), rapper; Riccardo Biliotti, bassista; Stefano Casale, ex calciatore Lecce, Sampdoria, Reggina; Thema (Emanuele Busnaghi, Gemelli diversi), cantante; Elena Russo, attrice; Claudio Deoricibus, musicista, compositore, chitarrista; Robbie Williams, cantautore, musicista; Massimiliano Brizzi, ex calciatore; Barbara Tabita, attrice; Sara Colzi, ex calciatrice, allenatrice; Giulia Montanarini, showgirl, attrice, ex nuotatrice; Angelo Volpe, pittore; Sebastiano Grasso, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Valeria Molin Pradel, hockeista; Luca Tabbiani, calciatore; Gaia Padovan, giornalista, conduttrice tv, blogger; Mattia Nalesso, nuotatore; Margherita Zanatta, attrice, conduttrice tv, modella; Nicola Beati, calciatore; Manuela Roani, pallavolista; Andrea Tricarico, calciatore; Giulia Innocenzi, giornalista, blogger; Ivano Pezzuto, arbitro di calcio; Nico Pulzetti, calciatore; Doris Tomasini, atleta; Rosalba Forciniti, judoka; Margherita Vicario, attrice, cantautrice; Marco Pagnini, hockeista; Marco Romizi, calciatore; Andrea Iannicelli, cestista; Davide dal Sasso, hockeista; Gian Marco Moroni, tennista; Caterina Ferin, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Franco Gabrielli)