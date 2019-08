Buon compleanno Luca Ceppitelli, Massimiliano Allegri…

…Francesco Giavazzi, Paolo Baldini, Nadir Tedeschi, Massimo Firpo, Roberto Mezzaroma, Bortolo Mutti, Rosa Maria di Giorgi, Mauro Guerra, Luigi Gaetti, Maria Teresa Meli, Andrea Mandelli, Barbara Degani, Gianluca Pessotto, Tea Falco, Lorenzo Smerilli, Federico Maria Galante, Tania Bambaci, Stella Panella…

Oggi 11 agosto compiono gli anni: Paolo Baldini, giornalista; Gianni Solaro (Gianni Lorenzon), attore; Giorgio Mazzanti, chimico; Mario Italiani, informatico; Nadir Tedeschi, politico; Cesare Clemente, ex calciatore; Gastone Bean, ex calciatore, allenatore; Domenico Contestabile, avvocato, politico; Fernando Reggiani, ex arbitro di calcio; Arturo Sabbadin, ex ciclista; Felice Borgoglio, politico; Marco Fumi, politico; Giorgio Troncon, rugbista, allenatore; Albino Zambelli, bobbista; Giovanna Tealdi, politica; Mario Ricci, politico; Pietro Fontana, ex calciatore, allenatore; Renzo Gubert, politico; Luigi Boccolini, ex calciatore, allenatore; Massimo Firpo, storico.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Roberto Mezzaroma, politico; Carmen Onorati, attrice, doppiatrice, dialoghista; Mario Albano, politico, giornalista, storico; Vincenzo Pelvi, arcivescovo; Francesco Giavazzi, economista; Sandro Principe, politico; Leopoldo di Girolamo, politico; Gianfranco Miro Gori, saggista, poeta; Tommaso Valentinetti, arcivescovo; Danilo Errico, generale; Maurizio Ronconi, politico; Bortolo Mutti, ex calciatore, allenatore; Giovanni Pelletier, pilota moto; Cuno Tarfusser, magistrato; Walter Togni, pittore, scultore; Rosa Maria di Giorgi, politica; Roberto Battiston, fisico; Roberto Maria Cucinotta, organista, compositore; Mauro Bernardi, alpinista, ex sciatore; Dora Ciaccia, ex cestista; Eugenio Dellanno, illusionista, attore, scrittore; Mauro Guerra, politico.

Compleanno anche di: Loris Beoni, ex calciatore, allenatore; Silvio Soldini, regista; Luigi Gaetti, medico, politico; Leonardo Occhipinti, ex calciatore; Maria Teresa Meli, giornalista; Alberto Simonini, chitarrista, compositore, discografico; Andrea Mandelli, politico; Max Bertolani, giocatore di football americano, personaggio tv, attore; Adolfo Fantaccini, ex calciatore, giornalista; Eva Catizone, politica; Angelo Orlando, ex calciatore, allenatore; Adolfo Sormani, ex calciatore, allenatore; Barbara Degani, politica; Michele Neri, critico musicale, scrittore; Massimiliano Allegri, ex calciatore, allenatore; Giorgio Zini, sciatore freestyle; Lorenzo Bernardi, ex pallavolista, allenatore; Americo di Benedetto, politico; Enzo de Fusco, consulente lavoro; Marco Amenta, regista; Filippo Cattabiani, ex cestista; Filippo dal Moro, ex calciatore; Elke Felicetti, ex pattinatrice; Gianluca Pessotto, ex calciatore, dirigente.

Infine, compiono gli anni: Pietro Fusco, ex calciatore, allenatore, dirigente; Vincenzo Santopadre, ex tennista, allenatore; Luca Compagnon, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonio d’Ausilio, cabarettista, attore; Reinhold Harrasser, ex calciatore, allenatore, imprenditore; Giovanna Palma, politica; Riccardo Scarafoni, doppiatore; Flavio Soriga, scrittore; Emiliano Marsili, pugile; Andrea Cutri, chitarrista; Claudia Coli, attrice; Valentina Petrini, giornalista; Marcello Forni, pallavolista; Tommy Parisi, cantante; Francesca Ciani Passeri, pattinatrice; Stefano Avogadri, calciatore; Irene Curtoni, sciatrice; Enrico Guarna, calciatore; Tea Falco, fotografa, attrice; Fabio Mancini, supermodello; Lorenzo Smerilli, pallavolista; Luca Ceppitelli, calciatore; Federico Maria Galante, attore; Tania Bambaci, modella, attrice; Gloria Giatras Zoi, calciatrice; Stella Panella, cestista; Marco Caverzan, calciatore a 5; Nicholas Sighinolfi, pallavolista; Umberto Esposito, pallanotista; Johanelis Herrera Abreu, atleta; Alessandro Verona, hockeista; Salvatore Amideo, nuotatore; Giovanni Crociata, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Massimiliano Allegri)