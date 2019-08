Buon compleanno Lucia Annunziata, Giuseppe Conte, Massimo Dapporto…

…Enzo Carra, Dustin Hoffman, Enrico Lucherini, Donato Marra, Louis van Gaal, Nigel Mansell, Paola Boldrini, Roger Federer, Francesco Giorgino, Simone Annichiarico, Antonio Maggio, Alessandro Vinci, Salvatore Foti, Danilo Gallinari, Riccardo Truccolo…

Oggi 8 agosto compiono gli anni: Roger Federer, tennista; Carlo Manfredini, ex calciatore; Alvaro Cerasani, ex pugile; Giuseppe Moioli, ex canottiere; Gaudenzio Bernasconi, ex calciatore; Enrico Lucherini, addetto stampa; Antonio Vacca, vescovo; Giuseppe Amoroso, critico letterario; Enrico Pasini, pianista, organista, compositore; Dustin Hoffman, attore, regista, produttore; Italo Galbiati, ex calciatore, allenatore; Luigi Saraceni, magistrato, politico; Rodolfo Viola, pittore; Ermanno Corsi, giornalista, scrittore; Donato Marra, funzionario; Giannetto de Rossi, truccatore, regista, sceneggiatore; Guido Mammi, allenatore di calcio, dirigente; Tommaso Pompei, dirigente d’azienda; Enzo Carra, giornalista, politico; Mario Tassone, politico; Andy Surdi, cantautore, polistrumentista; Massimo Dapporto, attore, doppiatore; Grazia Zuffa, politica; Franco Dani, attore, cantante; Vincenzo Fontana, architetto, storico dell’architettura; Franco Biondi, scrittore; Corinto Marchini, politico; Lucia Pavin, cuoca; Orazio Stracuzzi, attore; Massimo Migliorini, ex calciatore; Agata Ruscica, giornalista, attivista; Antonia Santilli, attrice.

Inoltre, compiono gli anni: Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista, conduttrice tv; Louis van Gaal, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonio Varsori, storico; Gigi Venegoni, musicista, chitarrista, compositore; Elvi Pianca, ex calciatore, allenatore; Walter Pistarini, scrittore, saggista; Nigel Mansell, pilota auto; Ada Vigliani, traduttrice, germanista; Marco Bernardi, regista, direttore teatrale; Leonardo Muraro, politico; Renzo Vecchiato, ex cestista, dirigente; Giovanni Boniolo, ex cestista, dirigente; Paolo de Faveri, scrittore; Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo, saggista; Fulvio Polesello, ex cestista, allenatore; Stefano Mainetti, compositore, direttore d’orchestra; Franco Sovilla, giocatore di curling; Mario Cognigni, dirigente sportivo; Valerio Held, fumettista; Mauro Maur, trombettista; Stefano Cuoghi, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Domenico Kappler, politico; Renato Longega, allenatore di calcio; Patrizia Salmoiraghi, attrice, doppiatrice; Valerio Varesi, giornalista, scrittore; Paola Boldrini, politica; Gabriele Comeglio, sassofonista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Paolo Pezzi, arcivescovo; Paolo Bocus, medico, ex giocatore di curling; Giuseppe Conte, avvocato, giurista, presidente del Consiglio; Ornella della Libera, poliziotta, scrittrice; Annibale Pavone, attore; Francesco Becchetti, imprenditore; Maurizio Parafioriti, discografico; Francesco Giorgino, giornalista, conduttore tv; Luciana Ottaviani, ex modella, attrice; Lorenzo Bianchini, sceneggiatore, regista; Davide Lorenzini, tuffatore; Simone Annichiarico, conduttore tv; Egidio Ingrosso, ex calciatore, allenatore; Daniela Tavalazzi, ex calciatrice, allenatrice; Giada Trebeschi, scrittrice, drammaturga, saggista; Sandro Ceppolino, rugbista, allenatore; Ruggero Pertile, ex maratoneta; Lorenzo Civallero, marciatore; Alessandro Valia, pilota moto; Babaman (Massimo Corrado), cantante; Silvia Tagliacarne, ex calciatrice; Simone Baldasseroni, pallavolista; Christian Oberstolz, slittinista.

Infine, festeggiano il compleanno: Catello Vitiello, politico, avvocato; Laura Esposto, conduttrice tv; Giuseppina Occhionero, avvocata, politica; Giuseppe Grondona, batterista; Luca Agamennoni, canottiere; Alessandro Conti, cantante; Roberto Moncalvo, imprenditore; Lodovica Mairè Rogati, attrice, sceneggiatrice, regista; Carla Buttarazzi, attrice; Roberto de Feo, regista, sceneggiatore, produttore; Enrico Franzoi, ciclista, ciclocrossista; Alexandra Coletti, sciatrice; Elena Ossola, showgirl, attrice; Vittorio Jahyn Parrinello, pugile; Antonino Bonvissuto, calciatore; Sabrina Crognale, pentatleta; Sebastiano Ranfagni, ex nuotatore; Alessandro Germano, attore, doppiatore, dialoghista; Antonio Maggio, cantautore; Alessandro Vinci, calciatore; Salvatore Foti, ex calciatore, allenatore; Danilo Gallinari, cestista; Guendalina Sartori, arciera; Andrea Pusateri, paraciclista; Tommaso Guariglia, cestista; Riccardo Truccolo, cestista; Maria Polverino, modella; Ludovico Tersigni, attore; Sonia Mariotti, cantante; Nina Corradini, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giuseppe Conte)