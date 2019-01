Buon compleanno Maurizio Sarri, Rod Stewart, …

…Leo Valeriano, Paolo Conticini, Gianni Farina, Giacomo Santini, Mario Capanna, George Foreman, Claudio Martini, Piero Braglia, Franco Tancredi, Marcello Masi, Massimo Caleo, Francesco Panetta, Daniel Morandin, Niccolò Ronchetti, Carolina Benvenga, Mirko Bortolotti, Valentina Diouf, Andrea Migno, Francesco Ferri…

Oggi 10 gennaio compiono gli anni: Gaetano Conti, ex calciatore; Ugo Sansonetti, ex atleta, scrittore; Giuseppe Iadanza, scrittore, saggista; Francesco Catanzariti, sindacalista; Gianni Zagatti, ex cestista; Armando Balduino, critico letterario, filologo, politico; Gianni Celati, scrittore, traduttore, critico letterario; Leo Valeriano, cantautore; Mario Liverani, storico, archeologo, storico delle religioni; Gianni Farina, politico; Howard Ross (Renato Rossini), attore, sceneggiatore; Giacomo Santini, giornalista, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Gianmarco Calleri, imprenditore, ex calciatore, dirigente sportivo; Battista Mombrini, pittore, scultore; Mario Capanna, politico, scrittore; Rod Stewart, cantante; Franco Ligas, giornalista; Antonio Pepe, politico; Marina Caffiero, storica; Tullio Lanese, ex arbitro calcio; Sandro Crivelli, ex calciatore, Torino, Pisa, Ternana, Reggiana; Giuseppe Diomelli, imprenditore; George Foreman, ex pugile; Nicola Maffei, politico; Federico Bonetti Amendola, compositore; Carlo Siliotto, compositore; Vittorio Tomasin, storico; Claudio Martini, politico; Leopoldo Pardini, ex calciatore; Ferdinando Rossi, ex calciatore, Avellino, Parma, Alessandria, allenatore; Antonio Rotondo, politico, medico; Piero Braglia, ex calciatore Fiorentina, Catanzaro, Catania, allenatore; Paola Calvetti, giornalista, scrittrice; Eugenio Marinelli, attore, doppiatore.

Anche compleanno di: Franco Tancredi, ex calciatore Roma, allenatore; Danila Trebbi, attrice; Egidio Digilio, imprenditore, politico; Ernesto Peroncini, ex calciatore Monza, Reggiana; Angelo Bellocchio, giocatore di biliardo; Luigi Bobbio, politico; Antonio Bogoni, ex calciatore Sambenedettese, Cagliari, Ascoli, Cesena; Umberto Chincarini, politico; Valerio Magrelli, poeta, scrittore, saggista; Daniele Caroli, ex ciclista e ciclocrossista; Marcello Masi, giornalista; Maurizio Sarri, allenatore calcio; Rosalba Caramoni, doppiatrice; Luigi Spagnolli, ex sindaco di Bolzano, dirigente sportivo.

Poi, compiono gli anni: Massimo Caleo, politico; Domenico Fantin, ex cestista; Carlo Costantini, politico; Francesco Panetta, ex atleta; Stefano Barba, rugbista, allenatore; Pietro Suber, giornalista; Roberto Bordin, ex calciatore Cesena, Atalanta, Napoli, allenatore; Mario Bortolazzi, ex calciatore Mantova, Verona, Atalanta, Genoa, allenatore; Davide Pellegrini, ex calciatore Fiorentina, Verona, Venezia, allenatore; Giusva Branca, giornalista, blogger, dirigente sportivo; Alessandro Lazzarini, ex calciatore, allenatore; Luca Sacchi, nuotatore, commentatore tv.

Ancora, compiono gli anni: Paolo Conticini, attore, conduttore tv; Massimo Guglielmi, ex canottiere; Matteo Anchisi, ex cestista; Federico Sboarina, politico, avvocato; Alessandro Genovesi, fotografo, attore, regista; Davide Dionigi, ex calciatore Como, Torino, Piacenza, Sampdoria, Reggina, Napoli, allenatore; Vincenzo Riccio, ex calciatore; Patrick Timpone, hockeista; Stefano Trinchera, ex calciatore, dirigente; Andrea Battilotti, pallavolista; Daniele Bracciali, tennista; Daniele Faggiano, dirigente sportivo; Kekko Fornarelli, pianista, compositore; Simone Cavalli, calciatore; Carmine Coppola, ex calciatore; Manuel de Toni, hockeista; Francesca Piccinini, pallavolista; Fabio Ruini, cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Joey Paccagnella, sincronetta; Caterina Misasi, attrice; Tanja Romano, pattinatrice; Bianco (Alberto Bianco), cantautore, musicista; Daniele Cavaliero, cestista; Greta Vitelli, karateka; Giovanni Fattori, cestista; Giacomo Matiz, sciatore; Alberto Saccardo, rugbista; Raffaella Brutto, snowboarder; Daniel Morandin, pattinatore; Briga (Mattia Bellegrandi), cantautore, rapper; Niccolò Ronchetti, scacchista; Carolina Benvenga, attrice, conduttrice tv; Mirko Bortolotti, pilota auto; Michele Scartezzini, ciclista; Valentina Diouf, pallavolista; Filippo Baldi, tennista; Lara della Mea, sciatrice; Andrea Migno, pilota moto; Francesco Ferri, doppiatore; Matteo Laganà, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Maurizio Sarri)