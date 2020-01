Buon compleanno Marco Parolo, Gianantonio Stella, Francesco Storace…

…Paolo de Magistris,Vittorio Zincone, Paolo Graziosi, Giovanni Galeone, Staffan de Mistura, Oriella Dorella, Toni Servillo, Delia Murer, Giuseppe Laterza, Alessandro Baricco, Laura Ravetto, Silvia Fregolent, Xavi, Michela Rostan, Robinho, Matteo Leoni, Federico Mirarchi, Jacopo Guenna…

Oggi 25 gennaio compiono gli anni: Vittorio Zincone, giornalista; Gianantonio Stella, ex funzionario, opinionista; Paolo de Magistris, manager; Pino Parini, pittore; Giancarlo Gallesi, ex calciatore, allenatore; Mario Cecchini, vescovo; Angelo Raffaele Meo, informatico; Aldo Brancati, medico, politico; Sebastiano Montali, politico; Antonio d’Agostino, regista; Carlo Cecchi, attore, regista.

Inoltre, compiono gli anni: Gregorio Scalise, poeta; Mario Catalano, politico; Paolo Graziosi, attore; Giovanni Galeone, ex calciatore, allenatore; Felice Piemontese, scrittore, giornalista, poeta; Ignazio Zambito, vescovo; Pier Giuseppe Arcangeli, etnomusicologo, compositore; Filiberto Cecchi, generale; Paolo Nuti, ex calciatore Fiorentina, Verona, Foggia, Varese; Luigi Pogliana, ex calciatore Napoli; Cesare de Piccoli, politico; Paolo La Rosa, ammiraglio; Gianfranco Lamberti, politico; Ugo Marchetti, generale, politico; Staffan de Mistura, diplomatico.

Poi, compleanno di: Gian Paolo Facchinetti, ex calciatore; Romano Màdera, filosofo, psicanalista; Pietro Dalena, storico; Paolo Petraz, ex calciatore; Fausto Giovanelli, politico; Dino Spadetto, ex calciatore Sampdoria, Venezia; Paolo Donnarumma, bassista, chitarrista; Oriella Dorella, ballerina; Franco Varrella, ex calciatore, allenatore; Fabio Dosi, politico; Luigi Maieron, cantautore, poeta, scrittore; Demetrio Paparoni, critico d’arte; Giorgio Carrera, ex calciatore Vicenza; Mario Castelnuovo, cantautore, chitarrista; Delia Murer, politica; Stefano Valentini, astronomo.

Anche compleanno di: Danilo Massi, regista, attore; Carlo Doglioni, geologo; Giuseppe Laterza, editore; Alfredo Pirri, pittore; Giancarlo Sacco, allenatore pallacanestro; Alessandro Baricco, scrittore, saggista; Franco Cherchi, ex pugile; Paolo Franco, politico; Gino Marielli, musicista; Franco Pancheri, ex calciatore Inter, Udinese, Cremonese, Cesena, Casertana, allenatore; Roberto Premier, ex cestista, allenatore; Betty Vittori, cantautrice, musicista; Giorgio del Ghingaro, politico; Paolo Ferro, ex calciatore; Franco Lanzani, allenatore di calcio; Toni Servillo, attore, regista; Francesco Storace, politico, giornalista; Jean-Léonard Touadi, politico, accademico, scrittore; Rinaldo Alessandrini, clavicembalista, direttore d’orchestra; Massimo Mauti, ex calciatore Genoa; Giorgio Baietti, scrittore.

Ancora, compleanno di: Gian Francesco Giudice, fisico; Luca Pitteri, insegnante di canto; Daniele Bagni, bassista; Lucia Bellaspiga, giornalista, scrittrice; Marcello Giordani, tenore; Andrea Piovan, doppiatore; Giovanni Battista Rigon, direttore d’orchestra, pianista; Laura Merli, doppiatrice; Paola Musa, scrittrice; Sandro Resegotti, schermidore; Andrea Cervetto, chitarrista; Giulia Cosenza, politica; Matteo Resinanti, fumettista, regista; Luca Badoer, ex pilota auto; Giuseppe di Bernardo, fumettista; Laura Ravetto, politica; Silvia Fregolent, politica; Giacomo Lorenzini, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Carlo Giuseppe Gabardini, comico, attore; Stefano Picchi, cantante; Mirko Mazzari, nuotatore; Elisabetta Rocchetti, attrice, regista; Matteo Curallo, musicista, compositore; Marco Piccioni, ex calciatore, allenatore; Dr. Pira (Maurizio Piraccini), fumettista, scenografo; Paolo Coppola, calciatore; Isabella Rocchietta, modella, attrice, cantante; Nicola Brienza, allenatore pallacanestro; Xavi, calciatore Barcellona; Pietro Zucchetti, velista; Noemi (Veronica Scopelliti), cantautrice; Michela Rostan, politica; Maurizio di Marco, drammaturgo, attore, regista; Raniero Monaco di Lapio, attore; Alex Gibbs, calciatore; Paolo Grugni, canottiere, dirigente; Robinho, calciatore ex Milan; Marco Parolo, calciatore Lazio; Anna Cavallaro, cavallerizza; Lorenzo Pedrotti, attore; Ilaria Zanoni, cestista; Luca Beccaro, pallavolista; Dario Aita, attore; Gabriele Oldrini, scrittore; Luigi Sergio, cestista; Matteo Leoni, attore, doppiatore; Federico Mirarchi, calciatore; Jacopo Guenna, pallanotista; Matilde Malatesta, calciatrice; Carlo Tacchini, canoista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Marco Parolo)