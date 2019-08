Buon compleanno Mario Corso, Angelo Domenghini, Claudia Schiffer…

…Sean Connery, Franco Angioni, Roberto de Simone, Maria Giovanna Elmi, Adriana Poli Bortone, Rino Fisichella, Enrico Rossi, Agostino Abbagnale, Roberta Agostini, Ornella Bertorotta, Raz Degan, Nicola Ciraci, Davide Sanguinetti, Gianluca Rocchi, Alessio Villarosa, Raffaele Bianco, Annamaria Mazzetti, Costantino Ricciardi, Domenico Giannone…

Oggi 25 agosto compiono gli anni: Piero Simondo, artista, pittore; Franco Morganti, ingegnere, giornalista, scrittore; Luciano Alberti, bobbista; Sean Connery, attore; Franco Angioni, generale, politico; Roberto de Simone, regista, compositore, musicologo; Italo Antico, scultore; Angelo Bertuolo, ex calciatore; Orazio Ciancio, scienziato; Benigno Luigi Papa, arcivescovo; Bartolomeo Gatto, pittore, scultore; Antonio Livi, presbitero, filosofo, editore; Umberto Laffi, storico; Maurizio Cavazzoni, ex calciatore, allenatore; Maria Giovanna Elmi, annunciatrice e conduttrice tv, cantante; Mario Corso, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Beppe Costa, poeta, scrittore, editore; Angelo Domenghini, ex calciatore, allenatore; Antonio Floccari, scrittore; Claudio Pribaz, ex calciatore; Paolo Petroni, scrittore; Adriana Poli Bortone, politica; Ippazio Stefano, politico; Nadia Fusini, scrittrice, critica letteraria, traduttrice; Giacomo La Rosa, ex calciatore; Gianfranco Zeli, ex calciatore, allenatore; Tommaso di Francesco, poeta, scrittore, giornalista; Giovanni Battezzato, attore, doppiatore; Francesco Foti, avvocato; Mario Pedone, attore; Giuliana Carlino, politica; Rino Fisichella, arcivescovo, teologo; Ivano Strizzolo, politico; Beppe Cantarelli, compositore, cantante, arrangiatore; Maurizio Malvestiti, vescovo; Marco Montelatici, ex atleta; Maurizio Ventriglia, regista; Federico Danna, allenatore pallacanestro; Cinzia Sasso, giornalista, scrittrice; Francesco d’Arrigo, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Fabio Gaetaniello, rugbista, allenatore; Enrico Rossi, politico; Franco Chioccioli, ex ciclista, dirigente; Franco Corradino, politico; Velasco Vitali, artista, pittore, scultore; Hannes Obermair, storico; Francesco Scoma, politico; Romano Galvani, ex calciatore; Pierdomenico Martino, politico; Roberto Mussi, ex calciatore, allenatore; Pier Federico Caliari, architetto; Angelo Porazzi, ex giocatore di football americano, autore di giochi; Marco Clementi, storico; Agostino Abbagnale, canottiere; Roberta Agostini, politica; Ornella Bertorotta, politica; Giuseppe Compagno, ex calciatore, allenatore; Rocco Iannelli, militare; Giovanni Perricelli, ex atleta; Claudio Pistolesi, ex tennista, allenatore; Luca Cassol, attore, personaggio tv, conduttore radio; Gianluca Castaldini, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Raz Degan, ex modello, attore; Nicola Ciraci, politico; Francesca Donato, politica; Andrea Bianchi, ex calciatore; Davide Campofranco, ex calciatore; Claudia Schiffer, modella, attrice; Gianluca Tucci, allenatore pallacanestro; Filippo Evangelisti, attore; Gilberto Simoni, ex ciclista, biker; Federico Bonaglia, economista, scrittore; Federico Conte, avvocato, politico; Davide Sanguinetti, ex tennista, allenatore; Pierpaolo Sileri, politico; Rossella Acerbo, attrice, doppiatrice, dialoghista; Gianluca Rocchi, arbitro di calcio; Fabio Rondanini, polistrumentista, compositore, arrangiatore; Francesco Saverio Caruso, politico, attivista; Matteo Nana, ex sciatore;Filippo Evangelisti, attore; Luca Vigiani, ex calciatore, allenatore; Marta Faiola, ballerina; Mauro Uzzeo, sceneggiatore, regista; Luigi Lavecchia, ex calciatore, allenatore; Alessio Villarosa, politico; Lucia Azzolina, politica; Ntò (Antonio Riccardi), rapper; Pio d’Antini (Pio e e Amedeo), comico; Lorenzo Gemmi, pallavolista; Raffaele Bianco, calciatore; Annamaria Mazzetti, triatleta; Valentina de Costanzo, schermitrice; Costantino Ricciardi, rugbista; Domenico Giannone, calciatore a 5; Carlo Canna, rugbista; Matteo Martini, cestista; Carolina Costa, ex judoka; Arianna Cencig, calciatrice; Vincenzo Cantiello, cantante.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Claudia Schiffer)