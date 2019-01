Buon compleanno Matteo Renzi, Nicoletta Orsomando, Massimo Lopez…

…Franco Balmamion, Lucio Mujesan, Giacomo Crosa, Gabriele Galateri di Genola, Maria Rosaria Omaggio, Valter Vecellio, Settimio Nizzi, Luciano Fontana, Daniela Donno, Renato Cestiè, Antonio Giuliani, Alessandro Deidda, Claudio Licciardello, Andrea Bertolacci, Filippo Corio, Alberto Almici, Valerio Verre, Giorgia Tudisco, Teofil Milenkovic…

Oggi 11 gennaio compiono gli anni: Pietro Schiano, politico; Nicoletta Orsomando, annunciatrice tv; Andrea Bruno, architetto; Bruno Spaggiari, pilota moto; Cesare Veneziani, politico; Piero Betello, ex calciatore; Giovanni Silvestro Coco, politico, magistrato; Felix Silla, attore, stuntman; Giuseppe Molinari, arcivescovo; Alba Cardilli, doppiatrice; Paolo Guerrini, funzionario, politico; Franco Balmamion, ex ciclista; Lucio Mujesan, ex calciatore, allenatore; Daniela Piegai, giornalista; Umberto Strucchi, ex calciatore; Giuseppe Schirò di Maggio, scrittore, poeta; Francesco Vairano, attore, doppiatore, dialoghista; Roberto de Paoli, ex calciatore; Lina Bolzoni, saggista, accademica.

Compleanno anche di: Giacomo Crosa, ex atleta, giornalista; Gabriele Galateri di Genola, dirigente d’azienda; Manuela Granaiola, politica; Domenico Minutoli, attore; Francesca Lo Schiavo, scenografa; Nerio Ulivieri, ex calciatore; Angelo Vecchio, giornalista, scrittore, drammaturgo; Raffaello de Brasi, politico; Giorgio Barberio Corsetti, attore, regista, drammaturgo; Romano Maria La Russa, politico; Massimo Lopez, attore, doppiatore, comico; Giuliano Musiello, ex calciatore; Maria Rosaria Omaggio, attrice, scrittrice; Valter Vecellio, attivista, politico, giornalista; Santino Mondello, ex calciatore; Antonio Palagiano, politico; Domenico Perani, ex ciclista; Franco Castellano, attore; Tony Crescitelli, ex calciatore; Luigi Marchione, scenografo; Settimio Nizzi, politico, medico; Luciano Suriani, arcivescovo; Angelo Crialesi, ex calciatore, allenatore; Antonio Domenici, regista, sceneggiatore.

Poi, compiono gli anni: Raffaele Farina, attore, doppiatore; Roberto Andò, regista, sceneggiatore, scrittore; Antonio Campiglio, ex cestista; Luciano Fontana, giornalista; Umberto La Rocca, giornalista; Marco Masi, ex calciatore, allenatore; Pierangelo Valtinoni, musicista, compositore; Edi Bivi, ex calciatore, allenatore; Giocondo dalla Rizza, ex ciclista; Daniela Donno, politica; Pietro Rao, politico; Nicola Valenzano, attore, regista; Marina Viro, attrice, conduttrice tv, scrittrice; Renato Cestiè, attore; Lorenzo Ciompi, attore; Maurizio Jacobacci, ex calciatore, allenatore; Rodolfo Vanoli, ex calciatore, allenatore; Salvatore Raiti, politico, avvocato; Loredana Romito, attrice; Valentina Valente, soprano; Giorgio Vismara, ex judoka; Andrea Costantini, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Luigi Ferraro, attore, doppiatore.

Ancora, compleanno di: Antonio Giuliani, attore, comico; Giuseppe Antoci, politico; Roberta Lanzarotti, nuotatrice; Dario Morello, ex calciatore; Danilo Bertotto, ex hockeista, allenatore; Manfredi Beninati, pittore, scultore; Giovanni Pellielo, tiratore; Paolo Cozzi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Filianoti, tenore; Matteo Renzi, ex presidente del consiglio dei ministri; Caterina Venturini, scrittrice, sceneggiatrice; Marco Davide, scrittore; Alessandro Deidda, batterista; Antonio Morello, ex calciatore; Enrico Morello, ex calciatore; Paolo Negri, pianista; Francesco Sanetti, calciatore; Vincenzo Fusco, ex calciatore; Chiara dall’Ora, pallavolista; Elisabetta Spina, ex calciatrice, allenatrice; Daniele Demartini, cestista.

Infine, compleanno di: Claudio Licciardello, ex atleta; Chiara Nespoli, calciatrice; Nicola Ripamonti, canoista; Alessandro Bega, tennista; Matteo Bernardi, giocatore di curling; Andrea Bertolacci, calciatore; Marco Maganza, cestista; Filippo Corio, pallanotista; Alberto Almici, calciatore; Lucia Conte, calciatrice; Stefano Braga, atleta; Valerio Verre, calciatore; Giovanni Abagnale, canottiere; Giorgia Tudisco, calciatrice; Luca Vignali, calciatore; Teofil Milenkovic, violinista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Matteo Renzi)