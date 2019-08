Buon compleanno Mario Balotelli, Franco Tatò, Teo Mammucari…

Oggi 12 agosto compiono gli anni: Pierluigi Alvigini, ex calciatore, allenatore; Aldo Cadario, ex calciatore; Mario Vellani, giurista; Carlo Smuraglia, partigiano, politico, avvocato; George Soros, imprenditore, attivista; Franco Tatò, dirigente d’azienda; Bruno Incagnoli, oboista; Gaetano Pirone, ex ciclista; Giuliana Lojodice, attrice, doppiatrice; Alfredo Mordechai Rabello, giurista; Serafino Zucchelli, politico; Leticia Roman, attrice; Bianca Pitzorno, scrittrice; Antonio Falomi, politico; Elio Michelon, rugbista, allenatore; Alessandro Ortis, manager; Francesco Morini, ex calciatore, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Giancarlo Cito, imprenditore, politico; Paolo Sandro Molinaro, politico; Maria Elisabetta Alberti Casellati, politica, avvocata; Beppe Carletti, tastierista; Giosy (Giuseppe) Cento, presbitero, cantautore; Stefano Benni, scrittore, umorista, giornalista; Amedeo Minghi, cantautore, compositore; Michele Norsa, manager; Paolo Foti, politico; Silvestro Ladu, politico; Adolfo Bartoli, direttore fotografia; Paolo Danieli, politico; Francesco Maria Greco, diplomatico; Giulio Leoni, scrittore; Giovanni de Lucia, attore; Italo Florio, ex calciatore; Antonio Gaglione, politico; François Hollande, ex presidente Francia; Rocco Sabelli, manager; Doris Lo Moro, ex magistrata, politica; Massimo Ronconi, ex calciatore a 5, allenatore calcio a 5, dirigente; Luigi de Santis, ex atleta.

Compleanno anche di: Fabio Scuto, giornalista; Riccardo Recchia, regista tv; Maurizio Bernardelli Curuz, storico dell’arte, critico; Umberto Grillo, storico, scrittore, artista; Maria Angela Zappia Caillaux, diplomatica; Enrico Gasbarra, politico; Domenico Messina, ex arbitro calcio; Teo Mammucari, conduttore tv, attore, cantante; Giuseppe Argentesi, ex calciatore, allenatore; Gianluca Battaglion, chitarrista, compositore; Mariacarla Lorenzi, giocatrice di curling; Edoardo Gaffeo, economista, politico; Gabriele Villa, ex hockeista; Mirko Zonca, musicista, chitarrista; Paolo Persi, attore; Manuel de Peppe, cantante, attore; Gabriele Torsello, fotografo; Ivo Pertile, saltatore con sci; Francesca Valla, insegnante, scrittrice, personaggio tv; Ivanoe Lanzara, ex calciatore, allenatore; Christian Merli, pilota auto; Paolo Orlandoni, ex calciatore, allenatore; Daniela Piazza, attrice; Paolo Vanoli, ex calciatore, allenatore.

Infine, compiono gli anni: Mark Iuliano, ex calciatore, allenatore; Francesco Miglio, politico; Enrico Zanetti, politico; Mirko Conte, ex calciatore, allenatore; Roberto d’Aversa, ex calciatore, allenatore; Davide Donati, botanico, esploratore; Kurt Niederstatter, snowboarder; Alessandro Garigliano, scrittore; Gloriana Pellissier, scialpinista, atleta; Elisa Facchini, rugbista; Emanuele Lodolini, politico; Elisa di Eusanio, attrice; Federico Ghidini, imprenditore; Kiara Tomaselli, attrice; Flora Bonafini, ex calciatrice, dirigente; Andrea Carè, tenore; Daniele dalla Bona, calciatore; Manoa Vosawai, rugbista; Roberto Mariani, rugbista; Giuseppe Cozzolino, calciatore; Alberto Elia, pallavolista; Caterina Fanzini, pallavolista; Alessandra Amoroso, cantante, personaggio tv; Fabio Francolini, pattinatore; Chiara (Chiara Galiazzo), cantante; Francesca di Maggio, attrice; Francesca Pasinetti, ex ginnasta; Lara Laterza, calciatrice; Federico Sandi, pilota moto; Mario Balotelli, calciatore; Alex Caffi, hockeista; Alessio Lapice, attore; Julia Mayr, tennista; Gabriele Pierini, rugbista; Marco Santiangeli, cestista; Giulia de Ascentis, nuotatrice; Marco Magnabosco, hockeista; Margherita Panziera, nuotatrice; Marco di Pizzo, cestista; Sylvia Nwakalor, pallavolista; Angelica Cinquantini, attrice, doppiatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mario Balotelli)