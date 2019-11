Buon compleanno Martina Stella, Alessandro Altobelli…

…Laura Tavanti, Luigi Zanda, Paolo Scaroni, Elio Massimo Palmizio, Lorenzo Dellai, Giulio Marcon, Fabio Grosso, Giulia dal Pont, Gianfilippo Pavone, John Real, Sandra Gasparini, Antonella Terranella…

Oggi 28 novembre compiono gli anni: Giovanni Ballico, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giorgio Sala, politico; Sandro Bajini, scrittore, drammaturgo, traduttore; Giulio Cesare Gallenzi, politico; Uberto Bertacca, scenografo, costumista; Eva Cantarella, giurista, storica, saggista; Carlo Castellano, imprenditore; Gary Hart, politico; Pier Vincenzo Mengaldo, filologo, critico letterario; Laura Tavanti, attrice; Vittorio Capecchi, sociologo; Mario Sestili, ex calciatore; Esteban Juan Caselli, politico; Mario Cocciu, politico; Luigi Zanda, politico; Silvestro Pistolesi, pittore; Al (Roberto) Rangone, musicista, cantautore; Tullio Telmon, linguista; Umberto Paolucci, imprenditore, dirigente; Francesco Volpato, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Joe Dante, regista, produttore, attore; Paolo Scaroni, dirigente d’azienda e sportivo; Roberto Russo, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Tony Cicco, batterista, tastierista; Giancarlo dal Forno, ex arbitro calcio; Gianluigi Stanga, dirigente sportivo; Mario Pittoni, politico; Josiane Tanzilli, attrice; Carlo Cerciello, attore, regista; Agatino Licandro, politico; Elio Massimo Palmizio, politico; Salvatore Sardo, dirigente d’azienda; Alessandro Altobelli, ex calciatore, dirigente; Robi Zonca, musicista; Roberto Zanetti (Savage), cantante, compositore, paroliere; Alberto Grollo, compositore, chitarrista; Gualtiero Rosella, sceneggiatore; Daniele Biacchessi, giornalista, scrittore; Filippo Maria Bressan, direttore d’orchestra; Elisabetta Dessy, nuotatrice; Grazia Lissi, fotografa, giornalista; Laura Luca, cantante; Lorenzo Dellai, politico; Giulio Marcon, politico, scrittore, accademico; Massimo Recalcati, psicanalista, saggista; Salvatore Andracchio, ex calciatore, allenatore; Maria Pia Rossignaud, giornalista; Gordiano Lupi, scrittore.

Infine, festeggiano il compleanno: Salvatore Bettiol, ex atleta; Matteo Meschiari, antropologo, scrittore; Sebastiano Molinari, tiratore; Giuseppe Frascolla, cestista; Francesco Lotoro, pianista, compositore, direttore d’orchestra; Marco Sanges, fotografo; Massimo Mallegni, politico; Giancarlo Scalabrelli, ex calciatore, allenatore, giocatore di beach soccer; Giancarlo Raimondi, ex ciclista; Andrea Bermani, attore; Giovanni Donzelli, politico; Valentino Bianchi, musicista; Fabio Grosso, ex calciatore, allenatore; Tino Paoletti, ex rugbista; Luca Bastianello, attore; Daniel Paur, ex hockeista; Carmine Recano, attore; Riccardo Bizzotto, giocatore di beach volley; Gianluca Manganiello, arbitro di calcio; Luigi Milani, rugbista; Martina Stella, attrice; Veronica d’Agostino, attrice; Mimì de Maio, cantautore, avvocato; Alvaro Pereira, calciatore ex Inter; Alberto Cola, pilota auto; Antonio Barillà, tiratore; Giulia dal Pont, giocatrice di curling; Gianfilippo Pavone, ex hockeista, allenatore; John Real (Giovanni Marzagalli), regista, direttore fotografia, sceneggiatore; Sandra Gasparini, ex slittinista; Enrico Bacchin, rugbista; Antonella Terranella, ex cestista; Michela Castoldi, ginnasta; Andrea Rovatti, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Martina Stella)