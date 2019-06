Buon compleanno Marianna Balfour, Claudio Borghi Aquilini, Angela Cavagna…

…Rocco Buttiglione, Marco Minniti, Paolo Liguori, Giulia Maria Crespi, Alfredo Pigna, Alberto II, Antonella Ragno-Lonzi, Maurizio Beretta, Mattias Mainiero, Antonio Panzeri, Bjorn Borg, Enrico Giovannini, Maurizio Iorio, Mario Landolfi, Gennaro Sangiuliano, Marco Patuano, Alessandro Fiori, Devis Mangia, Paola Cavallino, Elvira Savino, Diego de Lorenzis, David Patrizi, Manuela Manetta, Angelo Donato Colombo, Barbara Negri, Antonio Zito, Gotik, Arianna Errigo, Gianluca Litteri, Giuseppe della Corte…

Oggi 6 giugno compiono gli anni: Marianna Balfour, giornalista; Giuseppe Aldo Rossi (106 anni), sceneggiatore, scrittore; Pasquale Morisco, ex calciatore, allenatore; Rossana Montesi, attrice; Giulia Maria Crespi, imprenditrice, presidente Fai; Giotto Bizzarrini, imprenditore; Peppino Mazzullo, attore, doppiatore; Alfredo Pigna, giornalista, scrittore, conduttore tv; Gianbattista Servidati, ex calciatore; Elio Sgreccia, cardinale; Alberto II, ex re del Belgio; Renato Cardillo, ex calciatore; Ferruccio Caceffo, ex calciatore; Vincenzo di Mauro, ex calciatore; Giuseppe Bartolini, pittore; Clelia d’Onofrio, giornalista, scrittrice; Emiliano Giancristofaro, etnologo, saggista; Mario dal Molin, ex calciatore; Roberto Malenotti, regista, sceneggiatore; Ivo Mattozzi, storico; Antonella Ragno-Lonzi, schermitrice; Raffaello Vescovi, ex calciatore; Ignazio Masulli, storico; Der Reka Cipriani, ex schermitrice; Francesco Remotti, antropologo.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Luigi Moretti, politico; Valerio Pocar, avvocato, sociologo; Mariangela Camocardi, scrittrice; Adriano Villata, editore; Giuseppe Scotto di Luzio, politico; Rocco Buttiglione, politico, accademico; Roberto Filippini, vescovo; Walter (Fuzzy) Kofler, pilota rally; Paolo Liguori, giornalista; Milo de Angelis, poeta, scrittore, critico letterario; Michele Seccia, arcivescovo; Anna Buoninsegni, poetessa, scrittrice; Giuseppe Mascheroni, ex calciatore; Mario Beretta, ex cestista; Maurizio Beretta, giornalista, manager, dirigente sportivo; Paolo Bigliocchi, politico; Mattias Mainiero, giornalista; Franco Paleari, ex calciatore, allenatore; Antonio Panzeri, politico; Germana Pasquero, doppiatrice, attrice; Bjorn Borg, ex tennista; Paolo Crosa Lenz, scrittore, alpinista; Marco Minniti, politico.

Compleanno anche di: Franco Morone, chitarrista, compositore; Stefano Braschi, ex arbitro di calcio; Enrico Giovannini, economista, statistico; Egidio Romio, regista, direttore artistico; Stefano Zardini, ex giocatore di curling, dirigente; Maurizio Iorio, ex calciatore, commentatore tv; Mario Landolfi, politico; Luca Raffaelli, giornalista, saggista, sceneggiatore; Grazia Vitale, cantante; Giorgio Martino, architetto, designer, esploratore; Pier Paolo Pacini, regista, scenografo; Valter Brugiolo, cantante, attore; Renato Zanella, ballerino, coreografo, regista; Anna Chimenti, giurista; Antonio di Carlo, ex calciatore; Ettore Morace, dirigente d’azienda, armatore; Gennaro Sangiuliano, giornalista, scrittore.

Poi, festeggiano il compleanno: Fabrizio Barbacci, discografico, compositore, musicista; Giuseppe d’Arpino, architetto; Raffaella Corradini, conduttrice tv, attrice, giornalista; Fabio Fornasari, architetto, artista; Marco Patuano, dirigente d’azienda, ex a.d. Telecom; Giulia Staccioli, ex ginnasta, coreografa; Fabrizio Rizzolo, cantante, attore; Danilo Sacco, musicista, cantante; Attilio Barcella, ex sciatore; Angela Cavagna, showgirl, cantante; Alessandra Celletti, pianista, compositrice; Giuseppe d’Agostino, giornalista, scrittore; Massimiliano Bertolini, fumettista; Stefan Mair, ex hockeista, allenatore; Francesco Pedone, ex calciatore, allenatore; Stefano Guindani, fotografo; Cristian Polidori, ex calciatore, allenatore; Claudio Borghi Aquilini, economista, politico; Massimiliano Mannino, ex calciatore a 5, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimiliano Tangorra, ex calciatore, allenatore; Andrea Laiolo, poeta, drammaturgo; Massimo Coppola, autore tv, editore, regista; Maurizio Prollo, attore; Cristina Scabbia, cantante; Devis Mangia, allenatore di calcio; Andrea Agnello, sceneggiatore; Andrea Ferrigno, giornalista; Alessandro Fiori, cantautore, violinista, attore; Paola Cavallino, ex nuotatrice; Elvira Savino, politica; Marco Balzano, scrittore; Mirko Benin, ex calciatore; Andrea Volpini, nuotatore; Diego de Lorenzis, politico; Roberto de Zerbi, ex calciatore, allenatore; Antonio Mannato, ex rugbista; David Patrizi, ex calciatore e calciatore a 5; Manuela Manetta, giocatrice di squash; Enrico Crosato, cestista; Leo Sestili, pianista, compositore; Angelo Donato Colombo, attore; Tamara Lunger, sciatrice, alpinista, esploratrice; Barbara Negri, cestista; Antonio Zito, calciatore; Adriano Russo, calciatore; Gotik, rapper; Arianna Errigo, schermitrice; Gianluca Litteri, calciatore; Andrea Arrighini, calciatore; Giuseppe Mentasti, calciatore a 5; Elena Proietti, calciatrice; Davide Cazzaniga, sciatore; Giuseppe della Corte, pallavolista; Teclye Christy Chantal, supermodella; Marco Festa, calciatore; Aisling Franciosi, attrice; Marco Pasqualin, cestista; Simone Barbante, cestista.

