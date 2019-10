Buon compleanno Marco van Basten, Gian Marco Centinaio…

…Antonio dal Monte, Gianni Locatelli, Aldo Brandirali, Alberto Bigon, Herman van Rompuy, Franco Merli, Reza Ciro Pahlavi, Alessandra Canale, Dunga, Amanda Sandrelli, Francesca Balzani, Kim Rossi Stuart, Angelino Alfano, Massimo Gobbi, Nicola Madonna, Mario Sampirisi, Sonia Malavisi…

Oggi 31 ottobre compiono gli anni: Giovanni Battista Stracca, ingegnere; Antonio dal Monte, medico; Umberto Pierantoni, poliziotto, prefetto, funzionario; Sante Ranucci, ex ciclista; Egidio Alagna, politico; Aurelio Gerin, ex calciatore, allenatore; Gianni Locatelli, giornalista, manager; Giuseppe Amato, politico; Aldo Brandirali, politico; Claudio Michelotto, ex ciclista; Sandro Gerbi, giornalista; Renato Pengo, pittore; Sante Spigarelli, arciere; Salvatore Veca, filosofo; Alberto Bigon, ex calciatore, allenatore; Gaetano Legnaro, ex calciatore; Roberto Posse, attore; Giovanni Maciocco, architetto; Herman van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo; Massimo Vanni, attore, stuntman; Domenico Pinto, politico; Milos Budin, politico; Giuliano Vincenzi, ex calciatore; Giuseppe Rogolino, pittore, scultore, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Carlo Odorizzi, ex calciatore, allenatore; Luigi Bignami, giornalista; Luciano Mario Sardelli, politico; Franco Merli, attore; Giuseppe Rosica, ex arbitro di calcio; Massimo Teodorani, astrofisico; Daria de Pretis, avvocata, docente, giurista; Giorgio Amitrano, orientalista, traduttore; Giorgio Dendi, enigmista, divulgatore scientifico; Franco Fabbri, ex calciatore, allenatore; Ennio Mastalli, ex calciatore; Sergio Troiano, attore, doppiatore; Marco Bucci, politico, manager; Rudi Ghedini, scrittore; Bruno Ramella, disegnatore; Claudio Villa, fumettista, illustratore; Fabio KoRiu Calabrò, cantautore; Sandro de Fazi, scrittore; Raniero Gradi, ex ciclista; Reza Ciro Pahlavi, erede al trono iraniano; Roberto Louvin, politico; Antonio Bacciocchi, batterista, scrittore, discografico; Moreno Morbiducci, ex calciatore, allenatore; Mauro Graiani, regista, sceneggiatore; Sandro Sangiorgi, giornalista, scrittore; Chiara Bigatti, illustratrice; Alessandra Canale, attrice, conduttrice tv; Edda Negri Mussolini, conduttrice tv, politica, scrittrice; Dunga, ex calciatore, allenatore; Marco van Basten, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Amanda Sandrelli, attrice, regista; Francesca Balzani, politica; Paolo Basso, enologo; Sonia Barbadoro, attrice; Marco Anelli, fotografo; Walter de Raffaele, ex cestista, allenatore; Giovanna Troldi, ex ciclista; Pippo Palmieri, dj, conduttore radio; Kim Rossi Stuart, attore, regista; Angelino Alfano, politico, ministro dell’interno; Marco di Lauro, fotoreporter; Bibiana Perez, sciatrice; Gian Marco Centinaio, politico; Max de Angelis, cantautore; Alessandro Barbucci, fumettista; Dado (Gabriele Pellegrini), attore, cantante; Annalisa Favetti, attrice; Giosuè Bonomi, ex ciclista; Antonello Capuano, compositore, chitarrista, arrangiatore; Luca Ippoliti, calciatore a 5; Massimo Gobbi, calciatore; Luca Francesconi, pallavolista; Lorenzo Gergati, cestista; Fabrizio Verrone, schermidore; Nicola Madonna, calciatore; Guglielmo Golinelli, allevatore, politico; Michele Vitali, cestista; Mario Sampirisi, calciatore; Andrea Fulignati, calciatore; Sonia Malavisi, atleta; Andrea Dallavalle, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Marco van Basten)