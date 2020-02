Buon compleanno Matt Groening, Monica Cirinnà…

…Claire Bloom, Gabriel Paletta, Cesare Geronzi, Fausto Cigliano, Florinda Bolkan, Franco Oppini, Carmelo Lo Monte, Lorenza Lei, Andrea Rigoni, Rolando Bianchi, Emanuele Scagliusi, Alessandro de Vitis…

Oggi 15 febbraio compiono gli anni: Lisetta Carmi, fotografa; Mario Vulpiani, direttore della fotografia; Claire Bloom, attrice; Valerio Castronovo, storico; Cesare Geronzi, banchiere; Vittorio Chiarini, ex ciclista; Fausto Cigliano, cantante, chitarrista; Ambrogio Pelagalli, ex calciatore Milan, Atalanta, Roma, Taranto, allenatore, dirigente; Florinda Bolkan, attrice; Lamberto Nazzareno Gestri, politico; Lucia Rizzi, pedagogista, scrittrice; Domenico Starnone, scrittore, sceneggiatore; Antonio Andò, politico; Ezio Minigutti, ex calciatore; Ignazio Arcoleo, ex calciatore Palermo, Genoa, allenatore; Giuseppe Rossiello, politico; Gerardo Amato, attore; Enzo Scatragli, orafo, scultore, medaglista; Franco Oppini, cabarettista, attore; Giuseppe Pavone, ex calciatore Foggia, Inter, dirigente.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Efrem Tassinato, ambientalista, giornalista; Piero Ignazi, politologo; Jane Seymour, attrice; Marco Piva, designer, architetto; Vincenzo Sansonetti, giornalista, scrittore; Fausto Stiz, ex ciclista, dirigente; Gianni Beschin, ex arbitro di calcio; Silvana Cruciata, ex atleta; Maurizio Pupi Bracali, scrittore; Matt Groening, fumettista Simpson; Massimo Lupini, ex calciatore; Flavio Tredese, politico; Vanni Corbellini, attore, regista; Chiara Grillo, cantautrice; Carmelo Lo Monte, politico; Carlo Denei, cabarettista, attore, cantautore; Donato Gentile, politico; Fabio Sturani, politico; Alessandro Bertoni, ex calciatore Pisa, Fiorentina, Avellino, Lazio, allenatore; Franco Ceravolo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Antonio Galeazzo, rugbista, allenatore; Edoardo Margheriti, regista, produttore; Lorenza Lei, ex dg Rai; Andrea Rigoni, politico; Antonio Vettore, ex calciatore Ancona, allenatore; Monica Cirinnà, politica; Tiziana Foschi, attrice; Luca Toso, ex atleta.

Compleanno anche di: Gianluca Barbera, scrittore, critico letterario, editore; Marino Cattedra, ex judoka; Eugenio Eugenio, ex rugbista, allenatore; Luigi Simoni, ex calciatore Cosenza, Pisa, allenatore; Vittorio Insanguine, ex calciatore Fidelis Andria, Fasano, allenatore; Federica Lucisano, produttrice cinema; Maximilian Sciandri, ex ciclista, dirigente; Fulvio Valbusa, ex fondista; Titti de Simone, giornalista, politica; Gianfranco Martin, ex sciatore, allenatore; Ester Soldi, cavallerizza; Lorenzo Pastrovicchio, fumettista; Enrico Cassani, ex ciclista; Raffaele Ametrano, ex calciatore, allenatore; Francesco Ingargiola, atleta; Attilio Fontana, attore, cantante, compositore; Saverio Palusci, ex calciatore a 5, allenatore; Marcello Campolonghi, ex calciatore, allenatore; Ivan Cudin, atleta; Cristina Vitali, ex tiratrice; Domenico Giampà, ex calciatore Catanzaro, allenatore; Riccardo Allegretti, ex calciatore Benevento, allenatore; Janet de Nardis, annunciatrice e conduttrice tv, attrice.

Infine, è il compleanno di: Pierre Lucat, attore; Alberto Schiavone, scrittore; Josh Sole, rugbista; Giorgio Intoppa, rugbista; Massimo Nicolini, attore; Cristian Altinier, calciatore; Rolando Bianchi, ex calciatore; Francesca Ferretti, pallavolista; Carlo Molfetta, taekwondoka; Emanuele Scagliusi, politico; Tommaso Rinaldi, cestista; Jan Mair, hockeista; Gabriel Paletta, calciatore; Benedetta Re, sincronetta; Noemi Signorile, pallavolista; Nina Torresi, attrice; Simone Centanni, cestista; Alessandro de Vitis, calciatore; Carlotta Ferlito, ginnasta; Alice Paba, cantautrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Monica Cirinnà)