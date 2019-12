Buon compleanno Marco Bettiol, Piero Angela, Antonio Martino…

…Per Bredesen, Roberto Zaccaria, Guido de Angelis, Anna Galiena, Niccolò Ghedini, Beppe Bergomi, Vincenzo Amendola, Nicolas Vaporidis, Matteo Mancosu, Silvia Chimienti, Giorgio Tuccinardi, Zeno Bertoli, Gianluca Strazzabosco…

Oggi 22 dicembre compiono gli anni: Marco Bettiol, fisico; Sauro Taiti, ex calciatore; Luciana Angiolillo (Nevi), ex attrice; Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico, pianista; Alfonso Giordano, magistrato, politico; Per Bredesen, ex calciatore Lazio, Udinese, Milan; Salvatore Gionta, ex pallanotista; Romolo Augusto Staccioli, storico; Ruggero Savinio, pittore, scrittore; Bruno Vantini, ex calciatore, allenatore; Héctor Elizondo, attore; Pier Comisso, ex calciatore; Giovanni Costariol, ex calciatore Lazio; Franco Dinelli, ex calciatore; Rocco Caccavari, medico, politico.

Inoltre, compleanno di: Romano Malaspina, attore, doppiatore; Bruno Dettori, politico; Roberto Zaccaria, politico, manager; Antonio Martino, politico, economista, ex ministro esteri e difesa; Guido de Angelis, cantautore, compositore, arrangiatore; Checco Marsella, cantante, tastierista; Benedetto Tuzia, vescovo; Alberto Grossetti, ex calciatore; Marcello Semeraro, vescovo; Mario Trotta, militare; Franco Salvatori, geografo; Anna Galiena, attrice; Riccardo Orioles, giornalista; Roberto Gremmo, storico, politico, giornalista; Diego Malisan, ex calciatore; Piero Testoni, politico; Paola del Bosco, attrice, doppiatrice.

Anche compleanno di: Daniele Cernilli, giornalista; Antonella Anedda, poetessa, saggista; Rudi Vittori, alpinista, scrittore; Maria Dragoni, soprano; Niccolò Ghedini, avvocato, politico; Erica Rivolta, politica; Roberto Boribello, cantante, compositore, discografico; Mario Merigo, direttore d’orchestra, musicologo; Duccio Baglioni, ex assistente arbitrale calcio; Maurizio Mansueti, musicista, compositore; Sandro Ravasini, batterista; Walter Rinaldi, compositore, musicista; Beppe Bergomi, ex calciatore Inter, allenatore, commentatore tv; Simonetta Rubinato, politica, avvocata; Francesco Gazzaneo, ex calciatore, dirigente; Chiara Caselli, attrice, regista, fotografa; Sergio Novani, filosofo, drammaturgo; Stefano Piccirillo, conduttore radio; Pascal Basile, compositore, arrangiatore; Andrea Giordano, ex calciatore; Francesco Moriconi, fumettista, blogger, saggista; Fabio Favi, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Alberto Pellegrini, schermidore, cestista; Walter de Berardinis, giornalista, scrittore, fotoreporter; Vincenzo Amendola, politico; Sergio Silvestris, politico; Simone Cavelli, aviatore; Lorenzo Manganelli, assistente arbitrale di calcio; Alessandro Rak, fumettista, animatore, regista; Andrea Livio, attore; Hannes Kirchler, atleta; Massimiliano Ossini, conduttore tv; Alexander Egger, ex hockeista, allenatore; Eleonora Lo Bianco, pallavolista; Matteo Marighella, atleta; Alice Palazzi, attrice; Benedetta Ponticelli, attrice; Federico Russo, conduttore radio tv, scrittore; Nicolas Vaporidis, attore, produttore; Alex Belli (Alessandro Gabelli), attore, modello; Jimmygianmario (Gianmario Mazzola), cantautore; Nicolò Consolini, ex calciatore; Matteo Mancosu, calciatore; Silvia Chimienti, politica; Giorgio Tuccinardi, canottiere; Antonio di Martino, arbitro di calcio; Zeno Bertoli, pallanotista; Gianluca Strazzabosco, hockeista; Ines Trocchia, modella; Emanuele Liuzzi, canottiere; Angelo de Benedictis, pattinatore; Linda Caponi, nuotatrice; Chiara Censori, pattinatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Piero Angela)