Buon compleanno Livio Caputo, Paola Pitagora…

…Lando Buzzanca, Max Bunker, Renzo Rossellini, Giovanni Sabbatucci, Carla Urban, Geminello Alvi, Pierfrancesco Favino, Fabio Pecchia, Fabiano Santacroce, Federico Boschi, Matteo Galvan, Ada Febbraio, Riccardo Goi, Emanuel Vignato…

Oggi 24 agosto compiono gli anni: Ivo Lorenzi, ex giocatore di curling, dirigente; Emilio Pozzan, ex calciatore; Oliviero Belcastro, ex calciatore; Lilia Landi (Lilia Giovannotti), attrice; Giuseppe Steiner, ex fondista; Mico Cundari, attore, doppiatore; Livio Caputo, giornalista, scrittore; Lando (Gerlando) Buzzanca, attore, cantante; Bruno Cotronei, scrittore; Alvise Battain, attore, doppiatore; Felice Colombo, imprenditore; Walter Luchetti, agronomo; Guido Pistocchi, trombettista, cantante, arrangiatore; Giorgio Rossetti, politico; Max Bunker (Luciano Secchi), fumettista, scrittore, editore; Paola Pitagora (Paola Gargaloni), attrice; Renzo Rossellini, produttore, regista; Peppino Tanti, ex sollevatore; Eraldo Bocci, ex ciclista.

Inoltre, compiono gli anni: Cecco Bonanotte, scultore; Giovanni Sabbatucci, storico, giornalista; Roberto Villetti, politico; Giuseppe Ausilio Bertoli, scrittore; Renzo Finelli, ex atleta, allenatore; Alessandro Lucidi, montatore, regista; Francesco Oddo, allenatore di calcio, dirigente; Davide Rampello, regista tv, direttore artistico; Claudio Regi Canali, trombettista; Sebastiano Favero, ingegnere, presidente associazione alpini; Andrea Turazzi, vescovo; Renato Genovese, giornalista, scrittore; Massimo Silva, ex calciatore, allenatore; Carla Urban, giornalista, conduttrice tv; Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice; Lina Polito, attrice; Geminello Alvi, economista, saggista; Giovanni di Pillo, giornalista; Roberto Renzi, ex calciatore, dirigente; Diego Penocchio, imprenditore, dirigente sportivo; Mauro Patelli, chitarrista; Massimo Costantini, hockeista; Cetteo di Mascio, allenatore di calcio, dirigente.

Compleanno anche di: Ivano Comba, ex calciatore; Roberto Draghetti, attore, doppiatore; Alberto Cavanna, scrittore, traduttore, illustratore; Sigfrido Ranucci, giornalista, conduttore tv; Enrica Barbano, costumista; Ivan Guerrerio, scrittore; Cristina Quintarelli, nuotatrice; Ernesto Martino, militare; Roberto Andreucci, produttore cinema e tv, attore; Giacomo Morandi, arcivescovo; Ivo Rudiferia, snowboarder; Andrea Ferro, sportivo (pesca a spinning); Pierfrancesco Favino, attore, doppiatore; Marcello Abbondanza, allenatore pallavolo; Enrico Giaretta, cantautore; Frida Nacinovich, giornalista, scrittrice; Francesco Secchiari, ex ciclista; Alessandro Trimarchi, pallavolista; Alberto Brembilla, cestista; Frida Nacinovich, giornalista, scrittrice; Francesco Secchiari, ex ciclista; Alessandro Trimarchi, pallavolista; Alberto Brembilla, ex cestista; Fabio Pecchia, ex calciatore, allenatore; Giuseppe del Curatolo, fumettista; Stefano Stefanelli, militare; Davide Camicioli, giornalista; Roberto Colombo, ex calciatore; Chiara Lico, giornalista, scrittrice, conduttrice tv.

Infine, festeggiano il compleanno: Cristina d’Alberto Rocaspana, attrice, modella; Massimo Farioli, cestista; Francesco Allegretti, conduttore radio; Andrea Cattani, ex cestista, allenatore; Dario Biasi, calciatore; Andrea Chiodi, regista, conduttore radio; Marco Destro, cantante; Giuseppe Colucci, ex calciatore, dirigente; Paletti (Pietro Paletti), cantautore; Federico Novella, giornalista, conduttore tv; Lorenzo Porzio, musicista, canottiere; Tullia Calzavara, golfista; Cristiana dell’Anna, attrice; Fabiano Santacroce, calciatore; Federico Boschi, pallavolista; Niccolò Ferrari, canoista; Matteo Galvan, atleta; Ada Febbraio, attrice; Giulia di Camillo, calciatrice; Riccardo Goi, pallavolista; Giada Rossi, tennistavolista; Andrea Carpenzano, attore; Elisa Mele, ex calciatrice; Emanuel Vignato, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paola Pitagora)