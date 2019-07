Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino…

…Geronimo Meynier, Lucio Allocca,Riccardo Garosci, Mitì Vigliero Lami, Angelo Binaghi, Francesca Galli, Roberto Parodi, Silvia Ziche, Milo Infante, Mara Mucci, Francesco Grifoni, Chiara Bazzoni, Francesco Cigardi, Luca Palazzi, Michele Pirro, Carlotta Giovannini, Federico Tisbi, Costanza Ferro…

Oggi 5 luglio compiono gli anni: Mirko Costa, ex calciatore; Mario Fratti, drammaturgo; Mario Trufelli, giornalista, scrittore, poeta; Anna Neri, ex cestista; Vittorio Parisi, politico; Paolo Amorini, ex canottiere; Antonio Franchi, politico; Amedeo d’Addario, politico; Riccardo Grassetti, direttore fotografia; Geronimo Meynier, attore; Raffaele Squitieri, magistrato; Alberto Bottari de Castello, arcivescovo; Enzo Vicario, bobbista; Lucio Allocca, attore, regista, drammaturgo; Stefano Balassone, produttore e autore tv, scrittore; Ezio Cartotto, politico, scrittore, giornalista; Fosco Giansanti, pilota moto; Daria Bonfietti, politica; Miraldo Sponza Gambel, pittore; Giuseppe Furino, ex calciatore; Salvatore Genova, politico; Giancarlo Magalli, autore e conduttore tv; Raffaele Pagnozzi, dirigente sportivo; Flavio Paulin, cantante, compositore, musicista; Aniello Palumbo, politico; Paolo Fontanelli, politico; Stefano Trevisanello, ex calciatore, allenatore, dirigente.

Inoltre, compleanno di: Riccardo Garosci, politico; Mitì Vigliero Lami, giornalista, scrittrice, poetessa; Valerio Piva, ex ciclista, dirigente; Angelo Binaghi, ex tennista, dirigente; Francesca Galli, ex ciclista; Alessandro Spadorcia, attore, regista, doppiatore; Mauro Parmeggiani, vescovo; Patrizia Scianca, doppiatrice; Luisa Ponchio, ex canoista; Franco Turchetta, ex calciatore, allenatore; Paolo Giordano, chitarrista; Piero d’Alì, velista; Antonio Francesco Paolo Gilberto, militare; Armando Madonna, ex calciatore, allenatore; Nicola Morra, politico; Roberto Parodi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Luca Fanfoni, violinista; Elio Moretti, politico; Francesco Tomatis, filosofo; Maria Virginia Tiraboschi, politica; Paolo di Orazio, scrittore, batterista, fumettista; Giacomo Valenti, conduttore radio e tv; Gianfranco Zola, ex calciatore, allenatore.

Poi, festeggiano il compleanno: Giovanni dalla Libera, ex cestista; Massimo Ghiacci, musicista, bassista; Nunzio Ortolano, direttore d’orchestra, compositore; Silvia Ziche, fumettista; Arturo Cirillo, attore, regista; Gianluca Genoni, apneista; Milo Infante, giornalista, conduttore e autore tv; Angela Milanese, cantautrice; Giuseppe Ivan Soffiato, ex giavellottista; Rossella Seno, cantante, attrice; Carlo Riva Vercellotti, politico; Lorenzo Regazzo, basso, baritono; Daniel Vuletic, compositore, musicista; Rossano Pecoraro, filosofo; Paolo Bartek, ex pallavolista; Michela Brunelli, tennistavolista; Roberto Locatelli, pilota moto; Giovanni Palladino, politico; Cassandra Raffaele, cantautrice; Hernan Crespo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Daniela Merighetti, ex sciatrice; Alberto Gilardino, ex calciatore, allenatore, dirigente; Mara Mucci, politica; Francesco Grifoni, attore; Chiara Bazzoni, atleta; Francesco Cigardi, calciatore; Luca Palazzi, arciere; Michele Pirro, pilota moto; Carlotta Giovannini, ex ginnasta; Paolo Paci, cestista; Federico Tisbi, calciatore; Costanza Ferro, sincronetta; Francesco Costanzo, ballerino, coreografo; Stefano Valtulini, pilota moto; Riccardo Cattapan, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Gianfranco Zola)