Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari…

…Aldo Tortorella, Franco Graziosi, Vincenzo La Russa, Pellegrino Capaldo, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà, Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher…

Oggi 10 luglio compiono gli anni: Tony Fontò, chitarrista; Gaetano Arangio Ruiz, giurista; Faustino Ardesi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Pucci, ex calciatore, allenatore; Aldo Tortorella, politico; Franco Graziosi, attore; Carlo Augusto Viano, filosofo; Carlo Chendi, fumettista; Ghigo Agosti, cantante, compositore, musicista; Luciano Moggi, dirigente sportivo; Claudio Dini, architetto; Silvana Fachin Schiavi, politica; Franco Fontana, ex calciatore; Vincenzo La Russa, politico; Vieri Magli, ex calciatore; Pellegrino Capaldo, banchiere, economista, politico; Giampiero Schiavo, ex calciatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Evaristo Principe, scrittore, saggista; Maurizio Porro, giornalista, critico cinema e teatro; Giovan Battista Pienti, ex calciatore; Serena Vitale, scrittrice, traduttrice; Claudio Pascoli, sassofonista, arrangiatore; Felice Belisario, avvocato, politico; Franco Brevini, giornalista, critico letterario, saggista; Roberto Vasai, politico; Maria Fortuna Incostante, politica; Peter Gschnitzer, ex slittinista; Francesco Verdinelli, musicista, compositore, regista; Luisa Ottolini, fisica; Michele Serra, giornalista, scrittore, autore tv; Mario Zucca, attore, doppiatore, cabarettista; Maria Concetta Mattei, giornalista, conduttrice tv; Giuseppe Smorto, giornalista; Claudio Bernardi, ex bobbista; Lidia Broccolino, attrice; Silvano dal Seno, ex cestista; Sebastiano di Caro, ex pallanotista, allenatore; Francesco Giacobbe, politico.

Compleanno anche di: Loredana Pancotto, medaglista; Rosa Suppa, politica; Massimo Friso, allenatore pallacanestro; Francesco Palumbo, paracadutista; Gianni Vrenna, dirigente sportivo; Paolo Cento, politico; Roberto Amadio, ex ciclista, dirigente; Luca Tessadrelli, compositore; Elisabetta Maschio, direttrice d’orchestra; Alessandro Nista, ex calciatore, allenatore; Enrico Annoni, ex calciatore, allenatore; Anna Mei, ciclista, biker; Angelo Crespi, giornalista; Massimiliano Grilli, ex assistente arbitrale di calcio; Giampiero Frasca, critico cinema, saggista; Reinhard Wieser, ex hockeista; Simone Bianchi, illustratore; Marcello Rossi, autore fantascienza; Federico Stragà, cantante; Luca Bandirali, critico cinema; Francesco Berto, filosofo; Flavia d’Angeli, politica; Stefano Manici, pilota moto; Marcello Milanese, musicista; Daniele Adani, ex calciatore, allenatore, commentatore tv; Stefano Crescentini, attore, doppiatore; Maurizio Ciccolella, attore, regista.

Poi, festeggiano il compleanno: Martina Colombari, modella, conduttrice tv, attrice; Walter Pradel, cantautore, attore, conduttore tv; Super Marco May (Marco Capri), dj, discografico; Ilaria Galassi, showgirl, ballerina; Pino Maddaloni, judoka; Gianluca Vitiello, conduttore radio; Sonia Aquino, attrice; Alexander Ploner, sciatore; Lorenzo Sibilano, ex calciatore, allenatore; Valerio Spinelli, ex cestista, dirigente; Leda Volpi, politica, neurologa; Ciro Capuano, ex calciatore, dirigente; Simone Stella, clavicembalista, organista, compositore; Andrea Bricca, ex calciatore; Simone Pesce, calciatore; Giuseppe de Feudis, calciatore; Mario Gomez, calciatore; Alessia Mancarella, attrice; Luna Carocci, pallavolista; Mariagrazia de Rosa, scacchista; Fabio Berardini, politico; Elena Runggaldier, saltatrice con sci; Alessandro Amici, cestista; Raffaele Maiello, calciatore; Nicolò Belloni, calciatore; Camilla Bini, ginnasta; Carmen Planotscher, slittinista; Matteo Melloni, arti marziali; Francesca Noemi Linari, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Martina Colombari)