Buon compleanno Lucilla Andrich, Bruno Arena, Salvatore Sirigu…

Oggi 12 gennaio compiono gli anni: Lucilla Andrich, giornalista; Giorgio Macchi, ingegnere, accademico; Francesco Paolo Casavola, giurista, ex presidente corte costituzionale; Mario d’Acquisto, politico; Giuseppe Astone, politico; Liliana Cavani, regista, sceneggiatrice; Margherita Rinaldi, soprano; Italo Ormanni, magistrato, avvocato; Giuseppe Taglioretti, ex calciatore, allenatore; Filippo Fabrizi, giornalista, scrittore; Giuseppe Luongo, politico; Gildo Siorpaes, ex bobbista, sciatore, allenatore; Giordano Cattani, ex calciatore; Benito Urgu, cantante, comico, cabarettista; Guido Fiandino, vescovo; Bedy Moratti, attrice; Donato Veraldi, politico; Gaetano Rabbito, politico; Paolo Lombardo, ex calciatore, allenatore; Gianni Russo, attore; Pino Pedano, scultore, ebanista.

Compleanno anche di: Claudia Florio, regista, sceneggiatrice; Antonio Marsina, attore; Michele Franzé, militare; Mario Luzzatto Fegiz, giornalista, critico musicale, saggista; Erminio Azzaro, ex atleta, allenatore; Arnaldo Caverzasi, ex ciclista; Gigi Garanzini, giornalista, scrittore, conduttore radio; Salvatore Lombardo, ex arbitro, politico; Luciana Marcellini, ex nuotatrice; Davide Puccini, critico letterario, filologo, poeta; Laura Boella, docente; Ludovica Modugno, attrice, doppiatrice; Pasquale Panella, poeta, scrittore, paroliere; Franco Piersanti, compositore, direttore d’orchestra; Carlo Mattogno, saggista; Armando Sommajuolo, giornalista; Silvia Morante, fisica, scrittrice; Vincenzo Nespoli, politico; Gianni Riotta, giornalista, scrittore; Gianantonio Borgonovo, presbitero, teologo; Lele Marchitelli, compositore, musicista; Luciano Speggiorin, ex calciatore.

Compiono gli anni anche: Bruno Arena, comico, attore, cabarettista; David Favia, politico; Paolo Pressacco, ex cestista, dirigente; Carlo Fabbricatore, ex cestista; Arturo Vianello, ex calciatore; Joe Amoruso, pianista; Guido Bontempi, ex ciclista, dirigente; Andrea Carnevale, ex calciatore; Gabriele Marconi, scrittore, giornalista, cantautore; Andrea Paccariè, allenatore pallacanestro; Giuseppe Valditara, politico; Bruno Barbieri, cuoco; Emanuele Pirro, pilota auto; Ileana Salvador,ex atleta; Vincenzo Boccia, imprenditore, tipografo; Luca Donini, sassofonista, clarinettista, compositore; Michela Giuffrida, politica; Pietro Galeotti, conduttore e autore tv; Pier Luigi Mottinelli, politico; Salvatore Antonio Nobile, ex calciatore, allenatore; Erminio Piserchia, ex calciatore, allenatore; Massimo Serra, batterista; Cristina Bertato, ex cestista; Michele Pertusi, basso-baritono; Linda Ferrando, ex tennista; Dalia Gaberscik, imprenditrice; Roberto Rambaudi, ex calciatore, allenatore, commentatore tv; Silvia Testoni, cantante.

Poi, compleanno di: Francesco Sighieri, chitarrista, arrangiatore, compositore; Massimo Masiello, attore, cantante; Gerardo Soglia, politico; Giuseppe Sorcinelli, ex pallavolista; Claudio Brasini, musicista, compositore; Barbara Merlin, ex sciatrice; Carlo Taldo, ex calciatore, dirigente; Emanuela Viola, nuotatrice; Michele Bertinelli, ex cestista; Armando Chelodi, ex hockeista, allenatore; Emanuela Garuccio, attrice; Claudia Conserva, attrice, conduttrice tv; Leonardo Marras, politico; Dj Maxwell (Massimiliano Pompegnani), disc jockey; Giuseppe La Spada, artista; Jenny de Cesarei, doppiatrice; Andrea Maestri, politico; Katia Follesa, conduttrice tv, comica; Guido Guerrini, pilota rally, viaggiatore; Samuele Podestà, ex cestista; Emanuele Manitta, ex calciatore, allenatore; Barbara Baldissera, pattinatrice; Samuele Segoni, politico; Maurizio Zaffiri, rugbista, preparatore, dirigente; Stefano Barrera, schermidore.

Infine, compleanno di: Maddalena Corvaglia, conduttrice radio e tv, showgirl; Andrea Gessa, calciatore; Bianca Nappi, attrice; Manuela Zanon, ex cestista; Silvia Giambrone, artista; Katja Haller, biatleta; Martina Nadalini, ex ginnasta, ballerina; Agnes Tschurtschenthaler, atleta; Silvia Ceccon, modella; Francesco Mistichelli, attore; Roberta Panara, ex nuotatrice; Borja Valero, calciatore; Lorenzo del Prete, calciatore; Liliana Ventricelli, politica; Edoardo Persico, cestista; Edoardo Mortara, pilota auto; Salvatore Sirigu, calciatore; Simone Valente, politico; Giacomo Ninfa, ex pallanotista; Alex Palmieri, cantante; Maria Luisa de Crescenzo, attrice; Samuele Longo, calciatore; Simone Pecorini, calciatore; Ottavia Cestonaro, atleta; Paolo di Girolamo, canottiere; Alessio Romagnoli, calciatore; Beatrice Berti, pallavolista; Michele Antelli, cestista; Gioia Pellegrinelli, calciatrice; Elena Nichele, calciatrice.

