Buon compleanno Mauro Mellini, Fresu, Pelù, Acerbi…

…Leontyne Price, Francesca Neri, Giorgio Galli, Adolfo Battaglia, Luisa Rivelli, Robert Wagner, Gian Enrico Rusconi, Mark Spitz, Zeudi Araya, Antonio Patuelli, Michele Vietti, Andrea Silenzi, Facundo Roncaglia, Stella Musy, Federico d’Incà, Enzo Maresca…

Oggi 10 febbraio compiono gli anni: Fausto Braga, ex calciatore; Mario Bacchiega, avvocato; Mauro Mellini, avvocato, politico; Leontyne Price, soprano; Giorgio Galli, politologo; Mauro Tuccini, ex calciatore Livorno, Salernitana; Adolfo Battaglia, giornalista, politico; Luisa Rivelli, attrice, giornalista, conduttrice tv; Robert Wagner, attore; Giorgio Cosmacini, medico, saggista; Emilio Neri, politico; Francesco Providenti, politico.

Inoltre, è il compleanno di: Gian Enrico Rusconi, storico, politologo; Antonio Annibale, ex calciatore Cesena, Pisa; Maria Grazia Picchetti, annunciatrice tv; Gennaro Olivieri, ex calciatore Spal, Roma, Perugia; Giuseppe Chicchi, politico; Raffaele Lauro, politico, prefetto; Giuseppe Basini, fisico, politico; Guido Rutta, doppiatore; Livio Luppi, ex calciatore Verona, allenatore; Maria Masella, scrittrice; Carlo Sartori, ex calciatore Lecce, Rimini; Lamberto Ciani, politico; Mark Spitz, nuotatore; Zeudi Araya, attrice, cantante, produttrice cinema; Pietro Beltrami, filologo, lessicografo, traduttore; Antonio Patuelli, imprenditore, politico, giornalista, presidente Abi; Francesco Scarabicchi, poeta, traduttore; Antonino Arconte, scrittore, ex militare, ex agente segreto.

Festeggiano il compleanno anche: Rodolfo Bigotti, attore; Giovanni Sgarbossa, ex calciatore, Udinese, Foggia, Padova; Michele Vietti, ex vicepresidente Csm; Francesco Germinario, storico; Pietro Bartolo, medico; Angelo Frappampina, ex calciatore Bari, Napoli, Bologna; Dario Laruffa, giornalista; Attilio Marchetti Rossi, ingegnere; Katiuscia (Caterina Piretti), attrice; Raoul Albani, ex calciatore, calcio a 5, allenatore; Antonio Battista, politico; Giampaolo Fabrizio, attore; Carlo Grande, scrittore, giornalista, sceneggiatore; Dino Boselli, ex cestista, dirigente; Franco Boselli, ex cestista; Mario Goretti, ex calciatore Perugia, Cagliari, Campobasso; Paolo Fresu, compositore, trombettista; Piero Pelù, cantautore; Maria Carmela Colaneri, medaglista.

Ancora, tra i festeggiati per il compleanno: Werther Germondari, pittore, fotografo, regista; Andrea Bruniera, ex calciatore Ancona, Udinese, allenatore; Daniela Castelli, attrice, annunciatrice tv; Francesca Neri, attrice, produttrice cinema; Bracco (Domenico) di Graci, cantautore; Alessandro Heffler, pubblicitario, montatore; Andrea Silenzi, ex calciatore Reggiana, Napoli, Torino; Germano di Mattia, attore, regista, cantante; Fulvio Pea, allenatore calcio; Diego Zanin, ex calciatore Padova, Reggina, Lumezzane, allenatore; Francesco Troccoli, scrittore; Tiziana Andina, filosofa; Sandro Ivo Bartoli, pianista; Stella Musy, attrice, doppiatrice; Mauro Petrolo, scacchista.

Infine, festeggiano il compleanno: Fabrizia Sacchi, attrice; Daniela Pavone, calciatrice; Manuel Bongiorni (Musica per bambini), cantautore; Mr T. Bone (Luigi de Gaspari), cantante; Sergio Castelluccio, pokerista; Federico d’Incà, politico; Magdeline Martinez, atleta; Dj Squarta (Francesco Saverio Caligiuri), dj, beatmaker; Luca Pierotti, calciatore Bisceglie; Rossella Cavallini, calciatrice; Emanuele Troise, ex calciatore, allenatore; Enzo Maresca, ex calciatore; Christian Borgatello, hockeista; Valeria Zanoli, cestista; Alessandro Baccini, regista, attore; Fabio Fanuli, pallavolista; Dario Minieri, pokerista; Michele Luongo, pallanotista; Charlotte Bonin, triatleta; Facundo Roncaglia, calciatore; Francesco Acerbi, calciatore Lazio; Salvatore d’Elia, calciatore; Alice Franco, nuotatrice; Barbara Guarischi, ciclista; Debora Carangelo, cestista; Jacopo Dezi, calciatore; Marta Mason, ex calciatrice; Cristina Chirichella, pallavolista; Cristian dell’Orco, calciatore; Evelyn Insam, saltatrice sci.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Francesco Acerbi)