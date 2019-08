Buon compleanno Maurizio Costanzo, Cécile Kyenge, Thiago Motta…

Buon compleanno Maurizio Costanzo, Cécile Kyenge…

Oggi 28 agosto compiono gli anni: Glauco Ferron, ex calciatore; Gian Franco Anedda, politico, avvocato; Antonio Subranni, generale; Dino Bigagnoli, ex calciatore; Pietro Capodieci, musicista, liutaio; Paolo Zanella, scienziato; Michele di Ruberto, arcivescovo; Lionello Tulissi, ex calciatore; Leonello Leoni, ex calciatore; Roberto Rumich, ex calciatore; Giovanni Arvedi, imprenditore; Franco Bertini, ex cestista; Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore e autore tv; Francesco La Regina, architetto; Mario Maraschi, ex calciatore, allenatore; Eros Pagni, attore, doppiatore; Giampaolo Piaceri, ex calciatore, allenatore; Agostino Marchetto, arcivescovo; Giacomo Caliendo, politico, magistrato; Giorgio Casati, architetto, pittore.

Inoltre, compiono gli anni: Paolo Bertetto, scrittore, critico cinema; Mario Ferraguti, ex calciatore; Roberto Massari, editore; Giuseppe Sandri, vescovo; Carlo Felice Casula, storico; Angelo Lodi, ex calciatore; Giovanni Zadra, giocatore di curling; Silvio Baracchini, pallanotista; Giorgio Castelli, ex giocatore di baseball; Giuseppe Berta, storico; Serge Parsani, ex ciclista, dirigente; Antonello Belluco, regista, sceneggiatore; Roberto Ricchini, allenatore di pallacanestro; Rossana di Bello, politica; Graziano Piagnerelli, ex calciatore; Gaetano Liguori, attore, produttore teatrale, regista; Giancarlo Favarin, ex calciatore, allenatore; Paolo Pininfarina, imprenditore; Guido Ugolotti, ex calciatore, allenatore; Daniele Arrigoni, ex calciatore, allenatore; Nello Cianci, ex calciatore; Steve Sylvester (Stefano Silvestri), cantante, attore; Flavio Zappi, ex ciclista; Francesco Marino, ex calciatore, dirigente; Francesca Livia Sartori, costumista.

Compleanno anche di: Flavio Destro, ex calciatore, allenatore; Simone Colombo, ex tennista; Ezio Panero, ex calciatore; Adelino Zennaro, ex calciatore; Alessandro Cocco, attore; Heinz Holzer, ex sciatore; Cécile Kyenge, politica; Vincenzo Terracciano, regista; Roberto Arditti, giornalista; Umberto Pelizzari, apneista; Michele Padovano, ex calciatore, dirigente; Angela Ianaro, politica; Angelo Sorino, attore; Antonio Aloisi, ex calciatore, allenatore; Gianluca Bortolami, ex ciclista; Alessandra Cappellotto, ex ciclista; Luciano Federico, attore; Gianluca Forcolin, politico; Tank (Tancredi) Palamara, chitarrista; Alessandro Puccini, schermidore, maestro di scherma; Raffaele Fitto, politico; Mario Canu, fantino; Elmar Messner, snowboarder; Claudia Mazzola, giornalista; Glenda Cima, attrice; Giuseppe Mingione, matematico; Mario Alfieri, ex calciatore, allenatore; Giuliano Boursier, discografico, arrangiatore, direttore d’orchestra.

Infine, festeggiano il compleanno: Gionata Costa, musicista; Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo, regista; Luigi Pastore, regista, sceneggiatore, produttore; Gianluca Durante, pallavolista; Massimiliano Guidetti, ex calciatore, allenatore; Sabrina Scampini, giornalista, conduttrice tv; Anna Zimerle, cestista; Luca Ferro, calciatore; Chiara Giallonardo, attrice, conduttrice tv; Andrea Lopez, doppiatore; Giovanni Passiglia, calciatore; Dania Pastore, pallamanista; Manuel Scalise, ex calciatore, allenatore; Thiago Motta, ex calciatore, allenatore; Melania Gabbiadini, ex calciatrice, calciatrice a 5; Manuela Mangili, ex calciatrice; Maddalena Moelgg, ex sciatrice; Davide Ricci, attore, imprenditore; Koura Kaba Fantoni, atleta; Maria Marconi, tuffatrice; Osvaldo Supino, cantante; Willie Peyote (Guglielmo Bruno), rapper, cantante; Bianca del Carretto, schermitrice; Salvatore Parlato, cestista; Gilad Shalit, militare; Sergio Romano, calciatore a 5; Bojan Krkic, calciatore; Nicoletta Manni, danzatrice; Damiano Valsecchi, pallavolista; Rossa Caputo, doppiatrice; Eugenio Meloni, atleta; Federico Liberatore, sciatore; Jacopo Olmo Antinori, attore; Sara Quadrelli, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.