Buon compleanno Maggie Smith, Michaela Biancofiore…

…Denzel Washington, Luciano Gaucci, Villiam Vecchi, Ivana Simeoni, Richard Clayderman, Stefano Collina, Enrica Merlo, Erika Trentin…

Oggi 28 dicembre compiono gli anni: Dario Cravero, politico; Carlo Fontanesi, ex calciatore Spal; Luisella Ciaffi, cantante, mezzosoprano; Virginio Pizzali, ex ciclista; Maggie Smith, attrice; Bruno Alessandro, attore, doppiatore; Cirillo Bonora, politico; Angelo di Loreta, attore; Franco Rondanini, ex calciatore Pro Patria, allenatore; Franco Capelletti, dirigente sportivo; Luciano Gaucci, imprenditore, dirigente sportivo; Pietro Calogero, magistrato; Raffaele Cananzi, politico; Laura Cretara, scultrice, medaglista; Giuseppe Fezzardi, ex ciclista; Emilio Nicola Buccico, politico; Luigi Paganetto, economista; Anna Malvica, attrice, cantante; Attilio Celant, economista, geografo.

Inoltre, compiono gli anni: Ernesto Franceschi, ex hockeista; Gianni Tanello, ex calciatore Verona, Arezzo, Casertana, Livorno; Micaela Pignatelli, doppiatrice, dialoghista, attrice; Giorgio Bertin, vescovo; Nello Mascia, attore; Salvatore Muratore, vescovo; Giuseppe Fusi, ex calciatore Varese, Empoli, Padova, Foggia, Alessandria; Mario Bertolissi, costituzionalista; Wladimiro Grana, attore, doppiatore; Villiam Vecchi, ex calciatore, portiere di Milan, Cagliari, Como, Spal, allenatore; Vladimiro Crisafulli, politico; Stefanella Marrama, attrice, doppiatrice, dialoghista; Ivana Simeoni, politica; Fabio Baratella, politico; Antonio Mura, vescovo; Pier Fortunato Zanfretta, contattista Ufo; Roberto Cacciapaglia, compositore, pianista; Richard Clayderman, pianista; Pietro de Silva, attore, commediografo, regista; Andrea Molesini, scrittore, poeta.

Anche compleanno di: Denzel Washington, attore, regista, produttore; Vincenzo Bernazzoli, politico; Vladimiro Conti, doppiatore; Alberto Forchielli, imprenditore, economista, blogger; Vincenzo Iovine, politico; Claudio Zanotti, politico; Ivan Suardi, compositore; Rossella Tarolo, ex atleta; Gianluca Gaudenzi, ex calciatore Verona, Milan, Cagliari, allenatore; Giovanni Intini, vescovo; Simone Perotti, scrittore; Roberto Spampatti, ex sciatore; Antonella Terenzi, sincronetta; Stefano Collina, politico; Carlo Alberto Pellegrini, bassista; Jole Santelli, politica; Michaela Biancofiore, politica; Barbara Gulienetti, conduttrice tv; Enrico Matteagi, tiratore; Furio Zara, giornalista, scrittore; Roberto Cecon, saltatore con sci.

Infine, festeggiano il compleanno: Claudio Bonomi, ex calciatore Napoli, Torino, Empoli, Lecce, Sampdoria, Fiorentina; Francesca Dolcini, ex atleta; Salvatore Monaco, ex calciatore Foggia, Salernitana, Perugia, Catania, Torres; Francesca Folloni, attrice, cantante, ballerina; Martina Melani, attrice; Luigi Riccio, ex calciatore Perugia, Piacenza, Sassuolo, allenatore; Eugenio Abbattista, arbitro di calcio; Alessandra de David, hockeista; Cris Gilioli, calciatore; Graziella Pirriatore, arbitra di calcio; Alessandro Proni, ex ciclista; Thomas Commisso, hockeista; Enrica Merlo, pallavolista; Erika Trentin, sincronetta; Martino Durand Varese, hockeista; Mattia Finotto, calciatore; Veronica Giacomel, pallavolista; Irma Testa, pugile.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Michaela Biancofiore)