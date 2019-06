Buon compleanno Michel Platini, Maria Luisa Tabacchini…

…Franco Cordova, Nino d’Angelo, Cesare Rimini, Fiorella Mari, Eloisa Cianni, Franco Piavoli, Emanuele Dotto, Manu Chao, Gregorio Gitti, Gennaro Migliore, Serena Daolio, Cristiano Lupatelli, William, Alessandro Franceschini, Andrea Cinciarini…

Oggi 21 giugno compiono gli anni: Maria Luisa Tabacchini, manager; Adriana Sivieri, attrice (101 anni); Lamberto Bartolucci, generale; Erminio Pontiroli (Mino Roli), scrittore, sceneggiatore; Armando Foschi, politico; Fiorella Mari (Colpi), attrice; Luigi Masperi, ex calciatore; Luigi Scanselli, ex calciatore; Sergio Gibello, attore, doppiatore; Eloisa Cianni (Aloisa Stukin), attrice; Cesare Rimini, avvocato, giornalista, scrittore; Gaetano Gaeta, ex calciatore; Franco Piavoli, regista; Luigi Albertelli, paroliere, autore tv; Giuseppe Mani, arcivescovo; Mario Minieri, ex ciclista; Roberto Balocco, cantante.

Inoltre, compiono gli anni: Sergio Valente, parrucchiere; Saverio Zavettieri, politico, sindacalista; Domenico Casati, ex calciatore, allenatore; Luigi Marmiroli, ingegnere; Giuseppe Pallavicini Caffarelli, scrittore, traduttore; Gianni Perrelli, giornalista, scrittore; Franco Cordova, ex calciatore; Luigi Sgarbozza, ciclista, giornalista; Maria Luisa Santella, attrice; Isidoro Artico, ex calciatore; Roberto Bellinazzi, ex calciatore; Vincenzo Camporini, generale; Pier Luigi Carta, politico; Raffaello Martinelli, vescovo; Modesto de Silvestro, ex combinatista nordico; Luigi Sanseverino, ex calciatore, allenatore; Achille Passoni, politico, sindacalista; Emanuele Dotto, giornalista, conduttore radio e tv; Enrico Norelli, prof universitario.

E’ il compleanno anche di: Marco Bertolini, generale; Giuseppe de Giorgi, ammiraglio; Sergio Scaramal, politico; Enrico Indelli, politico; Gianfranco Bettin, politico; Michel Platini, ex calciatore, allenatore, ex presidente Uefa; Sergio Marchi, scrittore; Nino d’Angelo, cantautore, attore, regista; Ottavio Celestino, fotografo; Maurizio Farnetani, fantino; Ugo Moriano, scrittore; Luigi Riva, giornalista, scrittore; Giovanni Agosti, storico dell’arte, critico; Manu Chao, cantautore, chitarrista; Ernesto Magorno, politico, giurista; Lamberto Magrini, ex calciatore, allenatore; Enzo Concina, ex calciatore, allenatore; Enrico Corte, artista; Romi Ferretti, bassista; Dario Marianelli, compositore.

Poi, festeggiano il compleanno: Gregorio Gitti, politico, avvocato; Isabella Leoni, regista; Ugo Boggi, medico; Anna Villani, ex atleta; Raffaella del Vinaccio, pattinatrice; Vincenzo Salamon, ex cestista; Stefano Sanderra, allenatore di calcio; Gennaro Migliore, politico; Gabriella Paruzzi, fondista; Ernesto Maria Ruffini, avvocato; Davide Olivares, ex calciatore, allenatore; Serena Daolio, soprano; Corrado Miglietta, pallamanista; Alessandro Fattori, ex sciatore; Antonino Bernardini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Davide Bombardini, ex calciatore; Dario Damiani, politico; Dario Roma, ex calciatore; Jacopo Balestri, ex calciatore; Angelo Furlan, ex ciclista; Valentina Pace, attrice; Cristiano Lupatelli, ex calciatore, allenatore; Irene Ferrari, ex calciatrice; Luca Anania, ex calciatore, allenatore; William, duca di Cambridge; Andrea Rock (Toselli), conduttore radio, personaggio tv, compositore.

Infine, compiono gli anni: Alessandro Franceschini, pallavolista; Lorenzo Illuzzi, arbitro di calcio; Valentina Lanzieri, ex calciatrice; Andrea Cinciarini, cestista; Antonella Soldo, filosofa, politica; Francesco de Rose, calciatore; Cristian Romaniello, politico; Paolo Tornaghi, calciatore; Giuseppe Torromino, calciatore; Enrico Garozzo, schermidore; Stefan Unterkofler, hockeista; Stefano Piva, hockeista; Martina Carraro, nuotatrice; Celeste Gaia, cantautrice; Luca Verna, calciatore; Antonio Violi, calciatore; Accursio Bentivegna, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Michel Platini)