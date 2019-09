Buon compleanno Maria Pia di Savoia, Claudio Martelli, Alessia Merz…

…Sergio Lepri, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanuele Padella, Elena Lana, Alberto Zorzi, Kevin Ceccon, Giorgia Gianetiempo, Alessia Russo…

Oggi, 24 settembre, compiono gli anni: Sergio Lepri, giornalista (cento anni); Renzo Pigni, politico; Corrado Stajano, giornalista, scrittore; Raffaele Farina, cardinale, arcivescovo; Gianfranco Nocivelli, imprenditore, dirigente d’azienda; Maria Pia di Savoia; Natale Bersani, ex calciatore; Pietro Testa, giornalista, poeta, scrittore; Rina Mascetti, attrice; Italo Zilioli, ex ciclista; Claudio Martelli, politico, giornalista, conduttore tv; Giovanni Sacco, ex calciatore, allenatore; Lorenzo Bosisio, ex ciclista; Paolo Montanari, ex calciatore; Enzo Sciotti, illustratore; Roberto Escobar, critico cinema; Gianfranco Gambarelli, matematico; Daniele Giancane, poeta, pedagogista, scrittore; Calogero Sodano, politico, scrittore; Giuseppe Bongiorno, politico, avvocato.

Inoltre, compleanno di: Daniela Piperno, attrice; Bruno Cufino, allenatore pallanuoto; Eugenio de Paoli, giornalista; Franco Mugnai, politico, avvocato; Oscar Farinetti, imprenditore, dirigente d’azienda; Denise Pardo, giornalista, scrittrice; Marco Tardelli, ex calciatore, allenatore; Riccardo Illy, imprenditore, politico; Oreste Pastorelli, politico; Lucio Rossi, fisico; Stefano Serami, ex calciatore, allenatore; Raffaele Ranucci, politico; Antonio Stango, attivista, politologo; Michele Prospero, filosofo; Silvano Riccò, ex ciclista; Michele Casino, politico; Alberto Sette, attore, doppiatore; Renato Oniga, filologo, latinista; Stefano Bettinelli, ex calciatore, allenatore; Paolo d’Iorio, filosofo; Dorina Vaccaroni, schermitrice, ciclista; Cinzia Lenzi, annunciatrice tv, ex modella; Francesco Foti, attore, cabarettista; Stefano Melchiori, ex calciatore, allenatore; Achille Totaro, politico; Domenico Centamore, attore; Francesco Palmieri, ex calciatore, dirigente; Igor Protti, ex calciatore, dirigente; Andrea Caverzan, ex calciatore, allenatore; Davide Garbolino, attore, doppiatore; Lucio Leoni, fumettista; Chiara Noschese, attrice, cantante; Lorenzo Tedeschi, pallavolista; Gianfranco de Rosa, produttore cinema; Massimo Riscino, ex calciatore a 5; Fabrizio Venturi, cantautore, pianista; Paolo Cattaneo, cantautore; Enrico Matta, batterista; Giuseppe Anastasi, ex calciatore, allenatore.

Poi, compleanno di: Alessia Merz, modella, attrice, showgirl; Corrado Pilat, rugbista, allenatore; Emilio Urbano, fumettista, disegnatore; Speaker Cenzou (Vincenzo Artigiano), rapper, discografico; Gabriele Ba, fumettista, scrittore; Bruna Genovese, atleta; Alessandra Locatelli, politica; Louis Nero (Luigi Biancone), regista; Cristian Binda, arti marziali; Guido Tortorella, regista; Pablo Trincia, autore tv, giornalista; Francesca Barra, giornalista, scrittrice, conduttrice tv; Fabio Caserta, ex calciatore, allenatore; Ginevra Elkann, produttrice cinema; Viola Graziosi, attrice; Daniele Bennati, ciclista; Luca Leofreddi, calciatore a 5; Alessandro Mossoni, sollevatore; Maurizio Fiorino, fotografo, scrittore.

Infine, compiono gli anni: Emanuele Padella, calciatore; Ella Gai, scrittrice; Elena Lana, pilota auto; Alberto Zorzi, rugbista; Kevin Ceccon, pilota auto; Andrea Caianiello, canottiere; Riccardo Casagrande, cestista; Lorenzo Pasciuti, calciatore; Enrico Pezzi, calciatore; Maximiliano Uggè, calciatore; Francesca Cauz, ciclista, ciclocrossista; Debora Pixner, sciatrice; Giulia Rizzon, calciatrice; Nicola Tumolero, pattinatore; Lorenzo Dickmann, calciatore; Hanna Elliscasis, hockeista; Giorgia Gianetiempo, attrice; Alessia Russo, ginnasta; Gaia Barbini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessia Merz)